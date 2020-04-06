Market Compass EA
📍 Market Compass EA（MT5）
Market Compass EA 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动交易专家顾问（EA），通过结合日线级别的市场结构分析与精确的日内入场逻辑，用于识别高概率的趋势方向交易机会。
该 EA 如同市场的“指南针”，先判断主要趋势方向，再仅在趋势一致的情况下执行交易。
🔍 Market Compass EA 的工作原理
1️⃣ 趋势识别（高周期分析）
Market Compass EA 在日线（D1）周期上分析整体市场方向，依据包括：
-
更高的高点与更高的低点（多头结构）
-
更低的高点与更低的低点（空头结构）
-
通过历史枢轴区域进行结构确认
趋势判断结果：
-
多头趋势
-
空头趋势
-
无明确趋势
当前趋势会以不同颜色的文字标签直接显示在图表上。
2️⃣ 精准入场逻辑（H1 执行周期）
在趋势确认后，EA 会在H1 周期中寻找与日线方向一致的价格行为反转形态。
入场条件基于：
-
枢轴点与K线形态
-
突破与确认结构
-
入场前对风险回报比的验证
📌 所有交易仅顺应日线趋势方向执行。
3️⃣ 智能风险与资金管理
Market Compass EA 根据账户余额和所选风险模式，自动计算交易手数：
-
Conservative（保守） — 低风险仓位
-
Normal（标准） — 默认平衡风险
-
Aggressive（激进） — 较高风险敞口
内置风控机制包括：
-
自动匹配经纪商最小/最大手数及步进
-
可用保证金与已用保证金检查
-
每个交易品种仅允许一笔持仓
-
每小时执行一次，防止过度交易
4️⃣ 交易保护与通知
每一笔交易均包含：
-
自动计算的 止损（Stop Loss）
-
基于市场结构的动态 止盈（Take Profit）
-
新交易信号的 Push 通知提醒
⚙️ 参数与设置
|参数
|说明
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|交易品种
|任何支持 MT5 的交易品种
|使用周期
|D1（趋势），H1（入场）
📊 使用建议
-
推荐运行周期：H1
-
适用市场：外汇、指数、贵金属
-
支持 4 位与 5 位报价经纪商
-
建议使用 VPS 以获得最佳稳定性
🛡️ 重要提示
-
Market Compass EA 不使用马丁格尔、网格或对冲策略
-
只有在趋势、价格行为、保证金条件及风险回报比全部满足时才会执行交易
-
历史表现不代表未来收益
-
强烈建议先在模拟账户中进行测试
📌 总结
Market Compass EA 适合重视以下理念的交易者：
✔ 顺势而为的交易逻辑
✔ 纯粹、清晰的价格行为分析
✔ 严谨的风险管理
✔ 以纪律代替频繁交易
如果你正在寻找一款顺应市场方向，而非对抗市场的自动化交易系统，Market Compass EA 提供了一套系统化、稳健的解决方案。