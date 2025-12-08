StructureFlow MT5
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Activations: 5
Indicateur Avancé d’Analyse de la Microstructure du Marché
Cet indicateur analyse l’action du prix à un niveau microscopique afin de détecter les déséquilibres cachés avant les grands mouvements. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui ne regardent que le prix, MSI Pro v2 étudie trois dimensions essentielles :
Analyse Principale
-
Microstructure des Bougies
-
Analyse du ratio mèche/corps
-
Position du corps dans la plage
-
Détection de l’expansion/contraction
-
Anomalies de volatilité interne
-
Reconnaissance des modèles englobants
-
-
Tempo du Marché
-
Mesure de la vélocité du prix
-
Accélération des micromouvements
-
Détection des contrastes de tempo (signaux précurseurs)
-
-
Probabilité de Renversement
-
Algorithme de regroupement de patterns
-
Correspondance avec des schémas historiques
-
Probabilité d’accélération/rejet
-
Système de Code Couleur
|Zone
|Couleur
|Signification
|+50 à +100
|Vert lime
|Fort déséquilibre haussier
|+20 à +50
|Vert mer moyen
|Haussier modéré
|+5 à +20
|Vert mer foncé
|Faiblement haussier
|-5 à +5
|Gris
|Neutre
|-20 à -5
|Rouge indien
|Faiblement baissier
|-50 à -20
|Rouge orangé
|Baissier modéré
|-100 à -50
|Rouge
|Fort déséquilibre baissier
Zones d’arrière-plan :
-
Vert foncé : territoire haussier extrême/fort
-
Rouge foncé : territoire baissier extrême/fort
Ligne de signal : Or — direction de tendance lissée
Fonctionnalités
-
Confirmation multi–unités de temps (alignement HTF)
-
Détection de divergence avec flèches sur le graphique
-
3 styles visuels : Classic / Gradient / Filled
-
Amplificateur personnalisable pour la hauteur des barres
-
Filtre de volume pour améliorer la qualité des signaux
-
Système d’alertes (Popup / Son / Push)
-
Panneau d’information professionnel
-
Marqueurs de franchissement du zéro
Paramètres recommandés
-
Scalping (M1–M5) : Amplificateur 3.0, Lissage EMA 2
-
Intraday (M15–H1) : Amplificateur 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1) : Amplificateur 2.0, EMA 5
Interprétation des signaux
-
Croisement au-dessus de 0 : momentum haussier en formation
-
Croisement en dessous de 0 : momentum baissier en formation
-
Zones extrêmes (>70 / <−70) : possible renversement ou continuation
-
Divergence : signal de renversement à forte probabilité
-
Transition de couleur : avertissement de changement de momentum