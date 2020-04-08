StructureFlow MT5
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Расширенный индикатор анализа микроструктуры рынка
Этот индикатор анализирует ценовое движение на микроскопическом уровне, чтобы обнаружить скрытые дисбалансы перед крупными движениями. В отличие от традиционных индикаторов, которые учитывают только цену, StructureFlow исследует три критически важных измерения:
Основной анализ
-
Микроструктура свечей
-
Анализ соотношения тени и тела
-
Положение тела внутри диапазона
-
Обнаружение расширения/сжатия
-
Аномалии внутренней волатильности
-
Распознавание паттернов поглощения
-
-
Темп рынка
-
Измерение скорости цены
-
Ускорение микродвижений
-
Обнаружение контраста темпа (предварительные сигналы)
-
-
Вероятность разворота
-
Алгоритм кластеризации паттернов
-
Сопоставление с историческими аналогами
-
Вероятность ускорения/отторжения
-
Цветовая схема
|Зона
|Цвет
|Значение
|+50 до +100
|Лаймовый
|Сильный бычий дисбаланс
|+20 до +50
|Средне-морская зелень
|Умеренный бычий
|+5 до +20
|Тёмно-морская зелень
|Слабый бычий
|-5 до +5
|Серый
|Нейтральный
|-20 до -5
|Индийский красный
|Слабый медвежий
|-50 до -20
|Красно-оранжевый
|Умеренный медвежий
|-100 до -50
|Красный
|Сильный медвежий дисбаланс
Фоновые зоны:
-
Тёмно-зелёные: экстремальная/сильная бычья область
-
Тёмно-красные: экстремальная/сильная медвежья область
Сигнальная линия: Золотая — сглаженное направление тренда
Функции
-
Подтверждение на нескольких таймфреймах (HTF-согласование)
-
Обнаружение дивергенции со стрелками на графике
-
3 визуальных стиля: Classic / Gradient / Filled
-
Настраиваемый усилитель высоты баров
-
Фильтр объёма для повышения качества сигналов
-
Система оповещений (Popup / Звук / Push)
-
Профессиональная информационная панель
-
Маркеры пересечения нулевого уровня
Рекомендуемые настройки
-
Скалпинг (M1–M5): Усилитель 3.0, сглаживание EMA 2
-
Внутридневная торговля (M15–H1): Усилитель 2.5, EMA 3
-
Свинг (H4–D1): Усилитель 2.0, EMA 5
Интерпретация сигналов
-
Пересечение выше 0: формируется бычий моментум
-
Пересечение ниже 0: формируется медвежий моментум
-
Экстремальные зоны (>70 / <−70): возможный разворот или продолжение
-
Дивергенция: сигнал высокой вероятности разворота
-
Смена цвета: предупреждение о смене импульса