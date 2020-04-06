Market Compass EA
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA — это полностью автоматизированный экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для поиска высоковероятных направленных сделок за счёт сочетания анализа рыночной структуры на дневном таймфрейме и точного внутридневного входа.
Советник выступает в роли «компаса» рынка: сначала определяет доминирующее направление, а затем открывает сделки только по тренду.
🔍 Как работает Market Compass EA
1️⃣ Определение тренда (старший таймфрейм)
Market Compass EA анализирует дневной график (D1) для определения общего направления рынка, используя:
-
Более высокие максимумы и минимумы (бычья структура)
-
Более низкие максимумы и минимумы (медвежья структура)
-
Подтверждение структуры через исторические пивот-зоны
Результат анализа:
-
Бычий тренд
-
Медвежий тренд
-
Тренд не обнаружен
Определённое направление отображается на графике с помощью цветовых текстовых меток.
2️⃣ Точная логика входа (таймфрейм H1)
После подтверждения тренда советник анализирует таймфрейм H1 в поиске разворотных ценовых моделей, соответствующих дневному направлению.
Входы в рынок основаны на:
-
Пивотных свечных формациях
-
Логике пробоя и подтверждения
-
Проверке соотношения риск/прибыль перед открытием сделки
📌 Сделки открываются исключительно в направлении дневного тренда.
3️⃣ Интеллектуальное управление рисками и капиталом
Market Compass EA использует динамический расчёт объёма позиции в зависимости от баланса счёта и выбранного режима риска:
-
Conservative — минимальный риск
-
Normal — сбалансированный риск (по умолчанию)
-
Aggressive — повышенный риск
Дополнительные защитные механизмы:
-
Автоматическая нормализация лота под требования брокера
-
Проверка свободной и используемой маржи
-
Только одна сделка на символ
-
Контроль входов раз в час для предотвращения чрезмерной торговли
4️⃣ Защита сделок и уведомления
Каждая сделка сопровождается:
-
Автоматически рассчитываемым Stop Loss
-
Динамическим Take Profit, основанным на рыночной структуре
-
Push-уведомлениями о новых торговых сигналах
⚙️ Настройки и параметры
|Параметр
|Описание
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Торговый инструмент
|Любой поддерживаемый MT5
|Таймфреймы
|D1 (тренд), H1 (вход)
📊 Рекомендации по использованию
-
Таймфрейм: H1
-
Подходит для: Forex, индексов, металлов
-
Работает на 4- и 5-значных брокерах
-
Для стабильной работы рекомендуется VPS
🛡️ Важная информация
-
Market Compass EA не использует мартингейл, сетку или хеджирование
-
Сделки открываются только при выполнении всех условий: направление тренда, ценовая модель, маржинальные требования и допустимое соотношение риск/прибыль
-
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
-
Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте
📌 Итог
Market Compass EA создан для трейдеров, которые ценят:
✔ Торговлю по подтверждённому тренду
✔ Чистую логику price action
✔ Структурированное управление рисками
✔ Дисциплину вместо избыточной торговли
Если вы ищете советник, который торгует вместе с рынком, а не против него, Market Compass EA предлагает системный и взвешенный подход к автоматической торговле.