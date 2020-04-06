Market Compass EA
- エキスパート
- David A Abercrombie
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
📍 Market Compass EA（MT5）
Market Compass EA は、MetaTrader 5 用に開発された完全自動売買エキスパートアドバイザー（EA）です。
日足レベルの市場構造分析と精密な短期エントリーを組み合わせることで、高確率なトレンド方向の取引機会を特定します。
本 EA は市場の「コンパス（羅針盤）」として機能し、まず主要なトレンド方向を判断し、その方向に一致する場合のみ取引を実行します。
🔍 Market Compass EA の仕組み
1️⃣ トレンド判定（上位タイムフレーム）
Market Compass EA は 日足（D1） を分析し、市場全体の方向性を次の条件で判定します。
-
高値・安値が切り上がる構造（上昇トレンド）
-
高値・安値が切り下がる構造（下降トレンド）
-
過去のピボットゾーンによる構造確認
判定結果：
-
上昇トレンド
-
下降トレンド
-
トレンドなし
現在の方向は、色分けされたテキストラベルとしてチャート上に表示されます。
2️⃣ 精密なエントリーロジック（H1 実行）
トレンドが確認されると、EA は H1 タイムフレームにて、日足の方向と一致するプライスアクションパターンを検出します。
エントリー条件：
-
ピボットおよびローソク足パターン
-
ブレイクと確認構造
-
エントリー前のリスクリワード比チェック
📌 取引は 日足トレンドの方向のみ に限定されます。
3️⃣ インテリジェントなリスク・資金管理
Market Compass EA は、口座残高と選択されたリスクモードに基づき、ロットサイズを自動計算します。
-
Conservative（保守） — 低リスク
-
Normal（標準） — バランス型（デフォルト）
-
Aggressive（積極） — 高リスク
追加の安全機能：
-
ブローカー条件に応じたロット自動調整
-
フリーマージンおよび使用マージンのチェック
-
1通貨ペアにつき 1ポジションのみ
-
1時間ごとの実行制御による過剰取引防止
4️⃣ トレード保護と通知機能
すべての取引には以下が自動設定されます。
-
自動計算された ストップロス（SL）
-
市場構造に基づく テイクプロフィット（TP）
-
新規トレードセットアップ時のプッシュ通知
⚙️ 設定項目
|項目
|内容
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|取引銘柄
|MT5 対応のすべての銘柄
|使用時間軸
|D1（トレンド判定）, H1（エントリー）
📊 推奨使用方法
-
推奨時間軸：H1
-
対応市場：FX、指数、貴金属
-
4桁・5桁ブローカー対応
-
安定稼働のため VPS 推奨
🛡️ 重要事項
-
Market Compass EA は マーチンゲール、グリッド、ヘッジ手法を使用しません
-
トレンド、プライスアクション、マージン条件、リスクリワード比の すべてが満たされた場合のみ 取引を実行します
-
過去の成績は将来の利益を保証するものではありません
-
実運用前に デモ口座でのテストを強く推奨します
📌 まとめ
Market Compass EA は以下を重視するトレーダーに最適です。
✔ トレンドに従った取引
✔ 明確でクリーンなプライスアクション
✔ 構造化されたリスク管理
✔ 過剰取引を避ける規律
市場に逆らうのではなく、市場と共に取引する EA をお探しなら、Market Compass EA は体系的で安定した自動売買ソリューションを提供します。