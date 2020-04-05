TrendPulse Rsi Gold Expert
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- Версия: 1.81
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 5
TrendPulse RSI Gold Expert
Обзор
TrendPulse RSI Gold Expert — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для XAUUSD (золото). Стратегия сочетает в себе определение долгосрочного тренда с использованием скользящих средних и сигналы входа и выхода на основе RSI для торговли на коррекциях в направлении преобладающего рыночного тренда.
Советник оптимизирован для таймфрейма M1 и предназначен для трейдеров, которые хотят использовать систематический подход к торговле золотом без ручного вмешательства.
Как работает стратегия
Советник использует две простые скользящие средние для определения направления рынка:
200 SMA
400 SMA
Условия покупки
200 SMA находится выше 400 SMA.
RSI (14) закрывается ниже уровня перепроданности.
Позиция на покупку открывается сразу после подтверждения.
Условия продажи
200 SMA находится ниже 400 SMA.
RSI (14) закрывается выше уровня перекупленности.
Позиция на продажу открывается сразу после подтверждения.
Формирование позиций
Советник поддерживает последовательные входы.
Если тренд остается устойчивым и RSI генерирует новый подтверждающий сигнал, советник может открывать дополнительные позиции в том же направлении. Это позволяет стратегии более эффективно участвовать в затяжных рыночных движениях.
Логика выхода
Позиции на покупку закрываются, когда RSI закрывается выше уровня перекупленности.
Позиции на продажу закрываются, когда RSI закрывается ниже уровня перепроданности.
Основные характеристики
Полностью автоматизированная торговля
Разработано специально для XAUUSD
Двойной фильтр тренда SMA
Входы и выходы на основе RSI
Подход следования за трендом
Последовательное формирование позиций
Не требуется ручное управление сделками
Совместимо с MetaTrader 5
Рекомендуемые торговые условия
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M1
Рекомендуемый тип счета: Центовый счет
Рекомендуемый минимальный баланс: 30 000 центов (примерно 300 долларов США)
Рекомендуется кредитное плечо: 1:500 или выше
Меньший баланс или меньшее кредитное плечо могут увеличить торговый риск.
Преимущества
Торговля только в направлении доминирующего тренда
Избегает множества сигналов против тренда
Четкая и прозрачная торговая логика
Полностью основанное на правилах исполнение
Подходит для трейдеров, ищущих автоматизированную торговлю золотом
Простая структура стратегии без сложных индикаторов
Входные параметры
Настройки тренда
Период быстрой SMA = 200
Период медленной SMA = 400
Настройки RSI
Период RSI = 14
Уровень перекупленности = 70
Уровень перепроданности = 30
Торговые настройки
Размер лота
Проскальзывание
Магическое число
Включить последовательные входы
Важное замечание
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Перед использованием советника на реальном счете настоятельно рекомендуется протестировать его на демо-счете и убедиться, что настройки подходят для вашего брокера и торговых условий.
TrendPulse RSI Gold Expert
Obzor
TrendPulse RSI Gold Expert — eto polnost'yu avtomatizirovannyy sovetnik, razrabotannyy spetsial'no dlya XAUUSD (zoloto). Strategiya sochetayet v sebe opredeleniye dolgosrochnogo trenda s ispol'zovaniyem skol'zyashchikh srednikh i signaly vkhoda i vykhoda na osnove RSI dlya torgovli na korrektsiyakh v napravlenii preobladayushchego rynochnogo trenda.
Sovetnik optimizirovan dlya taymfreyma M1 i prednaznachen dlya treyderov, kotoryye khotyat ispol'zovat' sistematicheskiy podkhod k torgovle zolotom bez ruchnogo vmeshatel'stva.
Kak rabotayet strategiya
Sovetnik ispol'zuyet dve prostyye skol'zyashchiye sredniye dlya opredeleniya napravleniya rynka:
200 SMA
400 SMA
Usloviya pokupki
200 SMA nakhoditsya vyshe 400 SMA.
RSI (14) zakryvayetsya nizhe urovnya pereprodannosti.
Pozitsiya na pokupku otkryvayetsya srazu posle podtverzhdeniya.
Usloviya prodazhi
200 SMA nakhoditsya nizhe 400 SMA.
RSI (14) zakryvayetsya vyshe urovnya perekuplennosti.
Pozitsiya na prodazhu otkryvayetsya srazu posle podtverzhdeniya.
Formirovaniye pozitsiy
Sovetnik podderzhivayet posledovatel'nyye vkhody.
Yesli trend ostayetsya ustoychivym i RSI generiruyet novyy podtverzhdayushchiy signal, sovetnik mozhet otkryvat' dopolnitel'nyye pozitsii v tom zhe napravlenii. Eto pozvolyayet strategii boleye effektivno uchastvovat' v zatyazhnykh rynochnykh dvizheniyakh.
Logika vykhoda
Pozitsii na pokupku zakryvayutsya, kogda RSI zakryvayetsya vyshe urovnya perekuplennosti.
Pozitsii na prodazhu zakryvayutsya, kogda RSI zakryvayetsya nizhe urovnya pereprodannosti.
Osnovnyye kharakteristiki
Polnost'yu avtomatizirovannaya torgovlya
Razrabotano spetsial'no dlya XAUUSD
Dvoynoy fil'tr trenda SMA
Vkhody i vykhody na osnove RSI
Podkhod sledovaniya za trendom
Posledovatel'noye formirovaniye pozitsiy
Ne trebuyetsya ruchnoye upravleniye sdelkami
Sovmestimo s MetaTrader 5
Rekomenduyemyye torgovyye usloviya
Simvol: XAUUSD
Taymfreym: M1
Rekomenduyemyy tip scheta: Tsentovyy schet
Rekomenduyemyy minimal'nyy balans: 30 000 tsentov (primerno 300 dollarov SSHA)
Rekomenduyetsya kreditnoye plecho: 1:500 ili vyshe
Men'shiy balans ili men'sheye kreditnoye plecho mogut uvelichit' torgovyy risk.
Preimushchestva
Torgovlya tol'ko v napravlenii dominiruyushchego trenda
Izbegayet mnozhestva signalov protiv trenda
Chetkaya i prozrachnaya torgovaya logika
Polnost'yu osnovannoye na pravilakh ispolneniye
Podkhodit dlya treyderov, ishchushchikh avtomatizirovannuyu torgovlyu zolotom
Prostaya struktura strategii bez slozhnykh indikatorov
Vkhodnyye parametry
Nastroyki trenda
Period bystroy SMA = 200
Period medlennoy SMA = 400
Nastroyki RSI
Period RSI = 14
Uroven' perekuplennosti = 70
Uroven' pereprodannosti = 30
Torgovyye nastroyki
Razmer lota
Proskal'zyvaniye
Magicheskoye chislo
Vklyuchit' posledovatel'nyye vkhody
Vazhnoye zamechaniye
Torgovlya na finansovykh rynkakh sopryazhena s riskom. Proshlyye rezul'taty ne garantiruyut budushchikh rezul'tatov.
Pered ispol'zovaniyem sovetnika na real'nom schete nastoyatel'no rekomenduyetsya protestirovat' yego na demo-schete i ubedit'sya, chto nastroyki podkhodyat dlya vashego brokera i torgovykh usloviy.
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