StructureFlow MT5

Indicateur Avancé d’Analyse de la Microstructure du Marché

Cet indicateur analyse l’action du prix à un niveau microscopique afin de détecter les déséquilibres cachés avant les grands mouvements. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui ne regardent que le prix, MSI Pro v2 étudie trois dimensions essentielles :

Analyse Principale

Microstructure des Bougies Analyse du ratio mèche/corps

Position du corps dans la plage

Détection de l’expansion/contraction

Anomalies de volatilité interne

Reconnaissance des modèles englobants Tempo du Marché Mesure de la vélocité du prix

Accélération des micromouvements

Détection des contrastes de tempo (signaux précurseurs) Probabilité de Renversement Algorithme de regroupement de patterns

Correspondance avec des schémas historiques

Probabilité d’accélération/rejet

Système de Code Couleur

Zone Couleur Signification +50 à +100 Vert lime Fort déséquilibre haussier +20 à +50 Vert mer moyen Haussier modéré +5 à +20 Vert mer foncé Faiblement haussier -5 à +5 Gris Neutre -20 à -5 Rouge indien Faiblement baissier -50 à -20 Rouge orangé Baissier modéré -100 à -50 Rouge Fort déséquilibre baissier

Zones d’arrière-plan :

Vert foncé : territoire haussier extrême/fort

Rouge foncé : territoire baissier extrême/fort

Ligne de signal : Or — direction de tendance lissée

Fonctionnalités

Confirmation multi–unités de temps (alignement HTF)

Détection de divergence avec flèches sur le graphique

3 styles visuels : Classic / Gradient / Filled

Amplificateur personnalisable pour la hauteur des barres

Filtre de volume pour améliorer la qualité des signaux

Système d’alertes (Popup / Son / Push)

Panneau d’information professionnel

Marqueurs de franchissement du zéro

Paramètres recommandés

Scalping (M1–M5) : Amplificateur 3.0, Lissage EMA 2

Intraday (M15–H1) : Amplificateur 2.5, EMA 3

Swing (H4–D1) : Amplificateur 2.0, EMA 5

Interprétation des signaux