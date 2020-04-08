StructureFlow MT5

Расширенный индикатор анализа микроструктуры рынка

Этот индикатор анализирует ценовое движение на микроскопическом уровне, чтобы обнаружить скрытые дисбалансы перед крупными движениями. В отличие от традиционных индикаторов, которые учитывают только цену, StructureFlow исследует три критически важных измерения:

Основной анализ

  1. Микроструктура свечей

    • Анализ соотношения тени и тела

    • Положение тела внутри диапазона

    • Обнаружение расширения/сжатия

    • Аномалии внутренней волатильности

    • Распознавание паттернов поглощения

  2. Темп рынка

    • Измерение скорости цены

    • Ускорение микродвижений

    • Обнаружение контраста темпа (предварительные сигналы)

  3. Вероятность разворота

    • Алгоритм кластеризации паттернов

    • Сопоставление с историческими аналогами

    • Вероятность ускорения/отторжения

Цветовая схема

Зона Цвет Значение
+50 до +100 Лаймовый Сильный бычий дисбаланс
+20 до +50 Средне-морская зелень Умеренный бычий
+5 до +20 Тёмно-морская зелень Слабый бычий
-5 до +5 Серый Нейтральный
-20 до -5 Индийский красный Слабый медвежий
-50 до -20 Красно-оранжевый Умеренный медвежий
-100 до -50 Красный Сильный медвежий дисбаланс

Фоновые зоны:

  • Тёмно-зелёные: экстремальная/сильная бычья область

  • Тёмно-красные: экстремальная/сильная медвежья область

Сигнальная линия: Золотая — сглаженное направление тренда

Функции

  • Подтверждение на нескольких таймфреймах (HTF-согласование)

  • Обнаружение дивергенции со стрелками на графике

  • 3 визуальных стиля: Classic / Gradient / Filled

  • Настраиваемый усилитель высоты баров

  • Фильтр объёма для повышения качества сигналов

  • Система оповещений (Popup / Звук / Push)

  • Профессиональная информационная панель

  • Маркеры пересечения нулевого уровня

Рекомендуемые настройки

  • Скалпинг (M1–M5): Усилитель 3.0, сглаживание EMA 2

  • Внутридневная торговля (M15–H1): Усилитель 2.5, EMA 3

  • Свинг (H4–D1): Усилитель 2.0, EMA 5

Интерпретация сигналов

  • Пересечение выше 0: формируется бычий моментум

  • Пересечение ниже 0: формируется медвежий моментум

  • Экстремальные зоны (>70 / <−70): возможный разворот или продолжение

  • Дивергенция: сигнал высокой вероятности разворота

  • Смена цвета: предупреждение о смене импульса


