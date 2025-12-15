Market Compass EA
- Uzman Danışmanlar
- David A Abercrombie
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
📍 Market Compass EA (MT5)
Market Compass EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır.
Günlük zaman dilimindeki piyasa yapı analizi ile hassas gün içi işlem yürütmesini birleştirerek yüksek olasılıklı yönlü işlem fırsatlarını tespit etmeyi amaçlar.
Bu EA, piyasada bir “pusula” gibi çalışır: önce baskın yönü belirler, ardından yalnızca bu trend yönünde işlemler açar.
🔍 Market Compass EA Nasıl Çalışır
1️⃣ Trend Belirleme (Üst Zaman Dilimi)
Market Compass EA, genel piyasa yönünü belirlemek için Günlük grafik (D1) üzerinde aşağıdaki kriterleri analiz eder:
-
Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler (yükseliş yapısı)
-
Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler (düşüş yapısı)
-
Geçmiş pivot bölgeleri ile yapısal doğrulama
Analiz sonuçları:
-
Yükseliş Trendi
-
Düşüş Trendi
-
Trend Tespit Edilmedi
Belirlenen yön, grafik üzerinde renkli metin etiketleriyle gösterilir.
2️⃣ Hassas Giriş Mantığı (H1 Uygulaması)
Trend onaylandıktan sonra EA, H1 zaman dilimi üzerinde günlük trend ile uyumlu price action formasyonlarını arar.
Girişler şu unsurlara dayanır:
-
Pivot ve mum formasyonları
-
Kırılma ve onay yapıları
-
İşleme girmeden önce risk/ödül oranı kontrolü
📌 İşlemler yalnızca günlük trend yönünde gerçekleştirilir.
3️⃣ Akıllı Risk ve Para Yönetimi
Market Compass EA, hesap bakiyesi ve seçilen risk moduna göre pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar:
-
Conservative (Muhafazakâr) — Düşük risk
-
Normal — Dengeli risk (varsayılan)
-
Aggressive (Agresif) — Daha yüksek risk
Ek koruma önlemleri:
-
Broker kurallarına uygun otomatik lot ayarlaması
-
Kullanılabilir ve kullanılan marjin kontrolü
-
Sembol başına yalnızca bir açık pozisyon
-
Aşırı işlemeyi önlemek için saatlik kontrol
4️⃣ İşlem Koruması ve Bildirimler
Her işlem aşağıdaki özelliklerle açılır:
-
Otomatik hesaplanan Stop Loss
-
Piyasa yapısına dayalı dinamik Take Profit
-
Yeni işlem sinyalleri için push bildirimleri
⚙️ Ayarlar ve Parametreler
|Parametre
|Açıklama
|Risk Mode
|Conservative / Normal / Aggressive
|Enstrüman
|MT5 ile uyumlu tüm semboller
|Zaman Dilimleri
|D1 (trend), H1 (giriş)
📊 Kullanım Önerileri
-
Önerilen zaman dilimi: H1
-
Uygun piyasalar: Forex, endeksler ve metaller
-
4 ve 5 haneli brokerler ile uyumludur
-
Daha stabil çalışma için VPS kullanımı önerilir
🛡️ Önemli Bilgiler
-
Market Compass EA martingale, grid veya hedge stratejileri kullanmaz
-
İşlemler yalnızca tüm koşullar sağlandığında açılır: trend yönü, price action, marjin gereksinimleri ve risk/ödül oranı
-
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir
-
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir
📌 Özet
Market Compass EA, aşağıdaki özelliklere önem veren yatırımcılar için idealdir:
✔ Onaylanmış trend yönünde işlem
✔ Net ve sade price action mantığı
✔ Yapılandırılmış risk yönetimi
✔ Aşırı işlem yerine disiplin
Piyasaya karşı değil, piyasa ile birlikte işlem yapan bir EA arıyorsanız, Market Compass EA otomatik, sistematik ve sağlam bir çözüm sunar.