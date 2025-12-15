Описание работы

Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности.





Особенности работы

Индикатор работает на том инструменте и таймфрейме на котором установлен. Данные анализируется на закрытых свечах, поэтому стрелки не перерисовываются.





Дополнительные функции

Оповещения при появлении стрелок.





Настройки индикатора

General settings – общие настройки

%K period Это основная линия индикатора, выражающая, где находится текущая цена закрытия относительно максимального и минимального значений за выбранный период. Индикатор считается перекупленным (сигнал к продаже) если %K больше 80, перепроданным (сигнал к покупке) если %K меньше 20. Измеряется в свечах. Значение параметра должно быть больше 0.





%D period Это сглаженная линия %K, обычно рассчитываемая как простая скользящая средняя от значений линии %K. Линия %D более плавная и используется для подтверждения сигналов линии %K. Измеряется в свечах. Значение параметра должно быть больше 0.





Slowing Используется для сглаживания линии %K, делая индикатор менее шумным и более подходящим для анализа долгосрочных трендов. Измеряется в свечах. Значение параметра должно быть больше 0.





Method Тип усреднения для сглаживания линии %D. Варианты: Simple (простое), Exponential (экспоненциальное), Smoothed (сглаженное) и Linear weighted (линейно-взвешенное).





Price field Тип цены, на основе которой рассчитывается линия %K. Варианты: High/Low (максимум/минимум), или Close/Close (цена закрытия).





Upper level Верхний уровень (уровень перекупленности), выше этого уровня находится зона перекупленности, пересечение главной %K и сигнальной %D линий в этой зоне может служить сигналом для продажи. Значение параметра должно быть больше 0.





Lower level Нижний уровень (уровень перепроданности), ниже этого уровня находится зона перепроданности, пересечение главной %K и сигнальной %D линий в этой зоне может служить сигналом для покупки. Значение параметра должно быть больше 0.





Message settings – настройки сообщений

Send message to the terminal (Alert) Параметр дает разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert.





Send message to the mobile terminal (Push) Параметр дает разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений. В настройках терминала должно быть включено разрешение на отправку сообщений, читайте инструкцию;





Send message to the email Параметр дает разрешение на отправку сообщений на электронную почту. В настройках терминала должно быть включено разрешение на отправку сообщений, читайте инструкцию;





Additional information Параметр указывает дополнительную информацию о индикаторе, чтобы пользователь мог различить какая программа прислала сообщение. Информация отображается в заголовке сообщения. Пример: вы установили два индикатора на один и тот же инструмент и на один и тот же таймфрейм с разными параметрами, у одного индикатора период – 10, у другого – 30. Чтобы понять какой индикатор прислал сообщение нужен параметр Additional information, вы можете в качестве дополнительной информации указать, например, период, который использует индикатор, тогда в сообщении вы увидите какой индикатор прислал сообщение.





Arrow display settings – настройки отображения стрелок

Arrow shift Параметр настраивает смещение стрелок по вертикали на графике.





Arrow size Параметр настраивает размер стрелок.





Up arrow color Параметр настраивает цвет стрелок вверх.





Down arrow color Параметр настраивает цвет стрелок вниз.





Up arrow code Параметр настраивает код стрелок вверх.





Down arrow code Параметр настраивает код стрелок вниз.





Примеры кодов стрелок.





Формула расчета

Для стрелок вверх: Main1 > Signal1 и Main2 < Signal2 и Main1 < LowerLevel и Signal1 < LowerLevel,

Для стрелок вниз: Main1 < Signal1 и Main2 > Signal2 и Main1 > UpperLevel и Signal1 > UpperLevel, где





Main1 – значение главной линии %K с индексом свечи 1 (последняя закрытая свеча),

Signal1 – значение сигнальной линии %D с индексом свечи 1 (последняя закрытая свеча),

Main2 – значение главной линии %K с индексом свечи 2 (предпоследняя закрытая свеча),

Signal2 – значение сигнальной линии %D с индексом свечи 2 (предпоследняя закрытая свеча),

UpperLevel – верхний уровень (параметр в настройках),

LowerLevel – нижний уровень (параметр в настройках).





Условие для отображения стрелок вверх

Главная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх, пресечение находится ниже нижнего уровня.





Условие для отображения стрелок вниз

Главная линия пересекла сигнальную линию сверху вниз, пресечение находится выше верхнего уровня.





