Market Compass EA
- Asesores Expertos
- David A Abercrombie
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para identificar operaciones direccionales de alta probabilidad mediante la combinación de análisis de estructura del mercado en temporalidad diaria y ejecución intradía precisa.
El EA actúa como una “brújula” del mercado: primero determina la dirección dominante y luego opera únicamente a favor de esa tendencia.
🔍 Cómo funciona Market Compass EA
1️⃣ Identificación de la tendencia (marco temporal superior)
Market Compass EA analiza el gráfico Diario (D1) para determinar la dirección general del mercado, utilizando:
-
Máximos y mínimos más altos (estructura alcista)
-
Máximos y mínimos más bajos (estructura bajista)
-
Confirmación estructural mediante zonas pivot históricas
El resultado del análisis puede ser:
-
Tendencia alcista
-
Tendencia bajista
-
Sin tendencia detectada
La dirección identificada se muestra directamente en el gráfico mediante etiquetas de texto codificadas por color.
2️⃣ Lógica de entrada precisa (ejecución en H1)
Una vez confirmada la tendencia, el EA analiza el marco temporal H1 en busca de patrones de acción del precio alineados con la dirección diaria.
Las entradas se basan en:
-
Formaciones de velas y pivotes
-
Estructuras de ruptura y confirmación
-
Verificación previa de la relación riesgo/beneficio
📌 Las operaciones se ejecutan exclusivamente en la dirección de la tendencia diaria.
3️⃣ Gestión inteligente del riesgo y del capital
Market Compass EA incluye cálculo dinámico del tamaño de la posición, basado en el balance de la cuenta y el modo de riesgo seleccionado:
-
Conservative (Conservador) — Exposición reducida
-
Normal — Riesgo equilibrado (predeterminado)
-
Aggressive (Agresivo) — Mayor exposición al riesgo
Protecciones adicionales:
-
Normalización automática del lote según las condiciones del bróker
-
Verificación de margen libre y margen utilizado
-
Solo una operación activa por símbolo
-
Control de ejecución por hora para evitar sobreoperar
4️⃣ Protección de operaciones y notificaciones
Cada operación se abre con:
-
Stop Loss calculado automáticamente
-
Take Profit dinámico basado en la estructura del mercado
-
Notificaciones push para cada nueva configuración de trade
⚙️ Parámetros y configuración
|Parámetro
|Descripción
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Instrumento
|Cualquier símbolo compatible con MT5
|Temporalidades
|D1 (tendencia), H1 (entrada)
📊 Recomendaciones de uso
-
Temporalidad recomendada: H1
-
Adecuado para: Forex, índices y metales
-
Compatible con brókers de 4 y 5 dígitos
-
Se recomienda el uso de VPS para mayor estabilidad
🛡️ Información importante
-
Market Compass EA no utiliza martingala, grid ni hedging
-
Las operaciones solo se ejecutan cuando se cumplen todas las condiciones: dirección de la tendencia, acción del precio, requisitos de margen y relación riesgo/beneficio
-
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
-
Se recomienda probar primero en cuenta demo
📌 Resumen
Market Compass EA está diseñado para traders que valoran:
✔ Operar con tendencia confirmada
✔ Lógica clara de acción del precio
✔ Gestión de riesgo estructurada
✔ Disciplina por encima de la sobreoperación
Si buscas un EA que opere con el mercado y no contra él, Market Compass EA ofrece un enfoque automatizado, sólido y sistemático.