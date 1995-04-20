CCI with Alerts mq

Indicador Crypto_Forex "CCI com Alertas" para MT4, sem necessidade de repintura.





- O CCI é um dos osciladores mais populares para negociação.

- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e Saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.

- Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de Alertas.

- O Índice de Canal de Commodities (CCI) mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.

- Níveis importantes: +/-200, +/-100.

- É ótimo para entradas de Venda na saída da zona de Sobrecompra e entradas de Compra na saída da zona de Sobrevenda.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Este indicador é excelente para combinar com técnicas de Ação de Preço em mercados de tendência.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.