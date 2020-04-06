📍 Market Compass EA（MT5）

Market Compass EA 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动交易专家顾问（EA），通过结合日线级别的市场结构分析与精确的日内入场逻辑，用于识别高概率的趋势方向交易机会。

该 EA 如同市场的“指南针”，先判断主要趋势方向，再仅在趋势一致的情况下执行交易。

🔍 Market Compass EA 的工作原理

1️⃣ 趋势识别（高周期分析）

Market Compass EA 在日线（D1）周期上分析整体市场方向，依据包括：

更高的高点与更高的低点（多头结构）

更低的高点与更低的低点（空头结构）

通过历史枢轴区域进行结构确认

趋势判断结果：

多头趋势

空头趋势

无明确趋势

当前趋势会以不同颜色的文字标签直接显示在图表上。

2️⃣ 精准入场逻辑（H1 执行周期）

在趋势确认后，EA 会在H1 周期中寻找与日线方向一致的价格行为反转形态。

入场条件基于：

枢轴点与K线形态

突破与确认结构

入场前对风险回报比的验证

📌 所有交易仅顺应日线趋势方向执行。

3️⃣ 智能风险与资金管理

Market Compass EA 根据账户余额和所选风险模式，自动计算交易手数：

Conservative（保守） — 低风险仓位

Normal（标准） — 默认平衡风险

Aggressive（激进） — 较高风险敞口

内置风控机制包括：

自动匹配经纪商最小/最大手数及步进

可用保证金与已用保证金检查

每个交易品种仅允许 一笔持仓

每小时执行一次，防止过度交易

4️⃣ 交易保护与通知

每一笔交易均包含：

自动计算的 止损（Stop Loss）

基于市场结构的动态 止盈（Take Profit）

新交易信号的 Push 通知提醒

⚙️ 参数与设置

参数 说明 Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive 交易品种 任何支持 MT5 的交易品种 使用周期 D1（趋势），H1（入场）

📊 使用建议

推荐运行周期： H1

适用市场： 外汇、指数、贵金属

支持 4 位与 5 位报价经纪商

建议使用 VPS 以获得最佳稳定性

🛡️ 重要提示

Market Compass EA 不使用马丁格尔、网格或对冲策略

只有在 趋势、价格行为、保证金条件及风险回报比 全部满足时才会执行交易

历史表现不代表未来收益

强烈建议先在模拟账户中进行测试

📌 总结

Market Compass EA 适合重视以下理念的交易者：

✔ 顺势而为的交易逻辑

✔ 纯粹、清晰的价格行为分析

✔ 严谨的风险管理

✔ 以纪律代替频繁交易

如果你正在寻找一款顺应市场方向，而非对抗市场的自动化交易系统，Market Compass EA 提供了一套系统化、稳健的解决方案。