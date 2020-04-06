TrendScope EA

TrendScope EA – Многофреймовое Выравнивание Тренда и Точный Пивот-Анализ

TrendScope EA — это продвинутая многофреймовая торговая система, созданная для выявления высоковероятных рыночных разворотов и продолжений тренда с помощью комбинации дневной структуры тренда, внутридневного поведения свечей и точного определения пивотов.

Советник анализирует рынок на нескольких выбранных таймфреймах (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) и автоматически выбирает только те торговые возможности, которые соответствуют строгим условиям тренда и структуры цены. TrendScope не открывает сделки «ради активности» — он ждёт чистых, качественных сетапов, основанных на логике прайс-экшена.

Ключевые особенности

✔ Многофреймовая фильтрация сделок

Вы можете включать только те таймфреймы, которые хотите анализировать. TrendScope не использует запаздывающие индикаторы — его входы основаны исключительно на структуре цены, направленности свечей и подтверждённом многозональном анализе дневного тренда.

✔ Проверка дневного тренда

Каждый новый торговый день EA пересчитывает:

  • Двухуровневые зоны дневных минимумов (Z1 и Z2)

  • Двухуровневые зоны дневных максимумов (Z1 и Z2)

  • Пиковые минимумы и уровни «пола»

  • 25-барные и 50-барные подтверждения тренда

  • Бычий / Медвежий / Нейтральный рыночный уклон

EA открывает сделки только когда все дневные фильтры согласованы.

✔ Умное риск-менеджмент-позиционирование

Выберите свой профиль риска:

  • Conservative – минимальный лот

  • Normal – сбалансированный риск

  • Aggressive – увеличенный масштаб лота

Размер лота автоматически корректируется в зависимости от баланса счета и ограничений инструмента.

✔ Входы, подтверждённые пивотами

TrendScope входит в сделку только при выполнении конкретных условий прайс-экшена:

  • Направление свечи совпадает с дневным уклоном

  • Цена откатывает в структурную область

  • Пивот подтверждается на баре с индексом 2 (для точности)

  • Тейк-профит и стоп-лосс определяются ближайшими структурными экстремумами

Этот подход создаёт логичные и технически обоснованные сделки.

✔ Встроенные проверки маржи

EA проверяет:

  • Свободную маржу

  • Занятую маржу

  • Прогнозируемую маржу для новых сделок

Сделка разрешается только если счет остаётся в безопасных пределах риска.

✔ Отображение рыночного уклона на графике

TrendScope показывает на графике:

  • BULLISH (БЫЧИЙ)

  • BEARISH (МЕДВЕЖИЙ)

  • NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

Это позволяет трейдеру мгновенно увидеть, как EA интерпретирует общий тренд.

✔ Мобильные уведомления

Каждая торговая возможность сопровождается подробным уведомлением, отправляемым в мобильное приложение MetaTrader.

ВАЖНО: ПРОТЕСТИРУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ТАЙМФРЕЙМОВ ПЕРЕД РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

TrendScope основан на структуре, чувствительной к выбранному таймфрейму. Это значит, что разные ТФ дадут разные сигналы, частоту и результаты в зависимости от:

  • Волатильности инструмента

  • Поведения спреда

  • Сессий

  • Рыночного режима (тренд / флэт)

Универсального «лучшего» таймфрейма не существует, потому что каждый инструмент реагирует по-своему.

Перед переходом к реальной торговле рекомендуется:

  • Прогнать бэктест на каждом таймфрейме отдельно

  • Определить, какие ТФ лучше работают для вашего символа и брокера

  • Включить только стабильные по истории таймфреймы

  • Протестировать в демо для подтверждения поведения

Ваша прибыльность в TrendScope EA сильно зависит от правильного выбора сочетания таймфреймов.

Лучшие практики

  • Тестируйте минимум 3–6 месяцев истории для каждого таймфрейма

  • Используйте реалистичное моделирование спреда и комиссии

  • Включайте только те ТФ, которые показывают стабильное соотношение выигрышей/проигрышей

  • Начните с Conservative, если требования по марже у брокера меняются

Кому подходит TrendScope EA?

  • Трейдерам, которые предпочитают логику прайс-экшена

  • Тем, кто хочет систему, которая ждёт чистых сетапов

  • Тем, кому нужна многофреймовая фильтрация

  • Тем, кому подходит низкая частота сделок, но высокая точность

  • Трейдерам, понимающим важность тестирования и оптимизации


