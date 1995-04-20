CCI with Alerts mq

Crypto_Forex-Indikator „CCI mit Alarmen“ für MT4, ohne Repainting.





– CCI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel.

– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für den Eintritt in überverkaufte/überkaufte Zonen und den Austritt aus überverkauften/überkauften Zonen.

– Einstellbare Trigger-Level für die Alarmaktivierung.

– Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.

– Wichtige Level: +/-200, +/-100.

– Ideal für Verkaufs- und Kauf-Positionen beim Austritt aus überverkauften Zonen.

– Der Indikator ist für jeden Zeitrahmen anwendbar.

– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit Price-Action-Techniken in Trendmärkten kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.