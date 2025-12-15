Market Compass EA
- Experts
- David A Abercrombie
- Version: 1.0
- Activations: 5
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour identifier des opportunités de trading directionnelles à forte probabilité en combinant l’analyse de la structure du marché sur l’unité de temps journalière avec une exécution intraday précise.
L’EA agit comme une véritable « boussole » du marché : il détermine d’abord la direction dominante, puis n’exécute des trades que dans le sens de cette tendance.
🔍 Fonctionnement du Market Compass EA
1️⃣ Identification de la tendance (unité de temps supérieure)
Market Compass EA analyse le graphique journalier (D1) afin de déterminer la direction générale du marché en s’appuyant sur :
-
Des sommets et creux de plus en plus hauts (structure haussière)
-
Des sommets et creux de plus en plus bas (structure baissière)
-
Une validation de la structure via des zones pivot historiques
Résultat possible de l’analyse :
-
Tendance haussière
-
Tendance baissière
-
Aucune tendance détectée
La direction identifiée est affichée directement sur le graphique à l’aide de libellés colorés.
2️⃣ Logique d’entrée précise (exécution en H1)
Une fois la tendance confirmée, l’EA analyse l’unité de temps H1 afin de détecter des configurations de price action alignées avec la direction journalière.
Les entrées sont basées sur :
-
Des formations de chandeliers et de pivots
-
Des structures de cassure et de confirmation
-
Une vérification préalable du ratio risque/gain
📌 Les trades sont exécutés exclusivement dans le sens de la tendance journalière.
3️⃣ Gestion intelligente du risque et du capital
Market Compass EA intègre un calcul dynamique de la taille de position, basé sur le solde du compte et le mode de risque sélectionné :
-
Conservative (Conservateur) — Risque réduit
-
Normal — Risque équilibré (par défaut)
-
Aggressive (Agressif) — Exposition au risque plus élevée
Protections supplémentaires :
-
Normalisation automatique des lots selon les contraintes du broker
-
Vérification de la marge libre et de la marge utilisée
-
Une seule position par symbole
-
Contrôle d’exécution horaire afin d’éviter le sur-trading
4️⃣ Protection des trades et notifications
Chaque position est ouverte avec :
-
Un Stop Loss calculé automatiquement
-
Un Take Profit dynamique basé sur la structure du marché
-
Des notifications push lors de chaque nouveau signal de trade
⚙️ Paramètres et réglages
|Paramètre
|Description
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Instrument
|Tout symbole compatible MT5
|Unités de temps
|D1 (tendance), H1 (entrée)
📊 Recommandations d’utilisation
-
Unité de temps recommandée : H1
-
Convient pour : Forex, indices et métaux
-
Compatible avec les brokers 4 et 5 chiffres
-
Utilisation d’un VPS recommandée pour une meilleure stabilité
🛡️ Informations importantes
-
Market Compass EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni hedging
-
Les trades ne sont exécutés que lorsque toutes les conditions sont réunies : direction de la tendance, price action, exigences de marge et ratio risque/gain
-
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
-
Il est fortement recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration avant toute utilisation en réel
📌 Résumé
Market Compass EA s’adresse aux traders qui privilégient :
✔ Le trading dans le sens d’une tendance confirmée
✔ Une logique de price action claire et propre
✔ Une gestion du risque structurée
✔ La discipline plutôt que la sur-activité
Si vous recherchez un EA qui trade avec le marché et non contre lui, Market Compass EA propose une approche automatisée, méthodique et fiable.