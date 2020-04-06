Market Compass EA

📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, desenvolvido para identificar operações direcionais de alta probabilidade por meio da combinação de análise da estrutura do mercado no timeframe diário com execução intradiária precisa.
O EA atua como uma “bússola” do mercado: primeiro identifica a direção dominante e, em seguida, opera somente a favor dessa tendência.

🔍 Como funciona o Market Compass EA

1️⃣ Identificação de tendência (timeframe superior)

O Market Compass EA analisa o gráfico Diário (D1) para determinar a direção geral do mercado, utilizando:

  • Máximas e mínimas mais altas (estrutura altista)

  • Máximas e mínimas mais baixas (estrutura baixista)

  • Confirmação estrutural por meio de zonas de pivô históricas

O resultado da análise pode ser:

  • Tendência de alta

  • Tendência de baixa

  • Nenhuma tendência detectada

A direção identificada é exibida diretamente no gráfico por meio de rótulos coloridos.

2️⃣ Lógica precisa de entrada (execução em H1)

Após a confirmação da tendência, o EA analisa o timeframe H1 em busca de padrões de ação do preço alinhados com a direção diária.

As entradas são baseadas em:

  • Formações de velas e pivôs

  • Estruturas de rompimento e confirmação

  • Validação prévia da relação risco/retorno

📌 As operações são executadas exclusivamente na direção da tendência diária.

3️⃣ Gestão inteligente de risco e capital

O Market Compass EA inclui cálculo dinâmico do tamanho da posição, baseado no saldo da conta e no modo de risco selecionado:

  • Conservative (Conservador) — Exposição reduzida

  • Normal — Risco equilibrado (padrão)

  • Aggressive (Agressivo) — Maior exposição ao risco

Proteções adicionais:

  • Normalização automática do lote conforme os limites do broker

  • Verificação de margem livre e margem utilizada

  • Apenas uma operação ativa por símbolo

  • Controle de execução por hora para evitar excesso de trades

4️⃣ Proteção de trades e notificações

Cada operação é aberta com:

  • Stop Loss calculado automaticamente

  • Take Profit dinâmico baseado na estrutura do mercado

  • Notificações push para novos setups de trade

⚙️ Parâmetros e configurações

Parâmetro Descrição
Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive
Instrumento Qualquer ativo compatível com MT5
Timeframes D1 (tendência), H1 (entrada)

📊 Recomendações de uso

  • Timeframe recomendado: H1

  • Indicado para: Forex, índices e metais

  • Compatível com brokers de 4 e 5 dígitos

  • Recomendado o uso de VPS para maior estabilidade

🛡️ Informações importantes

  • Market Compass EA não utiliza martingale, grid ou hedge

  • As operações só são executadas quando todas as condições são atendidas: direção da tendência, ação do preço, requisitos de margem e relação risco/retorno

  • Resultados passados não garantem desempenho futuro

  • Recomenda-se testar primeiro em conta demo

📌 Resumo

Market Compass EA é ideal para traders que valorizam:
✔ Operar a favor da tendência confirmada
✔ Lógica clara de price action
✔ Gestão de risco estruturada
✔ Disciplina em vez de excesso de operações

Se você procura um EA que opere com o mercado e não contra ele, o Market Compass EA oferece uma abordagem automatizada, sólida e consistente.


Mais do autor
ChronoTrader
David A Abercrombie
Utilitários
ChronoTrader.mq5 — EA para Gestão de Operações com Base no Horário ChronoTrader é um Expert Advisor (EA) leve e eficaz para MetaTrader 5, projetado para gerenciar automaticamente suas posições abertas com base em horários definidos. Ideal para traders que desejam automatizar o fechamento diário das operações e, se necessário, reabri-las com base em condições específicas. Principais Funcionalidades Fechamento Automático Programado Fecha automaticamente todas as operações abertas em um hor
FREE
PivotPulseMT4
David A Abercrombie
Experts
PivotPulse – Robô de Trading de Reversão com Análise Multi-Temporal O PivotPulse é um Robô (Expert Advisor) de alta precisão, projetado para identificar e negociar reversões de mercado com alta probabilidade usando análise em múltiplos timeframes, lógica de pivôs e um avançado filtro de alinhamento de médias móveis (MAs). Ele combina um sistema técnico rigoroso de entradas com um gerenciamento de lotes inteligente e ajustável ao risco, tornando-se uma escolha poderosa para traders que valori
Watchman EA MT4
David A Abercrombie
Experts
WATCHMAN EA — Caçador de Reversões Multitemporal com Controle Inteligente de Risco Versão: 1.0 Autor: Ten Talents Trading Plataforma: MetaTrader 4 Símbolo: Qualquer Timeframes: H1 a D1 (selecionáveis pelo usuário) Modos de Risco: Conservador, Normal, Agressivo Visão Geral WATCHMAN EA é um robô de trading projetado com precisão para detectar reversões de tendência com alta probabilidade, utilizando ação do preço em múltiplos timeframes e cruzamentos dinâmicos de médias móveis. Com modos de g
WickHunter
David A Abercrombie
Experts
WickHunter EA – Precision Reversal Trading WickHunter is a powerful multi-timeframe Expert Advisor designed to catch sharp trend reversals with precision. Now enhanced with user-configurable controls , WickHunter offers the best of automation and flexibility, making it perfect for traders who want smart execution and full control over risk and trade behavior. Built on an intelligent moving average and envelope-band strategy, the EA scans across 6  key timeframes for wick-based reversal signals.
PivotPulse
David A Abercrombie
Experts
PivotPulse – Multi-Timeframe Reversal Trading Expert Advisor PivotPulse is a precision-engineered Expert Advisor designed to detect and trade high-probability market reversals using multi-timeframe analysis, pivot logic, and advanced MA alignment filtering. This EA combines a rigorous technical entry system with smart, risk-adjustable lot sizing—making it a powerful choice for traders who value disciplined setups and adaptable strategies. Key Features Multi-Timeframe Confirmation Select
Watchman EA
David A Abercrombie
Experts
WATCHMAN EA — Caçador de Reversões Multitemporal com Gestão de Risco Inteligente Versão: 1.0 Autor: Ten Talents Trading Plataforma: MetaTrader 5 Símbolos: Qualquer Timeframes: De H1 a D1 (configuráveis) Modos de risco: Conservador, Normal, Agressivo Visão Geral WATCHMAN EA é um robô de trading desenvolvido com precisão para identificar reversões de tendência com alta probabilidade utilizando ação do preço em múltiplos timeframes e cruzamentos dinâmicos de médias móveis . Com gerenciamento de
TrendScope EA
David A Abercrombie
Experts
TrendScope EA – Alinhamento de Tendência em Múltiplos Timeframes & Trading com Precisão de Pivôs TrendScope EA é um avançado sistema automatizado de trading multitemporal, desenvolvido para identificar reversões de mercado e operações de continuação de alta probabilidade, combinando estrutura de tendência diária, comportamento de velas intradiárias e detecção precisa de pivôs. Este Expert Advisor analisa o mercado em múltiplos timeframes opcionais (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleciona auto
