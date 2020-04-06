MA7 Agave C2 MT4
- Эксперты
- Andrey Minaev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Описание работы
Советник "MA7 Agave C2" основан на индикаторе "MA7 Agave". При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем.
Подробная информация о индикаторе MA7 Agave.
Особенности работы
Предназначен для работы на хедж-счетах;
Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;
Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.
Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный финансовый инструмент и таймфрейм.
Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C2».
Настройки советника
General settings – общие настройки:
Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;
Magic – предназначен для идентификации своих позиций.
Money management settings – настройки манименеджмента:
Position volume – объем позиции, лоты;
Multiplier after loss – множитель объема позиции после убыточной позиции;
Losses number before increasing volume – количество убытков до увеличения объема позиции;
Losses number to reset volume - количество убытков для сброса объема позиции.
Position opening settings – настройки открытия позиции:
MA7 Agave settings – настройки индикатора MA7 Agave:
Period – период индикатора Average Directional Movement Index.
MA7 Flax settings – настройки индикатора MA7 Flax:
Period – период индикатора Average True Range;
Multiplier – множитель значения индикатора Average True Range;
Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.
Position closing settings – настройки закрытия позиции:
StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;
TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты;
Display settings – настройки отображения:
StopLoss color – цвет линии стоплосс;
StopLoss line style – стиль линии стоплосс;
StopLoss line width – ширина линии стоплосс;
TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;
TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;
TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.
