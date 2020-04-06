TrendScope EA – Многофреймовое Выравнивание Тренда и Точный Пивот-Анализ

TrendScope EA — это продвинутая многофреймовая торговая система, созданная для выявления высоковероятных рыночных разворотов и продолжений тренда с помощью комбинации дневной структуры тренда, внутридневного поведения свечей и точного определения пивотов.

Советник анализирует рынок на нескольких выбранных таймфреймах (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) и автоматически выбирает только те торговые возможности, которые соответствуют строгим условиям тренда и структуры цены. TrendScope не открывает сделки «ради активности» — он ждёт чистых, качественных сетапов, основанных на логике прайс-экшена.

Ключевые особенности

✔ Многофреймовая фильтрация сделок

Вы можете включать только те таймфреймы, которые хотите анализировать. TrendScope не использует запаздывающие индикаторы — его входы основаны исключительно на структуре цены, направленности свечей и подтверждённом многозональном анализе дневного тренда.

✔ Проверка дневного тренда

Каждый новый торговый день EA пересчитывает:

Двухуровневые зоны дневных минимумов (Z1 и Z2)

Двухуровневые зоны дневных максимумов (Z1 и Z2)

Пиковые минимумы и уровни «пола»

25-барные и 50-барные подтверждения тренда

Бычий / Медвежий / Нейтральный рыночный уклон

EA открывает сделки только когда все дневные фильтры согласованы.

✔ Умное риск-менеджмент-позиционирование

Выберите свой профиль риска:

Conservative – минимальный лот

Normal – сбалансированный риск

Aggressive – увеличенный масштаб лота

Размер лота автоматически корректируется в зависимости от баланса счета и ограничений инструмента.

✔ Входы, подтверждённые пивотами

TrendScope входит в сделку только при выполнении конкретных условий прайс-экшена:

Направление свечи совпадает с дневным уклоном

Цена откатывает в структурную область

Пивот подтверждается на баре с индексом 2 (для точности)

Тейк-профит и стоп-лосс определяются ближайшими структурными экстремумами

Этот подход создаёт логичные и технически обоснованные сделки.

✔ Встроенные проверки маржи

EA проверяет:

Свободную маржу

Занятую маржу

Прогнозируемую маржу для новых сделок

Сделка разрешается только если счет остаётся в безопасных пределах риска.

✔ Отображение рыночного уклона на графике

TrendScope показывает на графике:

BULLISH (БЫЧИЙ)

BEARISH (МЕДВЕЖИЙ)

NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

Это позволяет трейдеру мгновенно увидеть, как EA интерпретирует общий тренд.

✔ Мобильные уведомления

Каждая торговая возможность сопровождается подробным уведомлением, отправляемым в мобильное приложение MetaTrader.

⚠ ВАЖНО: ПРОТЕСТИРУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ТАЙМФРЕЙМОВ ПЕРЕД РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

TrendScope основан на структуре, чувствительной к выбранному таймфрейму. Это значит, что разные ТФ дадут разные сигналы, частоту и результаты в зависимости от:

Волатильности инструмента

Поведения спреда

Сессий

Рыночного режима (тренд / флэт)

Универсального «лучшего» таймфрейма не существует, потому что каждый инструмент реагирует по-своему.

Перед переходом к реальной торговле рекомендуется:

Прогнать бэктест на каждом таймфрейме отдельно

Определить, какие ТФ лучше работают для вашего символа и брокера

Включить только стабильные по истории таймфреймы

Протестировать в демо для подтверждения поведения

Ваша прибыльность в TrendScope EA сильно зависит от правильного выбора сочетания таймфреймов.

Лучшие практики

Тестируйте минимум 3–6 месяцев истории для каждого таймфрейма

Используйте реалистичное моделирование спреда и комиссии

Включайте только те ТФ, которые показывают стабильное соотношение выигрышей/проигрышей

Начните с Conservative, если требования по марже у брокера меняются

Кому подходит TrendScope EA?