CCI with Alerts mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.1
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "CCI com Alertas" para MT4, sem necessidade de repintura.
- O CCI é um dos osciladores mais populares para negociação.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e Saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis para ativação de Alertas.
- O Índice de Canal de Commodities (CCI) mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- Níveis importantes: +/-200, +/-100.
- É ótimo para entradas de Venda na saída da zona de Sobrecompra e entradas de Compra na saída da zona de Sobrevenda.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Este indicador é excelente para combinar com técnicas de Ação de Preço em mercados de tendência.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.