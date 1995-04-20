MA7 Flax MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Flax основан на стандартном индикаторе Average True Range и данных свечи. Показывает свечи, которые больше по размеру по отношению к значению индикатора ATR.

Подробная информация о индикаторе MA7 Flax.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Period – период;

Multiplier – множитель;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Flax:

MA7 Flax MT4;

MA7 Flax MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Flax:

MA7 Flax C1 MT4;

MA7 Flax C1 MT5;

MA7 Flax C2 MT4;

MA7 Flax C2 MT5.


