Sweep Protocol MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 24 июля 2026
- Активации: 10
SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум.В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности.
Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике.
Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разворот. Никаких прогнозов и гаданий — он фиксирует то, что рынок уже сделал.
Что он даёт
- Размечает ликвидность автоматически — хай и лой предыдущего дня, уровень 50%, Midnight Open и полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк. Всё рисуется и обновляется само.
- Сигналы, которые не перерисовываются. Сигнал подтверждается на закрытии бара и остаётся на месте. История на графике — ровно то, что вы бы отторговали в реальном времени.
- Подтверждение по ордер-блоку. Снятие ликвидности отмечается только тогда, когда цена реагирует от валидного институционального уровня. Сигналов меньше — но это те, что действительно важны.
- Фильтр Power of 3 (AMD). Оставляет только те движения, которые прошли полную последовательность Накопление → Манипуляция → Распределение, и отсеивает те, что никого не поймали.
- Sweep A+ — ложный пробой. Цена выносит границу диапазона, касается согласованного ордер-блока и закрывается обратно внутрь через FVG. Ловушка — ровно в тот момент, когда она захлопывается.
- Полная виртуальная сделка по каждому сигналу. Вход, стоп, тейк-профит, частичная фиксация и перевод в безубыток отрисованы и отслеживаются за вас. Индикатор не выставляет реальных ордеров.
- Панель для проп-трейдинга. Винрейт, накопленный R, серии сделок и реальный дневной лимит убытка от текущего баланса счёта — сделано для тех, кто проходит челлендж.
- Любой инструмент, любой таймфрейм. Форекс, индексы, металлы, крипто-CFD. Вписывается в любой подход — ICT, SMC или торговля от ликвидности.
С чего начать
Перетащите на график и дайте панели собрать статистику. По умолчанию он настроен под EURUSD M5 и работает из коробки — настройки нужны, чтобы подстроить его под ваш стиль, а не чтобы его запустить.
Руководство и поддержкаВерсия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/184536
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Напишите автору через MQL5 — получите полное руководство пользователя, гайды по методу и помощь с настройкой под вашу торговлю.
Индикатор для поддержки принятия решений и обучения. Он не выставляет и не изменяет реальные ордера — весь учёт результатов полностью виртуальный. Это не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.