TrendPulse Rsi Gold Expert

TrendPulse RSI Gold Expert
Обзор
TrendPulse RSI Gold Expert — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для XAUUSD (золото). Стратегия сочетает в себе определение долгосрочного тренда с использованием скользящих средних и сигналы входа и выхода на основе RSI для торговли на коррекциях в направлении преобладающего рыночного тренда.

Советник оптимизирован для таймфрейма M1 и предназначен для трейдеров, которые хотят использовать систематический подход к торговле золотом без ручного вмешательства.

Как работает стратегия
Советник использует две простые скользящие средние для определения направления рынка:

200 SMA
400 SMA
Условия покупки
200 SMA находится выше 400 SMA.
RSI (14) закрывается ниже уровня перепроданности.
Позиция на покупку открывается сразу после подтверждения.
Условия продажи
200 SMA находится ниже 400 SMA.
RSI (14) закрывается выше уровня перекупленности.
Позиция на продажу открывается сразу после подтверждения.

Формирование позиций
Советник поддерживает последовательные входы.

Если тренд остается устойчивым и RSI генерирует новый подтверждающий сигнал, советник может открывать дополнительные позиции в том же направлении. Это позволяет стратегии более эффективно участвовать в затяжных рыночных движениях.

Логика выхода
Позиции на покупку закрываются, когда RSI закрывается выше уровня перекупленности.

Позиции на продажу закрываются, когда RSI закрывается ниже уровня перепроданности.

Основные характеристики
Полностью автоматизированная торговля
Разработано специально для XAUUSD
Двойной фильтр тренда SMA
Входы и выходы на основе RSI
Подход следования за трендом
Последовательное формирование позиций
Не требуется ручное управление сделками
Совместимо с MetaTrader 5
Рекомендуемые торговые условия
Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M1

Рекомендуемый тип счета: Центовый счет

Рекомендуемый минимальный баланс: 30 000 центов (примерно 300 долларов США)

Рекомендуется кредитное плечо: 1:500 или выше

Меньший баланс или меньшее кредитное плечо могут увеличить торговый риск.

Преимущества
Торговля только в направлении доминирующего тренда
Избегает множества сигналов против тренда
Четкая и прозрачная торговая логика
Полностью основанное на правилах исполнение
Подходит для трейдеров, ищущих автоматизированную торговлю золотом
Простая структура стратегии без сложных индикаторов
Входные параметры
Настройки тренда
Период быстрой SMA = 200
Период медленной SMA = 400
Настройки RSI
Период RSI = 14
Уровень перекупленности = 70
Уровень перепроданности = 30
Торговые настройки
Размер лота
Проскальзывание
Магическое число
Включить последовательные входы
Важное замечание
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Перед использованием советника на реальном счете настоятельно рекомендуется протестировать его на демо-счете и убедиться, что настройки подходят для вашего брокера и торговых условий.
TrendPulse RSI Gold Expert
Obzor
TrendPulse RSI Gold Expert — eto polnost'yu avtomatizirovannyy sovetnik, razrabotannyy spetsial'no dlya XAUUSD (zoloto). Strategiya sochetayet v sebe opredeleniye dolgosrochnogo trenda s ispol'zovaniyem skol'zyashchikh srednikh i signaly vkhoda i vykhoda na osnove RSI dlya torgovli na korrektsiyakh v napravlenii preobladayushchego rynochnogo trenda.

Sovetnik optimizirovan dlya taymfreyma M1 i prednaznachen dlya treyderov, kotoryye khotyat ispol'zovat' sistematicheskiy podkhod k torgovle zolotom bez ruchnogo vmeshatel'stva.

Kak rabotayet strategiya
Sovetnik ispol'zuyet dve prostyye skol'zyashchiye sredniye dlya opredeleniya napravleniya rynka:

200 SMA
400 SMA
Usloviya pokupki
200 SMA nakhoditsya vyshe 400 SMA.
RSI (14) zakryvayetsya nizhe urovnya pereprodannosti.
Pozitsiya na pokupku otkryvayetsya srazu posle podtverzhdeniya.
Usloviya prodazhi
200 SMA nakhoditsya nizhe 400 SMA.
RSI (14) zakryvayetsya vyshe urovnya perekuplennosti.
Pozitsiya na prodazhu otkryvayetsya srazu posle podtverzhdeniya.

Formirovaniye pozitsiy
Sovetnik podderzhivayet posledovatel'nyye vkhody.

Yesli trend ostayetsya ustoychivym i RSI generiruyet novyy podtverzhdayushchiy signal, sovetnik mozhet otkryvat' dopolnitel'nyye pozitsii v tom zhe napravlenii. Eto pozvolyayet strategii boleye effektivno uchastvovat' v zatyazhnykh rynochnykh dvizheniyakh.

Logika vykhoda
Pozitsii na pokupku zakryvayutsya, kogda RSI zakryvayetsya vyshe urovnya perekuplennosti.

Pozitsii na prodazhu zakryvayutsya, kogda RSI zakryvayetsya nizhe urovnya pereprodannosti.

Osnovnyye kharakteristiki
Polnost'yu avtomatizirovannaya torgovlya
Razrabotano spetsial'no dlya XAUUSD
Dvoynoy fil'tr trenda SMA
Vkhody i vykhody na osnove RSI
Podkhod sledovaniya za trendom
Posledovatel'noye formirovaniye pozitsiy
Ne trebuyetsya ruchnoye upravleniye sdelkami
Sovmestimo s MetaTrader 5
Rekomenduyemyye torgovyye usloviya
Simvol: XAUUSD

Taymfreym: M1

Rekomenduyemyy tip scheta: Tsentovyy schet

Rekomenduyemyy minimal'nyy balans: 30 000 tsentov (primerno 300 dollarov SSHA)

Rekomenduyetsya kreditnoye plecho: 1:500 ili vyshe

Men'shiy balans ili men'sheye kreditnoye plecho mogut uvelichit' torgovyy risk.

Preimushchestva
Torgovlya tol'ko v napravlenii dominiruyushchego trenda
Izbegayet mnozhestva signalov protiv trenda
Chetkaya i prozrachnaya torgovaya logika
Polnost'yu osnovannoye na pravilakh ispolneniye
Podkhodit dlya treyderov, ishchushchikh avtomatizirovannuyu torgovlyu zolotom
Prostaya struktura strategii bez slozhnykh indikatorov
Vkhodnyye parametry
Nastroyki trenda
Period bystroy SMA = 200
Period medlennoy SMA = 400
Nastroyki RSI
Period RSI = 14
Uroven' perekuplennosti = 70
Uroven' pereprodannosti = 30
Torgovyye nastroyki
Razmer lota
Proskal'zyvaniye
Magicheskoye chislo
Vklyuchit' posledovatel'nyye vkhody
Vazhnoye zamechaniye
Torgovlya na finansovykh rynkakh sopryazhena s riskom. Proshlyye rezul'taty ne garantiruyut budushchikh rezul'tatov.

Pered ispol'zovaniyem sovetnika na real'nom schete nastoyatel'no rekomenduyetsya protestirovat' yego na demo-schete i ubedit'sya, chto nastroyki podkhodyat dlya vashego brokera i torgovykh usloviy.
Show more
Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Razgon X
Mikhail Atarskii
Эксперты
Razgon XAUUSD EA — это высокоэффективный автоматический торговый робот, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото). Советник использует многоуровневую систему фильтрации сигналов, включая ALMA, трендовый фильтр по EMA и MACD, что позволяет принимать только высококачественные торговые решения. Поддерживает торговлю на нескольких валютных парах и включает встроенную панель управления с прозрачным стеклянным интерфейсом. Основные особенности Фильтр входа по индикатору ALMA (быстрый и мед
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Aurevia Gold EA MT5
Anastase Byiringiro
Эксперты
Professional Gold Automation Aurevia Gold EA MT5 is a professional multi-strategy Expert Advisor developed specifically for   XAUUSD and GOLD . It combines eight internal strategy engines, intelligent trade management, broker-aware execution and controlled risk tools in one complete automated trading system. The attached chart timeframe does not control the strategy. Aurevia manages its own internal timeframes, market analysis and trading logic automatically. After correct installation, it may b
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
ST Matrix
Domantas Juodenis
Эксперты
ST MATRIX — Institutional Symmetrical Triangle EA MetaTrader 5 | Netting & Hedging | All Brokers | Version 1.01 WHAT IS ST MATRIX? ST Matrix is a professional Expert Advisor built around the Symmetrical Triangle — one of the most reliable compression breakout patterns in technical analysis. The EA enforces a strict 5-point structure (H1 → L2 → H3 → L4 → breakout), applies institutional-grade filters before every entry, and manages trades
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
Эксперты
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Atomic Xau
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Atomic XAU - Expert Advisor Overview Atomic XAU is an automated trading system specifically designed to trade XAU/USD (Gold) on the M5 timeframe. This EA combines four professional technical indicators to identify high-probability trading opportunities with rigorous risk management. Trading Strategy The system uses multi-indicator confirmation through: MACD: Detects momentum changes and trend crossovers Bollinger Bands: Identifies overbought/oversold zones and volatility RSI: Confirms extreme
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Эксперты
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Diamond DE40 MT5
Fanur Galamov
5 (4)
Эксперты
Diamond DE40 is high-quality expert advisor for fully automated trading. DE40 MT5   is new generation system that uses all advantages of the mt5 platform and intended for trading with symbol DE40. Diamond includes advanced core, accurate entry points filter that based on number of key market factors like price channels, round and key levels, price action and fine analisys of bar models. DE40 contains multi-stage profit closure system, two ways trailing stop function, high spread protection, sepa
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Эксперты
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Эксперты
Этот робот - автоматизированный инструмент торговли, который использует два популярных индикатора для выявления возможностей торговли на рынке Forex. Индикатор RSI (Relative Strength Index) является техническим индикатором, который измеряет относительную силу актива по сравнению с другими активами на рынке. Bollinger Bands - это индикатор, который измеряет волатильность рынка и помогает определить пределы цен для определенного актива. Робот для торговли с использованием индикаторов RSI и Bollin
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
GU Liquidity Sniper
Wootthipong Chaiyaphum
Эксперты
Apex Reversal — M1 Precision Reversal Scalper Apex Reversal is a precision intraday scalper that trades reversals at Double Top and Double Bottom turning points on the 1-minute chart. Instead of chasing momentum, it waits for price to fail twice at the same level, confirms the rejection candle, and enters with a tight, structure-based stop and a fixed 2:1 reward target. Every trade is filtered by an event-based BOS / CHoCH market-structure engine on a higher timeframe, so the robot only takes re
FiboBreakout XAU
Daniel Maslowski
Эксперты
FiboBreakout Gold 5M EA – High-Precision Algorithmic Trading for XAUUSD FiboBreakout Gold 5M is an advanced, fully automated Expert Advisor engineered specifically to exploit the high volatility of Gold ( XAUUSD ) on the 5-minute (5M) timeframe. By combining classic Fibonacci breakout mechanics with modern algorithmic filters, this EA captures explosive intraday moves while strictly protecting your capital. Key Features ("The Good Stuff") Dynamic Fibonacci Engine: The EA continuously scans a
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв