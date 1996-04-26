Sweep Protocol MT4

Sweep Protocol MT5 WI CAPITAL 5 (1) Индикаторы

SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум. В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности. Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике. Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разв