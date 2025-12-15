Market Compass EA

ChronoTrader David A Abercrombie Utilità

ChronoTrader.mq5 — Expert Advisor per la gestione degli ordini basata sull’orario ChronoTrader è un Expert Advisor (EA) leggero e potente per MetaTrader 5, progettato per gestire automaticamente le posizioni aperte in base all’orario. È la soluzione ideale per i trader che desiderano automatizzare la chiusura giornaliera delle operazioni e, se necessario, riaprirle quando le condizioni sono favorevoli. Caratteristiche principali Chiusura automatica basata sull’orario Chiude automaticamen