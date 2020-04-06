MA7 Viola C2 MT4

AW Double Grids EA AW Trading Software Limited 4.5 (8) Эксперты

Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции. Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем - > ЗДЕСЬ / МТ5 версия - > ЗДЕСЬ Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст