📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche richtungsbasierte Trades zu identifizieren.

Dabei kombiniert der EA Marktstrukturanalyse auf Tagesbasis mit präziser Intraday-Ausführung.

Der EA fungiert als „Kompass“ für den Markt: Zuerst wird die dominante Marktrichtung bestimmt, anschließend werden nur Trades in Trendrichtung ausgeführt.

🔍 So funktioniert der Market Compass EA

1️⃣ Trendbestimmung (höherer Zeitrahmen)

Market Compass EA analysiert den Tageschart (D1) zur Bestimmung der übergeordneten Marktrichtung anhand von:

Höheren Hochs und höheren Tiefs (bullische Struktur)

Niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs (bärische Struktur)

Strukturbestätigung durch historische Pivot-Zonen

Mögliche Ergebnisse:

Aufwärtstrend

Abwärtstrend

Kein Trend erkannt

Die ermittelte Richtung wird direkt im Chart über farblich gekennzeichnete Textlabels angezeigt.

2️⃣ Präzise Einstieglogik (Ausführung auf H1)

Nach bestätigter Trendrichtung analysiert der EA den H1-Zeitrahmen und sucht nach Price-Action-Mustern, die mit dem Tagestrend übereinstimmen.

Die Einstiege basieren auf:

Pivot- und Kerzenformationen

Breakout- und Bestätigungsstrukturen

Vorheriger Prüfung des Chance-Risiko-Verhältnisses

📌 Trades werden ausschließlich in Richtung des Tagestrends eröffnet.

3️⃣ Intelligentes Risiko- und Money-Management

Market Compass EA nutzt eine dynamische Positionsgrößenberechnung auf Basis des Kontostands und des gewählten Risikomodus:

Conservative (Konservativ) — Geringes Risiko

Normal — Ausgewogenes Risiko (Standard)

Aggressive (Aggressiv) — Erhöhtes Risiko

Zusätzliche Schutzmechanismen:

Automatische Lot-Anpassung an Broker-Vorgaben

Prüfung von freier und genutzter Margin

Nur eine offene Position pro Symbol

Stündliche Ausführungskontrolle zur Vermeidung von Overtrading

4️⃣ Trade-Absicherung & Benachrichtigungen

Jeder Trade wird mit folgenden Parametern eröffnet:

Automatisch berechnetem Stop Loss

Dynamischem Take Profit basierend auf der Marktstruktur

Push-Benachrichtigungen bei neuen Trade-Setups

⚙️ Einstellungen & Parameter

Parameter Beschreibung Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive Handelsinstrument Alle MT5-kompatiblen Symbole Zeitrahmen D1 (Trend), H1 (Einstieg)

📊 Nutzungsempfehlungen

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Geeignet für: Forex, Indizes und Metalle

Unterstützt 4- und 5-stellige Broker

Nutzung eines VPS wird empfohlen

🛡️ Wichtige Hinweise

Market Compass EA verwendet kein Martingale, kein Grid und kein Hedging

Trades werden nur eröffnet, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Trendrichtung, Price Action, Margin-Voraussetzungen und Chance-Risiko-Verhältnis

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne

Vor dem Einsatz im Live-Handel wird ein Test auf einem Demokonto empfohlen

📌 Zusammenfassung

Market Compass EA ist ideal für Trader, die Wert legen auf:

✔ Handel in Richtung des bestätigten Trends

✔ Klare und saubere Price-Action-Logik

✔ Strukturierte Risikokontrolle

✔ Disziplin statt Überhandel

Wenn du einen EA suchst, der mit dem Markt und nicht gegen ihn handelt, bietet Market Compass EA einen systematischen und stabilen Ansatz für den automatisierten Handel.