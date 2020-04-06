Market Compass EA
- Experts
- David A Abercrombie
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, desenvolvido para identificar operações direcionais de alta probabilidade por meio da combinação de análise da estrutura do mercado no timeframe diário com execução intradiária precisa.
O EA atua como uma “bússola” do mercado: primeiro identifica a direção dominante e, em seguida, opera somente a favor dessa tendência.
🔍 Como funciona o Market Compass EA
1️⃣ Identificação de tendência (timeframe superior)
O Market Compass EA analisa o gráfico Diário (D1) para determinar a direção geral do mercado, utilizando:
-
Máximas e mínimas mais altas (estrutura altista)
-
Máximas e mínimas mais baixas (estrutura baixista)
-
Confirmação estrutural por meio de zonas de pivô históricas
O resultado da análise pode ser:
-
Tendência de alta
-
Tendência de baixa
-
Nenhuma tendência detectada
A direção identificada é exibida diretamente no gráfico por meio de rótulos coloridos.
2️⃣ Lógica precisa de entrada (execução em H1)
Após a confirmação da tendência, o EA analisa o timeframe H1 em busca de padrões de ação do preço alinhados com a direção diária.
As entradas são baseadas em:
-
Formações de velas e pivôs
-
Estruturas de rompimento e confirmação
-
Validação prévia da relação risco/retorno
📌 As operações são executadas exclusivamente na direção da tendência diária.
3️⃣ Gestão inteligente de risco e capital
O Market Compass EA inclui cálculo dinâmico do tamanho da posição, baseado no saldo da conta e no modo de risco selecionado:
-
Conservative (Conservador) — Exposição reduzida
-
Normal — Risco equilibrado (padrão)
-
Aggressive (Agressivo) — Maior exposição ao risco
Proteções adicionais:
-
Normalização automática do lote conforme os limites do broker
-
Verificação de margem livre e margem utilizada
-
Apenas uma operação ativa por símbolo
-
Controle de execução por hora para evitar excesso de trades
4️⃣ Proteção de trades e notificações
Cada operação é aberta com:
-
Stop Loss calculado automaticamente
-
Take Profit dinâmico baseado na estrutura do mercado
-
Notificações push para novos setups de trade
⚙️ Parâmetros e configurações
|Parâmetro
|Descrição
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Instrumento
|Qualquer ativo compatível com MT5
|Timeframes
|D1 (tendência), H1 (entrada)
📊 Recomendações de uso
-
Timeframe recomendado: H1
-
Indicado para: Forex, índices e metais
-
Compatível com brokers de 4 e 5 dígitos
-
Recomendado o uso de VPS para maior estabilidade
🛡️ Informações importantes
-
Market Compass EA não utiliza martingale, grid ou hedge
-
As operações só são executadas quando todas as condições são atendidas: direção da tendência, ação do preço, requisitos de margem e relação risco/retorno
-
Resultados passados não garantem desempenho futuro
-
Recomenda-se testar primeiro em conta demo
📌 Resumo
Market Compass EA é ideal para traders que valorizam:
✔ Operar a favor da tendência confirmada
✔ Lógica clara de price action
✔ Gestão de risco estruturada
✔ Disciplina em vez de excesso de operações
Se você procura um EA que opere com o mercado e não contra ele, o Market Compass EA oferece uma abordagem automatizada, sólida e consistente.