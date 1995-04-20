MA7 Agave MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI.

Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Period – период.


MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:

Period – период;

Multiplier – множитель;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Agave:

MA7 Agave MT4;

MA7 Agave MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Agave:

MA7 Agave C1 MT4;

MA7 Agave C1 MT5;

MA7 Agave C2 MT4;

MA7 Agave C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

Рекомендуем также
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Trendlines with Breaks MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
The indicator   returning pivot point based trendlines with highlighted breakouts . Trendline caculated by pivot point and other clue are ATR, Stdev.   The indicator also includes integrated alerts for  trendlines  breakouts   and foward message to Telegram channel or group if you want. Settings ·            Lookback bar: Default 200 is number of bar caculate when init indicator. ·            Length:  Pivot points  period ·            Slope Calculation Method: Determines how this lope is calcula
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Индикаторы
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Trend Flasher
Amarnath K M
Индикаторы
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Индикаторы
FutureTrade - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15 , данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор ра
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Индикаторы
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
Индикаторы
Secret Liquidity Zones Indicator User Manual Introduction Unlock the power of hidden market opportunities with the Secret Liquidity Zones Indicator . This cutting‐edge tool is designed to reveal critical price levels where market momentum may shift. With its dynamic adaptability and sleek gold visuals, it offers clear and elegant insights into key trading opportunities—making it the perfect secret weapon for traders who demand precision and clarity. Key Features Dynamic Timeframe Adaptation: A
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
FX Flow
Eva Stella Conti
Индикаторы
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Bermaui Bands
Muhammad Elbermawi
4.97 (68)
Индикаторы
Bermaui Bands (BB) - это инструмент технического анализа, который помогает фильтровать колебательные и трендовые движения цены. Идею этого индикатора можно объяснить следующими шагами: Рассчитайте стандартное отклонение как осциллятор, который движется между 0 и 100. Я назову его процент отклонения Бермауи (BD%). Если "BD%" близок к нулю, значит, волатильность на пределе. Кроме того, если "BD%" около 100, волатильность очень низкая. Высокая волатильность означает большую вероятность для трендово
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Flax основан на стандартном индикаторе Average True Range и данных свечи. Показывает свечи, которые больше по размеру по отношению к значению индикатора ATR. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение н
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Viola основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает резкое повышение или понижение скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Viola . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Difference – разница между двумя последними значениями МА; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Galega основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает прокол скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Galega . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Al
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Ixora основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает пересечение быстрой и скользящей скользящих средних. Подробная информация о индикаторе MA7 Ixora . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Fast moving average settings – настройки быстрой скользящей средней: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к. Slow moving average settings – настройки медленной
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Flax C1 основан на индикаторе MA7 Flax. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Hypnum основан на стандартном индикаторе Commodity Channel Index. Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Apply to – применить к; Upper level – верхний уровень; Lower level – нижний уровень. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Ale
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Hypnum C1 основан на индикаторе MA7 Hypnum. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C1' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Aster основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает отклонение цены от скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Minimum distance – минимальное расстояние от скользящие средней до цены закрытия свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Viola C1' основан на индикаторе 'MA7 Viola'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Viola' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Flax C2» основан на индикаторе «MA7 Flax». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Flax» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Galega C1' основан на индикаторе 'MA7 Galega'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Galega' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровн
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Hypnum C2' основан на индикаторе 'MA7 Hypnum'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Hypnum' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, сове
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Clover основан на свечных формах. Показывает свечной паттерн Пин-бар. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Min body size – минимальный размер тела; Max body size – максимальный размер тела; Min nose size – минимальный размер носа; Max nose size – максимальный размер носа; Minimum pattern size – минимальный размер паттерна; Maximum pattern size – максимальный размер паттерна; Analysis of the candle d
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Galega C2» основан на индикаторе «MA7 Galega». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Galega» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, совет
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C1 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C1 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Moss основан на стандартном индикаторе Accelerator Oscillator. Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Upper level – верхний уровень; Lower level – нижний уровень. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert; Send message to the mobile terminal (Push)
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C2' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C1 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C2 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C2 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C2 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закр
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Viola C2 основан на индикаторе MA7 Viola. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Viola . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C1 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник "MA7 Agave C2" основан на индикаторе "MA7 Agave" . При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C3 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C3 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Lavender . Настройки индикатора General settings В данной группе располагаются настройки индикатора Stochastic Oscillator. Message settings В данной группе располагаются настройки уведомлений при появлении стрелок. Arrow display settings В данной группе располагаются на
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период. MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the ter
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв