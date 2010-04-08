📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA는 MetaTrader 5용으로 개발된 완전 자동 매매 전문가 어드바이저(EA)로, 일봉 시장 구조 분석과 정밀한 단기 진입 로직을 결합하여 높은 확률의 추세 방향 거래 기회를 식별합니다.

본 EA는 시장의 “나침반”처럼 작동하여, 먼저 지배적인 방향을 판단한 후 해당 추세와 일치하는 경우에만 거래를 실행합니다.

🔍 Market Compass EA 작동 방식

1️⃣ 추세 판단 (상위 타임프레임)

Market Compass EA는 일봉(D1) 을 분석하여 다음 요소를 기반으로 전체 시장 방향을 판단합니다.

고점과 저점이 점진적으로 상승하는 구조 (상승 추세)

고점과 저점이 점진적으로 하락하는 구조 (하락 추세)

과거 피벗 존을 활용한 구조적 확인

판단 결과:

상승 추세

하락 추세

추세 없음

분석된 방향은 차트 상에 색상으로 구분된 텍스트 라벨로 표시됩니다.

2️⃣ 정밀 진입 로직 (H1 실행)

추세가 확인되면 EA는 H1 타임프레임에서 일봉 방향과 일치하는 프라이스 액션 패턴을 탐색합니다.

진입 조건은 다음을 기반으로 합니다.

피벗 및 캔들 패턴

돌파 및 확인 구조

진입 전 리스크 대비 보상 비율(R:R) 검증

📌 모든 거래는 일봉 추세 방향으로만 실행됩니다.

3️⃣ 지능형 리스크 및 자금 관리

Market Compass EA는 계좌 잔액과 선택한 리스크 모드에 따라 포지션 크기를 자동 계산합니다.

Conservative(보수적) — 낮은 리스크

Normal(표준) — 균형 잡힌 리스크 (기본값)

Aggressive(공격적) — 높은 리스크 노출

추가 보호 기능:

브로커 조건에 맞춘 자동 로트 정규화

사용 가능 마진 및 사용 중 마진 확인

종목당 1개의 포지션만 허용

과도한 거래를 방지하기 위한 시간당 실행 제한

4️⃣ 거래 보호 및 알림

모든 거래에는 다음이 자동으로 설정됩니다.

자동 계산된 손절(Stop Loss)

시장 구조를 기반으로 한 동적 익절(Take Profit)

신규 거래 설정 발생 시 푸시 알림 제공

⚙️ 설정 및 입력값

항목 설명 Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive 거래 종목 MT5에서 지원하는 모든 종목 사용 타임프레임 D1(추세), H1(진입)

📊 사용 권장 사항

권장 타임프레임: H1

적용 시장: 외환(Forex), 지수, 금속

4자리·5자리 브로커 지원

안정적인 운영을 위해 VPS 사용 권장

🛡️ 중요 안내

Market Compass EA는 마틴게일, 그리드, 헤지 전략을 사용하지 않습니다

추세 방향, 프라이스 액션, 마진 조건, 리스크/보상 비율 등 모든 조건이 충족될 때만 거래를 실행합니다

과거의 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다

실계좌 운용 전 데모 계좌 테스트를 강력히 권장합니다

📌 요약

Market Compass EA는 다음을 중시하는 트레이더에게 적합합니다.

✔ 확인된 추세 방향 거래

✔ 명확하고 깔끔한 프라이스 액션 로직

✔ 체계적인 리스크 관리

✔ 과도한 거래보다 규율 중시

시장의 흐름에 역행하지 않고, 시장과 함께 거래하는 EA를 찾고 있다면 Market Compass EA는 체계적이고 안정적인 자동매매 솔루션을 제공합니다.