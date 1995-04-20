MA7 Lavender MT4
- Индикаторы
- Andrey Minaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Описание работы
Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности.
Настройки индикатора
General settings
В данной группе располагаются настройки индикатора Stochastic Oscillator.
Message settings
В данной группе располагаются настройки уведомлений при появлении стрелок.
Arrow display settings
В данной группе располагаются настройки отображения стрелок.
