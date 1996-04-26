Sweep Protocol MT4

SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум.

В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности.

Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике.

Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разворот. Никаких прогнозов и гаданий — он фиксирует то, что рынок уже сделал.

Что он даёт

- Размечает ликвидность автоматически — хай и лой предыдущего дня, уровень 50%, Midnight Open и полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк. Всё рисуется и обновляется само.
- Сигналы, которые не перерисовываются. Сигнал подтверждается на закрытии бара и остаётся на месте. История на графике — ровно то, что вы бы отторговали в реальном времени.
- Подтверждение по ордер-блоку. Снятие ликвидности отмечается только тогда, когда цена реагирует от валидного институционального уровня. Сигналов меньше — но это те, что действительно важны.
- Фильтр Power of 3 (AMD). Оставляет только те движения, которые прошли полную последовательность Накопление → Манипуляция → Распределение, и отсеивает те, что никого не поймали.
- Sweep A+ — ложный пробой. Цена выносит границу диапазона, касается согласованного ордер-блока и закрывается обратно внутрь через FVG. Ловушка — ровно в тот момент, когда она захлопывается.
- Полная виртуальная сделка по каждому сигналу. Вход, стоп, тейк-профит, частичная фиксация и перевод в безубыток отрисованы и отслеживаются за вас. Индикатор не выставляет реальных ордеров.
- Панель для проп-трейдинга. Винрейт, накопленный R, серии сделок и реальный дневной лимит убытка от текущего баланса счёта — сделано для тех, кто проходит челлендж.
- Любой инструмент, любой таймфрейм. Форекс, индексы, металлы, крипто-CFD. Вписывается в любой подход — ICT, SMC или торговля от ликвидности.

С чего начать

Перетащите на график и дайте панели собрать статистику. По умолчанию он настроен под EURUSD M5 и работает из коробки — настройки нужны, чтобы подстроить его под ваш стиль, а не чтобы его запустить.
Руководство и поддержка

Напишите автору через MQL5 — получите полное руководство пользователя, гайды по методу и помощь с настройкой под вашу торговлю.
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/184536

Индикатор для поддержки принятия решений и обучения. Он не выставляет и не изменяет реальные ордера — весь учёт результатов полностью виртуальный. Это не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.

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Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
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Sweep Protocol MT5
WI CAPITAL
5 (1)
Индикаторы
SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум. В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности. Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике. Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разв
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SWEEP PROTOCOL Essentials — Увидьте ликвидность раньше, чем рынок до неё доберётся Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть. SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает уровни ликвидности, которые отслеживают институциональные игроки, и предупреждает вас в тот момент, когда цена касается их. Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк: это зоны, к которым рынок возвращается постоянно. Essentials автоматическ
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