CCI with Alerts mq

Indicateur Crypto_Forex « CCI avec alertes » pour MT4, sans refonte.





- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading.

- Alertes PC et mobile intégrées pour : l'entrée et la sortie des zones de survente/surachat.

- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.

- L'indice de canal des matières premières (CCI) mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- Niveaux importants : +/-200, +/-100.

- Idéal pour les entrées de vente à la sortie de la zone de surachat et les entrées d'achat à la sortie de la zone de survente.

- Utilisable sur n'importe quelle période.

- Cet indicateur est idéal en combinaison avec les techniques d'action des prix sur les marchés en tendance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.