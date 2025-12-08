StructureFlow MT5

SimpleCustomBox Vincent Jose Proenca Göstergeler

SimpleCustomBox – MT5 Oturum Kutusu ve Yüksek/Düşük Çizgileri Göstergesi Genel Bakış: SimpleCustomBox, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, güçlü ve kullanımı kolay bir indikatördür. Grafiğinizde belirli işlem seanslarını görsel olarak vurgulamanıza olanak tanır. Kendi zaman aralıklarınızı belirleyin, seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini anında görün ve net görsel sınırlar sayesinde daha akıllıca işlem kararları verin. Gün içi işlem yapan traderlar, scalper’lar ve kısa vadeli fiyat hareketler