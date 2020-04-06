📍 Market Compass EA（MT5）

Market Compass EA は、MetaTrader 5 用に開発された完全自動売買エキスパートアドバイザー（EA）です。

日足レベルの市場構造分析と精密な短期エントリーを組み合わせることで、高確率なトレンド方向の取引機会を特定します。

本 EA は市場の「コンパス（羅針盤）」として機能し、まず主要なトレンド方向を判断し、その方向に一致する場合のみ取引を実行します。

🔍 Market Compass EA の仕組み

1️⃣ トレンド判定（上位タイムフレーム）

Market Compass EA は 日足（D1） を分析し、市場全体の方向性を次の条件で判定します。

高値・安値が切り上がる構造（上昇トレンド）

高値・安値が切り下がる構造（下降トレンド）

過去のピボットゾーンによる構造確認

判定結果：

上昇トレンド

下降トレンド

トレンドなし

現在の方向は、色分けされたテキストラベルとしてチャート上に表示されます。

2️⃣ 精密なエントリーロジック（H1 実行）

トレンドが確認されると、EA は H1 タイムフレームにて、日足の方向と一致するプライスアクションパターンを検出します。

エントリー条件：

ピボットおよびローソク足パターン

ブレイクと確認構造

エントリー前のリスクリワード比チェック

📌 取引は 日足トレンドの方向のみ に限定されます。

3️⃣ インテリジェントなリスク・資金管理

Market Compass EA は、口座残高と選択されたリスクモードに基づき、ロットサイズを自動計算します。

Conservative（保守） — 低リスク

Normal（標準） — バランス型（デフォルト）

Aggressive（積極） — 高リスク

追加の安全機能：

ブローカー条件に応じたロット自動調整

フリーマージンおよび使用マージンのチェック

1通貨ペアにつき 1ポジションのみ

1時間ごとの実行制御による過剰取引防止

4️⃣ トレード保護と通知機能

すべての取引には以下が自動設定されます。

自動計算された ストップロス（SL）

市場構造に基づく テイクプロフィット（TP）

新規トレードセットアップ時のプッシュ通知

⚙️ 設定項目

項目 内容 Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive 取引銘柄 MT5 対応のすべての銘柄 使用時間軸 D1（トレンド判定）, H1（エントリー）

📊 推奨使用方法

推奨時間軸： H1

対応市場： FX、指数、貴金属

4桁・5桁ブローカー 対応

安定稼働のため VPS 推奨

🛡️ 重要事項

Market Compass EA は マーチンゲール、グリッド、ヘッジ手法を使用しません

トレンド、プライスアクション、マージン条件、リスクリワード比の すべてが満たされた場合のみ 取引を実行します

過去の成績は将来の利益を保証するものではありません

実運用前に デモ口座でのテストを強く推奨します

📌 まとめ

Market Compass EA は以下を重視するトレーダーに最適です。

✔ トレンドに従った取引

✔ 明確でクリーンなプライスアクション

✔ 構造化されたリスク管理

✔ 過剰取引を避ける規律

市場に逆らうのではなく、市場と共に取引する EA をお探しなら、Market Compass EA は体系的で安定した自動売買ソリューションを提供します。