MA7 Agave MT4
- Индикаторы
- Andrey Minaev
- Версия: 1.1
- Обновлено: 27 февраля 2024
- Активации: 5
Описание работы
Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI.
Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.
Настройки индикатора
General settings – общие настройки:
Period – период.
MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:
Period – период;
Multiplier – множитель;
Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.
Message settings – настройки сообщений:
Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;
Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;
Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;
Additional information – дополнительная информация.
Arrow display settings – настройки отображения стрелок:
Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;
Arrow size – размер стрелки;
Up arrow color – цвет стрелки вверх;
Down arrow color – цвет стрелки вниз;
Up arrow code – код стрелки вверх;
Down arrow code – код стрелки вниз.
Индикаторы MA7 Agave:
Советники на основе индикатора MA7 Agave: