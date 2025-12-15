Market Compass EA

📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır.
Günlük zaman dilimindeki piyasa yapı analizi ile hassas gün içi işlem yürütmesini birleştirerek yüksek olasılıklı yönlü işlem fırsatlarını tespit etmeyi amaçlar.

Bu EA, piyasada bir “pusula” gibi çalışır: önce baskın yönü belirler, ardından yalnızca bu trend yönünde işlemler açar.

🔍 Market Compass EA Nasıl Çalışır

1️⃣ Trend Belirleme (Üst Zaman Dilimi)

Market Compass EA, genel piyasa yönünü belirlemek için Günlük grafik (D1) üzerinde aşağıdaki kriterleri analiz eder:

  • Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler (yükseliş yapısı)

  • Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler (düşüş yapısı)

  • Geçmiş pivot bölgeleri ile yapısal doğrulama

Analiz sonuçları:

  • Yükseliş Trendi

  • Düşüş Trendi

  • Trend Tespit Edilmedi

Belirlenen yön, grafik üzerinde renkli metin etiketleriyle gösterilir.

2️⃣ Hassas Giriş Mantığı (H1 Uygulaması)

Trend onaylandıktan sonra EA, H1 zaman dilimi üzerinde günlük trend ile uyumlu price action formasyonlarını arar.

Girişler şu unsurlara dayanır:

  • Pivot ve mum formasyonları

  • Kırılma ve onay yapıları

  • İşleme girmeden önce risk/ödül oranı kontrolü

📌 İşlemler yalnızca günlük trend yönünde gerçekleştirilir.

3️⃣ Akıllı Risk ve Para Yönetimi

Market Compass EA, hesap bakiyesi ve seçilen risk moduna göre pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar:

  • Conservative (Muhafazakâr) — Düşük risk

  • Normal — Dengeli risk (varsayılan)

  • Aggressive (Agresif) — Daha yüksek risk

Ek koruma önlemleri:

  • Broker kurallarına uygun otomatik lot ayarlaması

  • Kullanılabilir ve kullanılan marjin kontrolü

  • Sembol başına yalnızca bir açık pozisyon

  • Aşırı işlemeyi önlemek için saatlik kontrol

4️⃣ İşlem Koruması ve Bildirimler

Her işlem aşağıdaki özelliklerle açılır:

  • Otomatik hesaplanan Stop Loss

  • Piyasa yapısına dayalı dinamik Take Profit

  • Yeni işlem sinyalleri için push bildirimleri

⚙️ Ayarlar ve Parametreler

Parametre Açıklama
Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive
Enstrüman MT5 ile uyumlu tüm semboller
Zaman Dilimleri D1 (trend), H1 (giriş)

📊 Kullanım Önerileri

  • Önerilen zaman dilimi: H1

  • Uygun piyasalar: Forex, endeksler ve metaller

  • 4 ve 5 haneli brokerler ile uyumludur

  • Daha stabil çalışma için VPS kullanımı önerilir

🛡️ Önemli Bilgiler

  • Market Compass EA martingale, grid veya hedge stratejileri kullanmaz

  • İşlemler yalnızca tüm koşullar sağlandığında açılır: trend yönü, price action, marjin gereksinimleri ve risk/ödül oranı

  • Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir

📌 Özet

Market Compass EA, aşağıdaki özelliklere önem veren yatırımcılar için idealdir:

✔ Onaylanmış trend yönünde işlem
✔ Net ve sade price action mantığı
✔ Yapılandırılmış risk yönetimi
✔ Aşırı işlem yerine disiplin

Piyasaya karşı değil, piyasa ile birlikte işlem yapan bir EA arıyorsanız, Market Compass EA otomatik, sistematik ve sağlam bir çözüm sunar.


Yazarın diğer ürünleri
ChronoTrader
David A Abercrombie
Yardımcı programlar
ChronoTrader.mq5 — Zaman Tabanlı Pozisyon Yönetimi Uzman Danışmanı (EA) ChronoTrader , açık pozisyonlarınızı günün belirli saatlerinde otomatik olarak yönetmenizi sağlayan, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve güçlü bir Uzman Danışman’dır. Günlük işlemleri belirli bir saatte kapatmak ve uygun koşullarda tekrar açmak isteyen yatırımcılar için idealdir. Temel Özellikler Zaman Ayarlı Otomatik Kapatma Belirlediğiniz yerel saate göre tüm açık işlemleri otomatik olarak kapatır. Gün sonu st
FREE
PivotPulseMT4
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
PivotPulse – Çoklu Zaman Diliminde Tersine Dönüş İşlemleri için Uzman Danışman (EA) PivotPulse, çoklu zaman dilimi analizi, pivot mantığı ve gelişmiş hareketli ortalama (MA) hizalama filtreleri kullanarak yüksek olasılıklı piyasa dönüşlerini tespit edip işlem yapmak üzere tasarlanmış, yüksek hassasiyetli bir Uzman Danışmandır. Disiplinli işlem kuralları ile akıllı, riske göre ayarlanabilir lot büyüklüğü yönetimini birleştirerek, stratejilerini esnek ve güvenilir kılmak isteyen traderlar için
Watchman EA MT4
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
WATCHMAN EA — Akıllı Risk Kontrolüne Sahip Çoklu Zaman Dilimi Ters Dönüş Avcısı Sürüm: 1.0 Yazar: Ten Talents Trading Platform: MetaTrader 4 Sembol: Herhangi biri Zaman Dilimleri: H1’den D1’e kadar (kullanıcı seçebilir) Risk Modları: Temkinli, Normal, Agresif Genel Bakış WATCHMAN EA, çoklu zaman diliminde fiyat hareketi ve dinamik hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak yüksek olasılıklı trend dönüşlerini tespit etmek için hassas şekilde geliştirilmiş bir uzman danışmandır. Dahili risk
WickHunter
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
WickHunter EA – Precision Reversal Trading WickHunter is a powerful multi-timeframe Expert Advisor designed to catch sharp trend reversals with precision. Now enhanced with user-configurable controls , WickHunter offers the best of automation and flexibility, making it perfect for traders who want smart execution and full control over risk and trade behavior. Built on an intelligent moving average and envelope-band strategy, the EA scans across 6  key timeframes for wick-based reversal signals.
PivotPulse
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
PivotPulse – Multi-Timeframe Reversal Trading Expert Advisor PivotPulse is a precision-engineered Expert Advisor designed to detect and trade high-probability market reversals using multi-timeframe analysis, pivot logic, and advanced MA alignment filtering. This EA combines a rigorous technical entry system with smart, risk-adjustable lot sizing—making it a powerful choice for traders who value disciplined setups and adaptable strategies. Key Features Multi-Timeframe Confirmation Select
Watchman EA
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
WATCHMAN EA — Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Dönüşü Algılayan Otomatik İşlem Robotu (Risk Yönetimi Dahil) Sürüm: 1.0 Geliştirici: Ten Talents Trading Platform: MetaTrader 5 Desteklenen Enstrümanlar: Forex ve CFD Zaman Dilimleri: H1’den D1’e kadar (isteğe bağlı) Risk Modları: Temkinli / Normal / Agresif Genel Bakış WATCHMAN EA , fiyat hareketleri ve hareketli ortalamalar kullanarak birden fazla zaman diliminde yüksek olasılıkla trend dönüş noktalarını tespit eden gelişmiş bir Uzman Danışmandır
TrendScope EA
David A Abercrombie
Uzman Danışmanlar
TrendScope EA – Çok Zamanlı Trend Hizalama ve Pivot-Hassasiyetli İşlem TrendScope EA, günlük trend yapısı, gün içi mum davranışı ve hassas pivot tespiti kombinasyonu ile yüksek olasılıklı piyasa dönüşlerini ve devam eden işlemleri belirlemeye yönelik gelişmiş, çok zaman dilimli otomatik bir işlem sistemidir. Bu Expert Advisor, piyasayı birden fazla isteğe bağlı zaman diliminde (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) analiz eder ve yalnızca piyasa sıkı trend ve fiyat yapısı koşullarıyla uyumlu olduğunda
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt