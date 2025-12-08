StructureFlow MT5
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
Gelişmiş Piyasa Mikro Yapı Analiz Göstergesi
Bu gösterge, büyük hareketlerden önce gizli dengesizlikleri tespit etmek için fiyat hareketini mikroskobik düzeyde analiz eder. Sadece fiyata bakan geleneksel göstergelerden farklı olarak MSI Pro v2, üç kritik boyutu inceler:
Temel Analiz
-
Mum Mikro Yapısı
-
Fitil/gövde oranı analizi
-
Gövdenin aralık içindeki konumu
-
Genişleme/daralma tespiti
-
Dahili volatilite anomalileri
-
Yutan mum formasyonlarını tanıma
-
-
Piyasa Temposu
-
Fiyat hızının ölçülmesi
-
Mikro hareketlerin ivmesi
-
Tempo karşıtlığı tespiti (öncü sinyaller)
-
-
Tersine Dönüş Olasılığı
-
Formasyon kümeleme algoritması
-
Tarihsel benzerlik eşleştirme
-
Hızlanma/ret olasılığı
-
Renk Kodlama Sistemi
|Bölge
|Renk
|Anlamı
|+50 ile +100
|Lime
|Güçlü yükseliş dengesizliği
|+20 ile +50
|Orta deniz yeşili
|Orta derecede yükseliş
|+5 ile +20
|Koyu deniz yeşili
|Zayıf yükseliş
|-5 ile +5
|Gri
|Nötr
|-20 ile -5
|Hint kırmızısı
|Zayıf düşüş
|-50 ile -20
|Turuncu kırmızı
|Orta derecede düşüş
|-100 ile -50
|Kırmızı
|Güçlü düşüş dengesizliği
Arka plan bölgeleri:
-
Koyu yeşil: aşırı/güçlü yükseliş bölgesi
-
Koyu kırmızı: aşırı/güçlü düşüş bölgesi
Sinyal çizgisi: Altın — yumuşatılmış trend yönü
Özellikler
-
Çoklu zaman dilimi teyidi (HTF uyumu)
-
Grafik okları ile uyumsuzluk tespiti
-
3 görsel stil: Classic / Gradient / Filled
-
Çubuk yüksekliği için ayarlanabilir amplifikatör
-
Daha kaliteli sinyaller için hacim filtresi
-
Uyarı sistemi (Popup / Ses / Push)
-
Profesyonel bilgi paneli
-
Sıfır çizgisi geçiş işaretleri
Önerilen Ayarlar
-
Scalping (M1–M5): Amplifikatör 3.0, EMA 2
-
Gün içi (M15–H1): Amplifikatör 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1): Amplifikatör 2.0, EMA 5
Sinyal Yorumlama
-
0 üstü kesişim: yükseliş momentumu oluşuyor
-
0 altı kesişim: düşüş momentumu oluşuyor
-
Aşırı bölgeler (>70 / <−70): olası dönüş veya devam
-
Uyumsuzluk: yüksek olasılıklı dönüş sinyali
-
Renk geçişi: momentum değişimi uyarısı