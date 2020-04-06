TrendScope EA
- Эксперты
- David A Abercrombie
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TrendScope EA – Многофреймовое Выравнивание Тренда и Точный Пивот-Анализ
TrendScope EA — это продвинутая многофреймовая торговая система, созданная для выявления высоковероятных рыночных разворотов и продолжений тренда с помощью комбинации дневной структуры тренда, внутридневного поведения свечей и точного определения пивотов.
Советник анализирует рынок на нескольких выбранных таймфреймах (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) и автоматически выбирает только те торговые возможности, которые соответствуют строгим условиям тренда и структуры цены. TrendScope не открывает сделки «ради активности» — он ждёт чистых, качественных сетапов, основанных на логике прайс-экшена.
Ключевые особенности
✔ Многофреймовая фильтрация сделок
Вы можете включать только те таймфреймы, которые хотите анализировать. TrendScope не использует запаздывающие индикаторы — его входы основаны исключительно на структуре цены, направленности свечей и подтверждённом многозональном анализе дневного тренда.
✔ Проверка дневного тренда
Каждый новый торговый день EA пересчитывает:
-
Двухуровневые зоны дневных минимумов (Z1 и Z2)
-
Двухуровневые зоны дневных максимумов (Z1 и Z2)
-
Пиковые минимумы и уровни «пола»
-
25-барные и 50-барные подтверждения тренда
-
Бычий / Медвежий / Нейтральный рыночный уклон
EA открывает сделки только когда все дневные фильтры согласованы.
✔ Умное риск-менеджмент-позиционирование
Выберите свой профиль риска:
-
Conservative – минимальный лот
-
Normal – сбалансированный риск
-
Aggressive – увеличенный масштаб лота
Размер лота автоматически корректируется в зависимости от баланса счета и ограничений инструмента.
✔ Входы, подтверждённые пивотами
TrendScope входит в сделку только при выполнении конкретных условий прайс-экшена:
-
Направление свечи совпадает с дневным уклоном
-
Цена откатывает в структурную область
-
Пивот подтверждается на баре с индексом 2 (для точности)
-
Тейк-профит и стоп-лосс определяются ближайшими структурными экстремумами
Этот подход создаёт логичные и технически обоснованные сделки.
✔ Встроенные проверки маржи
EA проверяет:
-
Свободную маржу
-
Занятую маржу
-
Прогнозируемую маржу для новых сделок
Сделка разрешается только если счет остаётся в безопасных пределах риска.
✔ Отображение рыночного уклона на графике
TrendScope показывает на графике:
-
BULLISH (БЫЧИЙ)
-
BEARISH (МЕДВЕЖИЙ)
-
NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬНЫЙ)
Это позволяет трейдеру мгновенно увидеть, как EA интерпретирует общий тренд.
✔ Мобильные уведомления
Каждая торговая возможность сопровождается подробным уведомлением, отправляемым в мобильное приложение MetaTrader.
⚠ ВАЖНО: ПРОТЕСТИРУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ТАЙМФРЕЙМОВ ПЕРЕД РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
TrendScope основан на структуре, чувствительной к выбранному таймфрейму. Это значит, что разные ТФ дадут разные сигналы, частоту и результаты в зависимости от:
-
Волатильности инструмента
-
Поведения спреда
-
Сессий
-
Рыночного режима (тренд / флэт)
Универсального «лучшего» таймфрейма не существует, потому что каждый инструмент реагирует по-своему.
Перед переходом к реальной торговле рекомендуется:
-
Прогнать бэктест на каждом таймфрейме отдельно
-
Определить, какие ТФ лучше работают для вашего символа и брокера
-
Включить только стабильные по истории таймфреймы
-
Протестировать в демо для подтверждения поведения
Ваша прибыльность в TrendScope EA сильно зависит от правильного выбора сочетания таймфреймов.
Лучшие практики
-
Тестируйте минимум 3–6 месяцев истории для каждого таймфрейма
-
Используйте реалистичное моделирование спреда и комиссии
-
Включайте только те ТФ, которые показывают стабильное соотношение выигрышей/проигрышей
-
Начните с Conservative, если требования по марже у брокера меняются
Кому подходит TrendScope EA?
-
Трейдерам, которые предпочитают логику прайс-экшена
-
Тем, кто хочет систему, которая ждёт чистых сетапов
-
Тем, кому нужна многофреймовая фильтрация
-
Тем, кому подходит низкая частота сделок, но высокая точность
-
Трейдерам, понимающим важность тестирования и оптимизации