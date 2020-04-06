Market Compass EA

📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA — это полностью автоматизированный экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для поиска высоковероятных направленных сделок за счёт сочетания анализа рыночной структуры на дневном таймфрейме и точного внутридневного входа.
Советник выступает в роли «компаса» рынка: сначала определяет доминирующее направление, а затем открывает сделки только по тренду.

🔍 Как работает Market Compass EA

1️⃣ Определение тренда (старший таймфрейм)

Market Compass EA анализирует дневной график (D1) для определения общего направления рынка, используя:

  • Более высокие максимумы и минимумы (бычья структура)

  • Более низкие максимумы и минимумы (медвежья структура)

  • Подтверждение структуры через исторические пивот-зоны

Результат анализа:

  • Бычий тренд

  • Медвежий тренд

  • Тренд не обнаружен

Определённое направление отображается на графике с помощью цветовых текстовых меток.

2️⃣ Точная логика входа (таймфрейм H1)

После подтверждения тренда советник анализирует таймфрейм H1 в поиске разворотных ценовых моделей, соответствующих дневному направлению.

Входы в рынок основаны на:

  • Пивотных свечных формациях

  • Логике пробоя и подтверждения

  • Проверке соотношения риск/прибыль перед открытием сделки

📌 Сделки открываются исключительно в направлении дневного тренда.

3️⃣ Интеллектуальное управление рисками и капиталом

Market Compass EA использует динамический расчёт объёма позиции в зависимости от баланса счёта и выбранного режима риска:

  • Conservative — минимальный риск

  • Normal — сбалансированный риск (по умолчанию)

  • Aggressive — повышенный риск

Дополнительные защитные механизмы:

  • Автоматическая нормализация лота под требования брокера

  • Проверка свободной и используемой маржи

  • Только одна сделка на символ

  • Контроль входов раз в час для предотвращения чрезмерной торговли

4️⃣ Защита сделок и уведомления

Каждая сделка сопровождается:

  • Автоматически рассчитываемым Stop Loss

  • Динамическим Take Profit, основанным на рыночной структуре

  • Push-уведомлениями о новых торговых сигналах

⚙️ Настройки и параметры

Параметр Описание
Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive
Торговый инструмент Любой поддерживаемый MT5
Таймфреймы D1 (тренд), H1 (вход)

📊 Рекомендации по использованию

  • Таймфрейм: H1

  • Подходит для: Forex, индексов, металлов

  • Работает на 4- и 5-значных брокерах

  • Для стабильной работы рекомендуется VPS

🛡️ Важная информация

  • Market Compass EA не использует мартингейл, сетку или хеджирование

  • Сделки открываются только при выполнении всех условий: направление тренда, ценовая модель, маржинальные требования и допустимое соотношение риск/прибыль

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность

  • Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте

📌 Итог

Market Compass EA создан для трейдеров, которые ценят:
✔ Торговлю по подтверждённому тренду
✔ Чистую логику price action
✔ Структурированное управление рисками
✔ Дисциплину вместо избыточной торговли

Если вы ищете советник, который торгует вместе с рынком, а не против него, Market Compass EA предлагает системный и взвешенный подход к автоматической торговле.


