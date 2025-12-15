📍 Market Compass EA (MT5)

Market Compass EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır.

Günlük zaman dilimindeki piyasa yapı analizi ile hassas gün içi işlem yürütmesini birleştirerek yüksek olasılıklı yönlü işlem fırsatlarını tespit etmeyi amaçlar.

Bu EA, piyasada bir “pusula” gibi çalışır: önce baskın yönü belirler, ardından yalnızca bu trend yönünde işlemler açar.

🔍 Market Compass EA Nasıl Çalışır

1️⃣ Trend Belirleme (Üst Zaman Dilimi)

Market Compass EA, genel piyasa yönünü belirlemek için Günlük grafik (D1) üzerinde aşağıdaki kriterleri analiz eder:

Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler (yükseliş yapısı)

Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler (düşüş yapısı)

Geçmiş pivot bölgeleri ile yapısal doğrulama

Analiz sonuçları:

Yükseliş Trendi

Düşüş Trendi

Trend Tespit Edilmedi

Belirlenen yön, grafik üzerinde renkli metin etiketleriyle gösterilir.

2️⃣ Hassas Giriş Mantığı (H1 Uygulaması)

Trend onaylandıktan sonra EA, H1 zaman dilimi üzerinde günlük trend ile uyumlu price action formasyonlarını arar.

Girişler şu unsurlara dayanır:

Pivot ve mum formasyonları

Kırılma ve onay yapıları

İşleme girmeden önce risk/ödül oranı kontrolü

📌 İşlemler yalnızca günlük trend yönünde gerçekleştirilir.

3️⃣ Akıllı Risk ve Para Yönetimi

Market Compass EA, hesap bakiyesi ve seçilen risk moduna göre pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar:

Conservative (Muhafazakâr) — Düşük risk

Normal — Dengeli risk (varsayılan)

Aggressive (Agresif) — Daha yüksek risk

Ek koruma önlemleri:

Broker kurallarına uygun otomatik lot ayarlaması

Kullanılabilir ve kullanılan marjin kontrolü

Sembol başına yalnızca bir açık pozisyon

Aşırı işlemeyi önlemek için saatlik kontrol

4️⃣ İşlem Koruması ve Bildirimler

Her işlem aşağıdaki özelliklerle açılır:

Otomatik hesaplanan Stop Loss

Piyasa yapısına dayalı dinamik Take Profit

Yeni işlem sinyalleri için push bildirimleri

⚙️ Ayarlar ve Parametreler

Parametre Açıklama Risk Mode Conservative / Normal / Aggressive Enstrüman MT5 ile uyumlu tüm semboller Zaman Dilimleri D1 (trend), H1 (giriş)

📊 Kullanım Önerileri

Önerilen zaman dilimi: H1

Uygun piyasalar: Forex, endeksler ve metaller

4 ve 5 haneli brokerler ile uyumludur

Daha stabil çalışma için VPS kullanımı önerilir

🛡️ Önemli Bilgiler

Market Compass EA martingale, grid veya hedge stratejileri kullanmaz

İşlemler yalnızca tüm koşullar sağlandığında açılır: trend yönü, price action, marjin gereksinimleri ve risk/ödül oranı

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir

📌 Özet

Market Compass EA, aşağıdaki özelliklere önem veren yatırımcılar için idealdir:

✔ Onaylanmış trend yönünde işlem

✔ Net ve sade price action mantığı

✔ Yapılandırılmış risk yönetimi

✔ Aşırı işlem yerine disiplin

Piyasaya karşı değil, piyasa ile birlikte işlem yapan bir EA arıyorsanız, Market Compass EA otomatik, sistematik ve sağlam bir çözüm sunar.