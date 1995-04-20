CCI with Alerts mq

Индикатор Crypto_Forex "CCI с оповещениями" для MT4, без перерисовки.





- CCI — один из самых популярных осцилляторов для торговли.

- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зоны перепроданности/перекупленности и выходе из зон перепроданности/перекупленности.

- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.

- Индекс товарного канала (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.

- Важные уровни: +/-200, +/-100.

- Отлично подходит для открытия позиций на продажу при выходе из зоны перекупленности и позиций на покупку при выходе из зоны перепроданности.

- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.

- Этот индикатор отлично сочетается с методами Price Action на трендовых рынках.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.