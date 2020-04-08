StructureFlow MT5

Trends Shift Maryna Shulzhenko Индикаторы

Trend Shift - это очень интересный трендовый индикатор. Индикатор Trend Shift помогает определить либо новую, либо существующую тенденцию. Один из плюсов индикатора в том, что он довольно быстро перестраивается и реагирует на различные изменения графика. Безусловно, это зависит от настроек. Чем он больше, тем более плавной волной будет идти трендовая линия. Чем период мельче, тем больше рыночного шума будет учитываться при формировании индикатора. Целью, которая преследовалась при его создании,