MA7 Moss C2 MT4

Описание работы

Советник MA7 Moss C2 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем.

Подробная информация о индикаторе MA7 Moss.


Особенности работы

Предназначен для работы на хедж-счетах;

Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;

Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.


Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный финансовый инструмент и таймфрейм.

Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C2».


Настройки советника

General settings – общие настройки:

Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;

Magic – предназначен для идентификации своих позиций.


Money management settings – настройки манименеджмента:

Position volume – объем позиции, лоты;

Multiplier after loss – множитель объема позиции после убыточной позиции;

Losses number before increasing volume – количество убытков до увеличения объема позиции;

Losses number to reset volume - количество убытков для сброса объема позиции.


Position opening settings – настройки открытия позиции:

MA7 Moss settings – настройки индикатора MA7 Moss:

Upper level – верхний уровень;

Lower level – нижний уровень.


Position closing settings – настройки закрытия позиции:

StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты;


Display settings – настройки отображения:

StopLoss color – цвет линии стоплосс;

StopLoss line style – стиль линии стоплосс;

StopLoss line width – ширина линии стоплосс;

TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;

TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;

TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.


Индикаторы MA7 Moss:

MA7 Moss MT4;

MA7 Moss MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Moss:

MA7 Moss C1 MT4;

MA7 Moss C1 MT5;

MA7 Moss C2 MT4;

MA7 Moss C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

