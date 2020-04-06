📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, desenvolvido para identificar operações direcionais de alta probabilidade por meio da combinação de análise da estrutura do mercado no timeframe diário com execução intradiária precisa.

O EA atua como uma “bússola” do mercado: primeiro identifica a direção dominante e, em seguida, opera somente a favor dessa tendência.

🔍 Como funciona o Market Compass EA

1️⃣ Identificação de tendência (timeframe superior)

O Market Compass EA analisa o gráfico Diário (D1) para determinar a direção geral do mercado, utilizando:

Máximas e mínimas mais altas (estrutura altista)

Máximas e mínimas mais baixas (estrutura baixista)

Confirmação estrutural por meio de zonas de pivô históricas

O resultado da análise pode ser:

Tendência de alta

Tendência de baixa

Nenhuma tendência detectada

A direção identificada é exibida diretamente no gráfico por meio de rótulos coloridos.

2️⃣ Lógica precisa de entrada (execução em H1)

Após a confirmação da tendência, o EA analisa o timeframe H1 em busca de padrões de ação do preço alinhados com a direção diária.

As entradas são baseadas em:

Formações de velas e pivôs

Estruturas de rompimento e confirmação

Validação prévia da relação risco/retorno

📌 As operações são executadas exclusivamente na direção da tendência diária.

3️⃣ Gestão inteligente de risco e capital

O Market Compass EA inclui cálculo dinâmico do tamanho da posição, baseado no saldo da conta e no modo de risco selecionado:

Conservative (Conservador) — Exposição reduzida

Normal — Risco equilibrado (padrão)

Aggressive (Agressivo) — Maior exposição ao risco

Proteções adicionais:

Normalização automática do lote conforme os limites do broker

Verificação de margem livre e margem utilizada

Apenas uma operação ativa por símbolo

Controle de execução por hora para evitar excesso de trades

4️⃣ Proteção de trades e notificações

Cada operação é aberta com:

Stop Loss calculado automaticamente

Take Profit dinâmico baseado na estrutura do mercado

Notificações push para novos setups de trade

⚙️ Parâmetros e configurações

Parâmetro Descrição Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive Instrumento Qualquer ativo compatível com MT5 Timeframes D1 (tendência), H1 (entrada)

📊 Recomendações de uso

Timeframe recomendado: H1

Indicado para: Forex, índices e metais

Compatível com brokers de 4 e 5 dígitos

Recomendado o uso de VPS para maior estabilidade

🛡️ Informações importantes

Market Compass EA não utiliza martingale, grid ou hedge

As operações só são executadas quando todas as condições são atendidas: direção da tendência, ação do preço, requisitos de margem e relação risco/retorno

Resultados passados não garantem desempenho futuro

Recomenda-se testar primeiro em conta demo

📌 Resumo

Market Compass EA é ideal para traders que valorizam:

✔ Operar a favor da tendência confirmada

✔ Lógica clara de price action

✔ Gestão de risco estruturada

✔ Disciplina em vez de excesso de operações

Se você procura um EA que opere com o mercado e não contra ele, o Market Compass EA oferece uma abordagem automatizada, sólida e consistente.