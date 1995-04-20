Smart Breakout Channels MT4

Специальное предложение: ALL TOOLS, всего по $35 за штуку!

Новые инструменты будут стоить $30 в течение первой недели или для первых 3 покупок

Канал Trading Tools на MQL5: присоединяйтесь к моему каналу MQL5, чтобы получать последние новости от меня

Этот индикатор строит зоны обнаружения пробоя, называемые “Smart Breakout Channels”, основанные на нормализованном по волатильности ценовом движении. Эти зоны отображаются как динамические боксы с наложением данных объёма. Инструмент обнаруживает временные области аккумуляции или дистрибуции с использованием пользовательского расчёта нормализованной волатильности и отмечает момент, когда цена выходит за пределы этих диапазонов — вверх или вниз. Каждый канал представляет собой структурированный диапазон с дополнительным контекстом из дельты объёма, объёма вверх/вниз и визуального градиентного индикатора, отражающего уклон импульса.

См. версию для MT5: Smart Breakout Channels MT5 Scanner

См. версию для MT4: Smart Breakout Channels MT4 Scanner

См. другие продукты: Все товары

КОНЦЕПЦИИ

Расчёт нормализованной ценовой волатильности выполняется путём измерения стандартного отклонения цены и отображения его на шкалу [0,1] с использованием максимума и минимума за заданный период просмотра. Когда нормализованная волатильность достигает локального минимума, а затем начинает расти, рисуется прямоугольный канал между максимальной и минимальной ценами в этой зоне. Эти боксы сохраняются до тех пор, пока цена не выйдет за их пределы — либо по закрытию свечи (настраивается), либо при касании границы. Информация об объёме отображается в виде столбцов дельты внутри бокса, показывая распределение объёма в период формирования канала. Визуальный индикатор в реальном времени показывает положение дельты объёма внутри диапазона канала.

ОСОБЕННОСТИ

  • Обнаружение и построение каналов пробоя на основе волатильностно-нормализованных ценовых пивотов.

  • Необязательные вложенные каналы для отображения нескольких зон одновременно или однозонального вида.

  • Градиентный индикатор объёма с динамическим указателем для отображения текущего положения дельты внутри бокса.

  • Три режима отображения объёма: сырой объём, сравнительный объём вверх/вниз и дельта.

  • Оповещения о формировании нового канала и событиях пробоя.

СКАНЕР И ОПОВЕЩЕНИЯ
Пользователи могут включать/выключать сканер для быстрого мониторинга других графиков.
Индикатор имеет сигнальные оповещения при появлении событий Покупка/Продажа и стрелок пробоя; с этими уведомлениями (особенно при использовании Сканера) пользователи могут легко отслеживать рыночную информацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Примените индикатор к любому графику. Прямоугольник пробоя появляется, когда волатильность меняется и формируется стабильный диапазон. Отслеживайте цену относительно границ бокса. Движение выше верхней границы может указывать на продолжение роста, а движение ниже нижней границы — на продолжение снижения. Опция “Strong Closes Only” может использоваться для фильтрации сигналов.
Наблюдайте внутренние свечи объёма, чтобы оценить концентрацию активности покупок/продаж внутри бокса. Индикатор справа можно использовать для интерпретации того, смещено ли чистое давление вверх или вниз перед пробоем.

Оповещения можно использовать для получения уведомлений о событиях пробоя без постоянного мониторинга графика.



Рекомендуем также
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Индикаторы
"Индикатор Squeeze пытается определить периоды консолидации на рынке. В целом рынок находится либо в периоде тихой консолидации, либо в вертикальном обнаружении цены. Выявляя эти спокойные периоды, мы имеем больше возможностей попасть в сделки с потенциалом для больших движений. После того, как рынок входит в состояние "сжатия", мы наблюдаем за общей динамикой рынка, чтобы получить помощь в прогнозировании направления рынка, и ожидаем высвобождения энергии рынка." StdATR Squeeze Channel сочетает
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC – это торговый подход, который помогает трейдерам определять зоны ликвидности, размещение институциональных ордеров и ключевые точки разворота на рынке. Используя принципы SMC, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на рынке, находя оптимальные точки входа и выхода. Индикато
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Индикаторы
PABT Pattern Indicator - это классическая реализация одного из сигнальных паттернов.  Логика индикатора заключается в том, что он определяет ситуации в которых максимум и минимум сигнального бара находится в пределах максимума и минимума предыдущего бара, тем самым показывает разворот тренда. Для сигнала на покупку сигнальный бар закрывается выше цены открытия, для сигнала на продажу сигнальный бар закрывается ниже цены открытия, предыдущий бар соответственно противоположного сигнальному типа. В
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Linear Regression Channel MT4
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Линейного Регрессионного Канала – мощный инструмент технического анализа, помогающий трейдерам улавливать ценовые тренды и возможные точки разворота. Расчет и отображение каналов линейной регрессии, полос и прогнозов дают углубленное понимание рыночной динамики. Этот индикатор
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Индикаторы
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels — это продвинутый индикатор следования за трендом, который использует передовую технологию фильтра Калмана для предоставления трейдерам мощных аналитических сигналов. Разработанный для точности и адаптивности, этот инструмент не только выявляет ключевые зоны поддержки
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для профессиональных трейдеров, помогающий выявлять потенциальные зоны разворота цен путем сочетания ключевых рыночных сигналов и паттернов. С возможностями отображения на нескол
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Distinctive
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Distinctive это трендовый стрелочный индикатор форекс для определения потенциальный точек входа. Нравится он, прежде всего, тем, что в нём заложен простой механизм работы, адаптация ко всем временным периодам и торговым тактикам. СОздан на основе канала регрессии с фильрами. Отображаем сигналы индикатора Lawrence на графике функции цены используя математический подход.  Принцип работы - при пробитии цены в зоне перекупленности/перепроданности (уровней канала) генерируется сигнал на покупку или
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Эксперты
Основным принципом работы данной системы является торговля от уровней Фибоначчи. Кроме основных уровней Фибоначчи (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;) в советник добавлены пользовательские уровни (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). Вы можете самостоятельно принимать решения, от каких именно уровней будет осуществляется торговля. Пример сделки: когда на рынке присутствует бычий тренд и цена делает "откат" к уровням (как мы помним, уровни мы выбираем сами), советник открывает ордера на покупку. И зеркально про
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Эксперты
Сканер гармонических паттернов и трейдер. Некоторые графические паттерны тоже Шаблоны включены: шаблон ABCD Узор Гартли Летучая мышь Шаблон шифрования Шаблон 3Drives Черный лебедь Белый лебедь Паттерн Квазимодо или паттерн Over Under Альтернативная летучая мышь Шаблон бабочки Глубокий краб Краб шаблон Шаблон акулы Паттерн FiveO Узор «Голова и плечи» Восходящий треугольник Раз, два, три И 8 пользовательских шаблонов Voenix — это сканер гармонических паттернов с несколькими таймфреймами и нескольк
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение : ALL TOOLS , всего по $35 за штуку! Новые инструменты   будут стоить   $30   в течение   первой недели   или   первых 3 покупок !  Trading Tools Channel on MQL5 : Присоединяйтесь к моему каналу на MQL5, чтобы получать последние новости от меня Volumatic Support/Resistance Levels Scanner — это индикатор уровней поддержки и сопротивления, который добавляет к ценовой структуре контекст объёма. Показывая, как торговая активность концентрируется вокруг последних разворотных
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Ozi Arrow
Svyatoslav Kucher
Индикаторы
Ozi Arrow - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее. Для своих расчетов определяет ценовой канал, и если в недавнее время цена была у его границ и все условия по дополнительным фильтрам соблюдены, отображает сигнал в виде стрелок. Ozi Arrow подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают не при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активаци
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Эксперты
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Давайте начнем с выдающихся особенностей: Советник оснащен ФИЛЬТРОМ НОВОСТЕЙ и ФИЛЬТРОМ RSI. Низкий риск (некоторые валютные пары имеют просадку <10%, даже 5%). Этот советник не использует функции мартингейла или сетки. Советник может отображать визуальные зоны для ручной торговли, если
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Следуя проверенной логике SuperTrend от Kivanc Ozbilgic , этот инд
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Специальное предложение : ALL TOOLS , всего по $35 за каждый! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В условиях волатильной торговой среды мощный и интуитивно понятный инструмент анализа поможет вам быстро воспользоваться новыми возможностями. Fibonacci Trend Scanner не только объединяет в себе функции традиционного индикатора Fibonacci и SuperTrend, но и расширяет во
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Раскройте силу концепции Inversion Fair Value Gap (IFVG) от ICT с помощью индикатора Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Этот современный инструмент поднимает Fair Value Gaps (FVG) на новый уровень, выявляя и отображая инверсированные зоны FVG — ключевые области поддержки и сопротивлен
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Трехбарного Разворота предлагает мощный инструмент для трейдеров, автоматически определяя и подчеркивая трехбарные разворотные паттерны на графике цен. Этот индикатор служит ценным ресурсом для обнаружения потенциальных разворотов тренда и позволяет пользователям улучшать точно
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner— передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах в реальн
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC – это торговый подход, который помогает трейдерам определять зоны ликвидности, размещение институциональных ордеров и ключевые точки разворота на рынке. Используя принципы SMC, трейдеры могут более эффективно ориентироваться на рынке, находя оптимальные точки входа и выхода. Индикато
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line MT5 с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен.
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для профессиональных трейдеров, помогающий выявлять потенциальные зоны разворота цен путем сочетания ключевых рыночных сигналов и паттернов. С возможностями отображения на нескол
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Раскройте силу концепции Inversion Fair Value Gap (IFVG) от ICT с помощью индикатора Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Этот современный инструмент поднимает Fair Value Gaps (FVG) на новый уровень, выявляя и отображая инверсированные зоны FVG — ключевые области поддержки и сопротивлен
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner для MT5 — передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , этот инструмент отображает зоны спроса и предложения на основе свечей с сильным импульсом, позволяя вам идентифицировать эти зоны на нескольких временных интервалах с помощью функции   timeframe selector   . С метками повторного тестирован
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте для себя мощь искусственного интеллекта с SuperTrend AI Clustering with Scanner , революционным торговым инструментом для MetaTrader4 (MT4). Этот индикатор переосмысливает рыночный анализ, сочетая кластеризацию K-means с широко популярным индикатором SuperTrend, предоставляя тре
Trend Levels MT4
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Trend Levels тщательно разработан для определения ключевых уровней тренда — Высокий, Средний и Низкий — в период рыночных движений. С расчетами в реальном времени, основанными на максимальных, минимальных и средних значениях за настраиваемый период, этот инструмент предоставляе
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В постоянно меняющемся мире финансовых торгов точное определение и анализ уровней поддержки и сопротивления имеют решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. SnR Retest and Break Multi-Timeframe — это индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для улучшени
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен. See
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Вы можете настроить метод расчета ATR между RMA (относительная скользя
FREE
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me На динамичных финансовых рынках выявление сигналов разворота тренда является необходимым для эффективной торговли. RSI Divergence Scanner предназначен для того, чтобы помочь вам точно и эффективно обнаруживать сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам и временным интервалам. См
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв