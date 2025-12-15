Market Compass EA
- Experts
- David A Abercrombie
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per individuare operazioni direzionali ad alta probabilità combinando l’analisi della struttura di mercato sul timeframe giornaliero con una esecuzione intraday precisa.
L’EA funziona come una vera “bussola” del mercato: prima identifica la direzione dominante e poi opera esclusivamente a favore di tale trend.
🔍 Come funziona Market Compass EA
1️⃣ Identificazione del trend (timeframe superiore)
Market Compass EA analizza il grafico Giornaliero (D1) per determinare la direzione generale del mercato utilizzando:
-
Massimi e minimi crescenti (struttura rialzista)
-
Massimi e minimi decrescenti (struttura ribassista)
-
Conferma strutturale tramite zone pivot storiche
Possibili risultati dell’analisi:
-
Trend rialzista
-
Trend ribassista
-
Nessun trend rilevato
La direzione identificata viene mostrata direttamente sul grafico tramite etichette testuali colorate.
2️⃣ Logica di ingresso precisa (esecuzione su H1)
Una volta confermato il trend, l’EA analizza il timeframe H1 alla ricerca di pattern di price action allineati con la direzione giornaliera.
Gli ingressi si basano su:
-
Formazioni di candele e pivot
-
Strutture di breakout e conferma
-
Verifica preventiva del rapporto rischio/rendimento
📌 Le operazioni vengono eseguite esclusivamente nella direzione del trend giornaliero.
3️⃣ Gestione intelligente del rischio e del capitale
Market Compass EA include un calcolo dinamico della dimensione della posizione, basato sul saldo del conto e sulla modalità di rischio selezionata:
-
Conservative (Conservativa) — Rischio ridotto
-
Normal — Rischio bilanciato (predefinito)
-
Aggressive (Aggressiva) — Maggiore esposizione al rischio
Ulteriori protezioni:
-
Normalizzazione automatica del lotto secondo i limiti del broker
-
Controllo del margine libero e del margine utilizzato
-
Una sola posizione per simbolo
-
Controllo orario dell’esecuzione per evitare l’overtrading
4️⃣ Protezione delle operazioni e notifiche
Ogni operazione viene aperta con:
-
Stop Loss calcolato automaticamente
-
Take Profit dinamico basato sulla struttura del mercato
-
Notifiche push per ogni nuovo setup di trading
⚙️ Parametri e impostazioni
|Parametro
|Descrizione
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Strumento
|Qualsiasi simbolo compatibile con MT5
|Timeframe
|D1 (trend), H1 (ingresso)
📊 Raccomandazioni d’uso
-
Timeframe consigliato: H1
-
Adatto per: Forex, indici e metalli
-
Compatibile con broker a 4 e 5 cifre
-
Consigliato l’uso di un VPS per maggiore stabilità
🛡️ Informazioni importanti
-
Market Compass EA non utilizza martingale, grid o hedging
-
Le operazioni vengono eseguite solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte: direzione del trend, price action, requisiti di margine e rapporto rischio/rendimento
-
I risultati passati non garantiscono performance future
-
Si consiglia di testare l’EA su conto demo prima dell’uso reale
📌 Riepilogo
Market Compass EA è ideale per trader che danno valore a:
✔ Trading in direzione del trend confermato
✔ Logica di price action chiara e pulita
✔ Gestione del rischio strutturata
✔ Disciplina invece di overtrading
Se stai cercando un EA che operi con il mercato e non contro di esso, Market Compass EA offre un approccio automatizzato, solido e sistematico.