Smart Breakout Channels MT4
- Индикаторы
- Duc Hoan Nguyen
- Версия: 1.20
- Обновлено: 2 сентября 2025
- Активации: 10
КОНЦЕПЦИИ
Расчёт нормализованной ценовой волатильности выполняется путём измерения стандартного отклонения цены и отображения его на шкалу [0,1] с использованием максимума и минимума за заданный период просмотра. Когда нормализованная волатильность достигает локального минимума, а затем начинает расти, рисуется прямоугольный канал между максимальной и минимальной ценами в этой зоне. Эти боксы сохраняются до тех пор, пока цена не выйдет за их пределы — либо по закрытию свечи (настраивается), либо при касании границы. Информация об объёме отображается в виде столбцов дельты внутри бокса, показывая распределение объёма в период формирования канала. Визуальный индикатор в реальном времени показывает положение дельты объёма внутри диапазона канала.
ОСОБЕННОСТИ
-
Обнаружение и построение каналов пробоя на основе волатильностно-нормализованных ценовых пивотов.
-
Необязательные вложенные каналы для отображения нескольких зон одновременно или однозонального вида.
-
Градиентный индикатор объёма с динамическим указателем для отображения текущего положения дельты внутри бокса.
-
Три режима отображения объёма: сырой объём, сравнительный объём вверх/вниз и дельта.
-
Оповещения о формировании нового канала и событиях пробоя.
СКАНЕР И ОПОВЕЩЕНИЯ
Пользователи могут включать/выключать сканер для быстрого мониторинга других графиков.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Индикатор имеет сигнальные оповещения при появлении событий Покупка/Продажа и стрелок пробоя; с этими уведомлениями (особенно при использовании Сканера) пользователи могут легко отслеживать рыночную информацию.
Примените индикатор к любому графику. Прямоугольник пробоя появляется, когда волатильность меняется и формируется стабильный диапазон. Отслеживайте цену относительно границ бокса. Движение выше верхней границы может указывать на продолжение роста, а движение ниже нижней границы — на продолжение снижения. Опция “Strong Closes Only” может использоваться для фильтрации сигналов.
Наблюдайте внутренние свечи объёма, чтобы оценить концентрацию активности покупок/продаж внутри бокса. Индикатор справа можно использовать для интерпретации того, смещено ли чистое давление вверх или вниз перед пробоем.
Оповещения можно использовать для получения уведомлений о событиях пробоя без постоянного мониторинга графика.