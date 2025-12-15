📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour identifier des opportunités de trading directionnelles à forte probabilité en combinant l’analyse de la structure du marché sur l’unité de temps journalière avec une exécution intraday précise.

L’EA agit comme une véritable « boussole » du marché : il détermine d’abord la direction dominante, puis n’exécute des trades que dans le sens de cette tendance.

🔍 Fonctionnement du Market Compass EA

1️⃣ Identification de la tendance (unité de temps supérieure)

Market Compass EA analyse le graphique journalier (D1) afin de déterminer la direction générale du marché en s’appuyant sur :

Des sommets et creux de plus en plus hauts (structure haussière)

Des sommets et creux de plus en plus bas (structure baissière)

Une validation de la structure via des zones pivot historiques

Résultat possible de l’analyse :

Tendance haussière

Tendance baissière

Aucune tendance détectée

La direction identifiée est affichée directement sur le graphique à l’aide de libellés colorés.

2️⃣ Logique d’entrée précise (exécution en H1)

Une fois la tendance confirmée, l’EA analyse l’unité de temps H1 afin de détecter des configurations de price action alignées avec la direction journalière.

Les entrées sont basées sur :

Des formations de chandeliers et de pivots

Des structures de cassure et de confirmation

Une vérification préalable du ratio risque/gain

📌 Les trades sont exécutés exclusivement dans le sens de la tendance journalière.

3️⃣ Gestion intelligente du risque et du capital

Market Compass EA intègre un calcul dynamique de la taille de position, basé sur le solde du compte et le mode de risque sélectionné :

Conservative (Conservateur) — Risque réduit

Normal — Risque équilibré (par défaut)

Aggressive (Agressif) — Exposition au risque plus élevée

Protections supplémentaires :

Normalisation automatique des lots selon les contraintes du broker

Vérification de la marge libre et de la marge utilisée

Une seule position par symbole

Contrôle d’exécution horaire afin d’éviter le sur-trading

4️⃣ Protection des trades et notifications

Chaque position est ouverte avec :

Un Stop Loss calculé automatiquement

Un Take Profit dynamique basé sur la structure du marché

Des notifications push lors de chaque nouveau signal de trade

⚙️ Paramètres et réglages

Paramètre Description Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive Instrument Tout symbole compatible MT5 Unités de temps D1 (tendance), H1 (entrée)

📊 Recommandations d’utilisation

Unité de temps recommandée : H1

Convient pour : Forex, indices et métaux

Compatible avec les brokers 4 et 5 chiffres

Utilisation d’un VPS recommandée pour une meilleure stabilité

🛡️ Informations importantes

Market Compass EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni hedging

Les trades ne sont exécutés que lorsque toutes les conditions sont réunies : direction de la tendance, price action, exigences de marge et ratio risque/gain

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

Il est fortement recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration avant toute utilisation en réel

📌 Résumé

Market Compass EA s’adresse aux traders qui privilégient :

✔ Le trading dans le sens d’une tendance confirmée

✔ Une logique de price action claire et propre

✔ Une gestion du risque structurée

✔ La discipline plutôt que la sur-activité

Si vous recherchez un EA qui trade avec le marché et non contre lui, Market Compass EA propose une approche automatisée, méthodique et fiable.