MA7 Viola MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Viola основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает резкое повышение или понижение скользящей средней.

Подробная информация о индикаторе MA7 Viola.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Period – период;

Method – метод;

Apply to – применить к;

Difference – разница между двумя последними значениями МА;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Viola:

MA7 Viola MT4;

MA7 Viola MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Viola:

MA7 Viola C1 MT4;

MA7 Viola C1 MT5;

MA7 Viola C2 MT4;

MA7 Viola C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

Рекомендуем также
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Индикаторы
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
GeoWprPro
Georgij Komarov
Индикаторы
WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Your good friend
Sergei Semenov
Индикаторы
Your good friends — это не просто индикатор, а ваш надёжный торговый помощник, созданный для трейдеров, которые ценят простоту, ясность и стабильность. Он объединяет лучшие классические методы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, разворотные сигналы, визуальные подсказки — и подаёт их в максимально понятном и удобном виде. Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам — особенно тем, кто хочет убрать хаос, снизить стресс и торговать по чётким сигналам . Особенности индикато
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Индикаторы
С помощью этого торгового инструмента вы можете одновременно сканировать 15 рынков. Представляем новый торговый индикатор 2024: ️ Мультивалютный стохастик на нескольких таймфреймах. Есть как минимум две причины, по которым я создал этот торговый инструмент: Во-первых, мне надоело наблюдать только за одним рынком. Во-вторых, я не хочу упустить момент входа на другой рынок. Вот почему я хочу одновременно знать и другие рыночные условия. По этой причине мне нужен сканер, который сможет скан
PythagoreanPoints
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор РАННЕГО  определения начала нового тренда. Кроме этого, индикатор определяет глобальное направление тренда по количеству точек: если зеленых точек больше (параметр Calculation of the global trend) - тренд вверх; если красных точек больше - тренд вниз. Индикатор не перерисовывается на первой свече. Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему, и как дополнение к любой другой торговой системе. Индикатор можно использовать на любом торговом инструменте и любом таймфр
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
First Dawn
Innovicient Limited
Индикаторы
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Индикаторы
FutureTrade - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15 , данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор ра
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Индикаторы
Система SFO Trend Racer является трендовым индикатором, созданным генеральным директором и основателем " Simple Forex Options ", Тевином Маршаллом ( Tevin Marshall ). Он способен выполнять 6 различных функций. Он показывает сигналы на вход, а также сигналы на выход, будь то тейк-профит или стоп-лосс. Он также использует трендовые фильтры и подтверждение сигналов, чтобы трейдер смог принять наиболее логически обоснованное решение. Trend Racer использует различные фильтры и конкретные настройки из
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
CCI Mtf
Dmitriy Susloparov
Индикаторы
Полностью мультифреймовый вариант стандартного индикатора " Индекс Товарного Канала ", комфортно и без ограничений работающий для любой комбинации таймфреймов. Отличительной особенностью индикатора является сохранение правильного масштаба времени для всех графиков на любых интервалах. Вы можете свободно переключаться в старшую или младшую сторону, и это не вызовет искажения временной шкалы. Например, одно значение периода М15 будет занимать 15 баров на периоде М1 и 3 бара на периоде М5 . Индикат
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT4. Не перерисовывается. - Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда. - Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы. - Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение. - Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену. - Индикатор позвол
ADX Pointer
Dominik Mandok
Индикаторы
ADX Pointer основан на индикаторе "Average Directional Index". Он рисует в окне графика три числа в соответствии со значением ADX. В индикаторе ADX можно установить период "ADX_Period", а также три уровня. Когда значение ADX превысит первый уровень ("ADX_Level1"), в окне графика появится число "1". Когда ADX превысит второй уровень ("ADX_Level2"), появится "2", а при превышении третьего уровня ("ADX_Level3") появится надпись "3". Простой. ADX Pointer работает на всех таймфреймах и валютных парах
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Dot Histogram Trend for Buy Sell
Do Thi Phuong Anh
Индикаторы
The Dot on Histogram Trend indicator is a straightforward tool in forex trading. When used in conjunction with other indicators, it can be highly rewarding. The indicator consists of a blue and red histogram, representing positive and negative territories, respectively. Buy opportunities arise when the histogram is positive, while sell opportunities emerge when it's negative. Signal Steps: 1. Dot at Zero Level:    - Green Dot: Indicates a clear uptrend; take action.    - Red Dot: Do nothing;
Context Aviation
Yvan Musatov
Индикаторы
Индикатор Context Aviation анализирует поведение цены и, если наблюдается временная слабость тренда, вы можите заметить это из показаний индикатора, как и в случае выраженной смены направления тренда. Войти в рынок не трудно, а вот удержаться в нем куда сложнее. С индикатором Context Aviation удержаться в тренде станет намного проще! Данный индикатор позволяет анализировать исторические данные, и на их основании выводить на экран трейдеру указания к дальнейшим действиям. Стрелочный технический
IconTrade
Vadim Gorodetskii
Индикаторы
Разместите индикатор на графике, желательно с таймфреймом H1 или H4. Если вы торгуете в дневном диапазоне или, наоборот, на младших таймфреймах — вам нужно будет соответствующим образом настроить уровни RSI и ATR.  Синие стрелки индикатора будут сигналом к открытию длинной позиции, красные стрелки — сигналом к открытию короткой позиции: 1) Синяя стрелка для лонгов (рост) и красная стрелка - для шортов (спад). 2) Две горизонтальных линии для текущих позиций (одна для входа и одна для стопа).  3)
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Индикаторы
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
SFT Trading Oscillator
Artem Kuzmin
Индикаторы
Индикатор помогает определить возможные откаты и развороты  Показывает направленность движения цены и раскрашивается в соответствующий цвет. Позволяет вести трендовую и контр трендовую торговлю Работает на всех таймфреймах, на любых валютных парах, металлах и криптовалюте Можно использовать при работе с бинарными опционами Отличительные особенности Не перерисовывается; Простые и понятные настройки; Работает на всех таймфреймах и на всех символах; Подходит для торговли валютами, металлами, опцион
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Trend Scalping Signal
Andrey Kozak
Индикаторы
Indicator for determining the trend. The arrows and lines on the chart show the price reversal and the probable current trend or correction. You should always trade in the direction of the arrow. It is best to use the indicator on several time frames at once and enter the market when all time frames have the same arrow. For example, we open a sell trade if there is a red arrow on the M5, M30 and H4 timeframes. Or we open a buy deal if the indicator shows a blue arrow on all timeframes. Advanta
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
XOatrline
Ainur Sharipov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор основан на крестиках ноликах, но их период приравнен к индикатору ATR. Вариант индикатора XOATRHIST с отображением канала на графике. Более информативен. Закрытие бара за пределами канала образует X или О. Индикатор включает опцию Alert. Параметры: ATRPeriod  - период ATR для расчетов ступенек. XOPips - можно задать величину в пунктах XOalert - вывод сигнала на терминал. XOnotification - отправка сигнала на мобильный терминал. XOmail - отправка сигнала на email. Alert level - уровень
BB MA Cross for MT4
Koji Kobayashi
Индикаторы
移動平均線クロス、ボリンジャーと移動平均線のクロス、移動平均線の角度でサイン表示 MT5インジケータ こちらに サイト とがあります。 このインジケータは3つのパターンでサインを表示（切り替え可能）します。 ①   移動平均線のクロス ②   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス ③   ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロスと、中期移動平均線と長期移動平均線の角度 移動平均線のクロス 指定した短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロスでは買いサイン、デットクロスでは売りサインを表示します。 ディフォルトでは短期は5，長期は20となっています。 もちろん変更可能になります。 移動平均線の種類をEMA（指数平滑移動平均線）やSMMA（平滑化移動平均）などに変更可能で適する価格も変更可能になります。 ボリンジャーバンドと短期移動平均線のクロス ボリンジャーバンド（以降BB）と短期移動平均線のクロスでサインを表示します。 ディフォルトではBB+1σと5MAのゴールデンクロスで買いサイン、BB-1σと5MAのデットクロスで売りサインでサインを表示します。 BBの期間や、B
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период. MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the ter
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Flax основан на стандартном индикаторе Average True Range и данных свечи. Показывает свечи, которые больше по размеру по отношению к значению индикатора ATR. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение н
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Galega основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает прокол скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Galega . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Al
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Ixora основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает пересечение быстрой и скользящей скользящих средних. Подробная информация о индикаторе MA7 Ixora . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Consider the direction of the candle – учитывать направление свечи. Fast moving average settings – настройки быстрой скользящей средней: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к. Slow moving average settings – настройки медленной
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Flax C1 основан на индикаторе MA7 Flax. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Flax . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Hypnum основан на стандартном индикаторе Commodity Channel Index. Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Apply to – применить к; Upper level – верхний уровень; Lower level – нижний уровень. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Ale
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Hypnum C1 основан на индикаторе MA7 Hypnum. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Hypnum . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C1' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Aster основан на стандартном индикаторе Moving Average. Показывает отклонение цены от скользящей средней. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период; Method – метод; Apply to – применить к; Minimum distance – минимальное расстояние от скользящие средней до цены закрытия свечи. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Viola C1' основан на индикаторе 'MA7 Viola'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Viola' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Flax C2» основан на индикаторе «MA7 Flax». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Flax» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Galega C1' основан на индикаторе 'MA7 Galega'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Galega' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровн
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Hypnum C2' основан на индикаторе 'MA7 Hypnum'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Hypnum' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, сове
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Clover основан на свечных формах. Показывает свечной паттерн Пин-бар. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Min body size – минимальный размер тела; Max body size – максимальный размер тела; Min nose size – минимальный размер носа; Max nose size – максимальный размер носа; Minimum pattern size – минимальный размер паттерна; Maximum pattern size – максимальный размер паттерна; Analysis of the candle d
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник «MA7 Galega C2» основан на индикаторе «MA7 Galega». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе «MA7 Galega» . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, совет
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C1 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. П
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C1 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Moss основан на стандартном индикаторе Accelerator Oscillator. Показывает зоны перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Upper level – верхний уровень; Lower level – нижний уровень. Message settings – настройки сообщений: Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert; Send message to the mobile terminal (Push)
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник 'MA7 Ixora C2' основан на индикаторе 'MA7 Ixora'. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе 'MA7 Ixora' . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C1 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Примеча
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C2 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Clover C2 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Clover . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник са
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Moss C2 основан на индикаторе MA7 Moss. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Moss . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закр
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Viola C2 основан на индикаторе MA7 Viola. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Viola . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам з
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C1 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней. Прим
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник "MA7 Agave C2" основан на индикаторе "MA7 Agave" . При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Agave C3 основан на индикаторе MA7 Agave. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Эксперты
Описание работы Советник MA7 Aster C3 основан на индикаторе MA7 Aster. При появлении сигнала от встроенного индикатора советник открывает позицию устанавливает тейкпрофит и уровень для открытия усредняющей позиции. При полном открытии сетки советник устанавливает стоплосс. Подробная информация о индикаторе MA7 Aster . Особенности работы Предназначен для работы на хедж-счетах; Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества; В рынке может быть открыта только одна сетка; Стопло
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Lavender основан на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator. Показывает пересечение главной и сигнальной линий в зонах перекупленности и перепроданности. Подробная информация о индикаторе MA7 Lavender . Настройки индикатора General settings В данной группе располагаются настройки индикатора Stochastic Oscillator. Message settings В данной группе располагаются настройки уведомлений при появлении стрелок. Arrow display settings В данной группе располагаются на
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Индикаторы
Описание работы Индикатор MA7 Agave основан на стандартном индикаторе Average Directional Movement Index. Показывает пересечение линий +DI и -DI. Подробная информация о индикаторе MA7 Agave . Настройки индикатора General settings – общие настройки: Period – период. MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax: Period – период; Multiplier – множитель; Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении. Message settings – настройки сообщений: Send message to the ter
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв