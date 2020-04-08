StructureFlow MT5

高度市場マイクロストラクチャー分析インジケーター

本インジケーターは、価格アクションを極めて細かいレベルで分析し、大きな値動きが起こる前に隠れた不均衡を検出します。従来の「価格だけ」を見るインジケーターとは異なり、StructureFlow は以下の3つの重要な次元を分析します。

コア分析

  1. ローソク足マイクロストラクチャー

    • ヒゲ／実体の比率分析

    • 実体のレンジ内での位置

    • 拡張／収縮の検出

    • 内部ボラティリティ異常

    • 包み足パターン認識

  2. マーケットテンポ

    • 価格速度の測定

    • マイクロムーブの加速度

    • テンポ対比の検出（先行シグナル）

  3. 反転確率

    • パターンクラスタリングアルゴリズム

    • 過去データとの類似度マッチング

    • 加速／拒否の確率

カラーコードシステム

ゾーン 意味
+50 ～ +100 ライム 強い強気の不均衡
+20 ～ +50 ミディアムシーグリーン 中程度の強気
+5 ～ +20 ダークシーグリーン 弱い強気
-5 ～ +5 グレー 中立
-20 ～ -5 インディアンレッド 弱い弱気
-50 ～ -20 オレンジレッド 中程度の弱気
-100 ～ -50 レッド 強い弱気の不均衡

背景ゾーン：

  • ダークグリーン：極端／強い強気ゾーン

  • ダークレッド：極端／強い弱気ゾーン

シグナルライン： ゴールド（平滑化されたトレンド方向）

機能

  • マルチタイムフレーム確認（HTF整合性）

  • ダイバージェンス検出（チャート矢印付き）

  • 3種類の表示スタイル：Classic / Gradient / Filled

  • バー高さのカスタム増幅

  • ボリュームフィルターでシグナル品質向上

  • アラートシステム（ポップアップ / 音 / プッシュ）

  • プロ仕様の情報パネル

  • ゼロクロスのマーカー

推奨設定

  • スキャルピング（M1～M5）： アンプ 3.0、EMAスムージング 2

  • デイトレード（M15～H1）： アンプ 2.5、EMA 3

  • スイング（H4～D1）： アンプ 2.0、EMA 5

シグナル解釈

  • 0ライン上抜け：強気モメンタムの増加

  • 0ライン下抜け：弱気モメンタムの増加

  • 極端ゾーン（>70 / <−70）：反転または継続の可能性

  • ダイバージェンス：高確率の反転シグナル

  • カラー変化：モメンタム転換の警告


おすすめのプロダクト
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
インディケータ
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
インディケータ
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
インディケータ
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
インディケータ
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
TPTSyncX
Arief
インディケータ
無料のAUXインジケーター、EAサポート、完全ガイドをご利用ください – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 トレンドを見極める。パターンを読む。エントリーのタイミングを掴む。 30秒以内の3ステップ！分析不要で簡単トレード — あなたのスマートアシスタントがワークフローを簡素化します チャートの過剰な情報にもう悩まされない。 スマートバイアス検出で自信を持ってトレード。 すべての通貨、暗号資産、株式、金属、指数、あらゆる時間足に対応。 クリックして実行するだけ — それだけで十分。 スピードと明快さを求める忙しいトレーダーに最適。 TPTSyncXは、 トレンド、パターン、 ローソク足のトリガー 分析を、洗練されたインテリジェントなビジュアルシステムとしてシームレスに統合する、強力なオールインワンMetaTrader 5インジケーターです。明確さ、正確さ、スピードを求めるトレーダー向けに設計されており、プライスアクション、構造的パターン、市場タイミングツールを組み合わせて、高確率のトレードセットアップを特定するのに役立ちます。 主な
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
インディケータ
通貨強度インジケーター 説明 このインジケーターは、外国為替市場の主要通貨の相対的な強さを分析し、どの通貨が強くなっているか、または弱くなっているかを明確に示します。EUR、USD、GBP、JPY、AUD、NZD、CAD、CHFなどの主要通貨ペアを評価し、RSIやROCなどの手法を使用して強さを計算します。 各通貨の強さは個別のラインで表示されるため、トレンドや取引の機会を簡単に特定できます。また、通貨の交差に基づいて、買い・売り・中立の視覚的なシグナルを生成することも可能です。 主な特徴 主要通貨の同時分析 RSI、ROC、移動平均などの異なる計算方法を使用 各通貨の強さを直感的に表示 自動的に買い・売り・中立のシグナルを生成 色や位置、レイアウトを調整できるカスタマイズ可能なパネル ブローカーのプレフィックスやサフィックスに対応 リアルタイムでのアラートや通知機能 使用方法とメリット このインジケーターは、どの時間枠でも使用可能で、チャートに追加して設定を調整するだけで簡単に利用できます。 通貨の強さを効率的に分析し、客観的なデータに基づいた取引判断をサポートするため、トレーダーに
Jacket MT5
Andriy Sydoruk
インディケータ
Jacket is an arrow indicator for forex, futures and binary options without redrawing. Tracks the market trend, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Works only at open prices. Therefore, it is reliable and without redrawing. This indicator uses its algorithms to analyze previous periods and predict further market behavior. It is based on the calculation of levels with a certain period, which allows you to more accurately assess the situation. Often, signals that
Pivot Point Pioneer
Ivan Simonika
インディケータ
The Pivot Point Pioneer indicator is based on unique indicators capable of detecting extreme points. It is ideal for identifying reversals or sharp price movements in one direction. Thanks to this indicator, you will be informed about upcoming events: a blue dot will appear for a buy signal, and a red dot for a sell signal. This technical indicator allows you to assess the current state of the market and make a decision about entering a trend movement with minimal risk. It uses a process of an
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
インディケータ
この指標は、突然の変動と市場のノイズを無視することにより、比類のない信頼性で市場動向を追跡します。これは、日中のチャートと小さな時間枠をトレンドトレードするように設計されています。その勝率は約85％です。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど簡単に取引できます 売られ過ぎ/買われ過ぎの状況を見つける 常にノイズのない取引をお楽しみください 日中チャートでむち打ちされるのを避ける この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します このインディケータは、低価格帯での取引に適しています。なぜなら、平均価格の周りの市場ノイズを減らすことにより、突然の価格の急上昇や修正を無視するからです。 インディケーターは最適化をまったく必要としません 複数時間枠のダッシュボードを実装します 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケーターは再描画および非バックペインティングではありません この指標は、より高い時間枠で非常に長い傾向に浸透する可能性のある小さな時間枠に適
Breaking Pro MT5
Tais Miranda Hoffmann
5 (2)
インディケータ
A indicator to show saturation in buying or selling With fast and complex mathematical calculations Easily find saturation points for buying or selling Can be used in all symbols and time frames with many signals Can be combined with different indicators and different time frames With simple settings and simple working methods Features: Can be used on all symbols Can be used in all time frames Can be used in all markets (Forex, stock, etc.) Large number of signals Same performance on all time
Smart M Concept MT5
Andrei Novichkov
インディケータ
Our new indicator is an important part of the Smart Money Concepts (SMC) system It uses a modern market vision and fast calculation methods. As a result, the trader has a complete picture of the trade at every moment in time, which makes the process of obtaining results easier and faster. Our new indicator displays the following important patterns:   Order Blocks. Imbalance – Fair Value Gap (FVG). Break Of Structures (BoS). Change of character (CHoCH). Equal highs & lows. Premium , Equilibrium
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
インディケータ
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Trends Shift
Maryna Shulzhenko
インディケータ
Trend Shift is a very interesting trend indicator. The Trend Shift indicator helps you identify either a new or existing trend. One of the advantages of the indicator is that it quickly adjusts and reacts to various chart changes. Of course, this depends on the settings. The larger it is, the smoother the wave the trend line will be. The shorter the period, the more market noise will be taken into account when creating the indicator. The goal that was pursued during its creation is to obtain si
Dynamic sinusoidal cycle projection
Massimiliano Zin
インディケータ
Dynamic Sinusoidal Cycles Projection by TradingCrossover Dynamic Sinusoidal Cycles Projection è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza cicli di mercato in una finestra separata, sviluppato da TradingCrossover. Basato su cinque periodi ciclici (10, 32, 64, 128 e 256 barre), offre un’analisi meccanica dei movimenti di mercato con proiezioni sinusoidali. Caratteristiche principali : Cinque periodi ciclici : Analizza il mercato con cicli di diversa lunghezza, attivabili singolarmente. Proiez
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
インディケータ
In the dynamic world of financial markets, staying ahead of the curve is paramount. Traders and investors require sophisticated tools to analyze market trends, make informed decisions, and optimize their strategies. Introducing the Moving Average of Accumulation/Distribution (MAAD) Indicator – a powerful tool designed to provide insightful signals for navigating the complexities of the financial landscape. Key Features: Precision in Trend Analysis: The MAAD Indicator employs a moving average met
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
インディケータ
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
インディケータ
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
インディケータ
RSI Indicator with Bollinger Bands: Maximize Your Win Rate with Precision and Advanced Trading Strategies Take your trading to the next level with the RSI Indicator combined with Bollinger Bands. Customize the RSI period, band moving average, and deviation to tailor the indicator to your unique strategies. Upon request, we also offer the possibility to customize or create bespoke indicators to best meet your trading needs.
Hush mt5
Iurii Plokhov
4.33 (3)
インディケータ
Hush mt5 is an advanced indicator that gives a signal about the overbought or oversold market in a certain period of time Hush mt5 the advantage of this indicator is that it does not disappear after the signal on the chart Suitable for any trade: forex, stocks, cryptocurrency, metals Hush mt5 can be used on any time period. The signal goes to the beginning of the next candle after the arrow Hush mt5 performed best on the period H1,H4,daily It can be used in addition to forex, in binary opt
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
DominoSync DoubleSix：信頼性の高い取引のための高度なインジケーター DominoSync DoubleSix は、複数の時間軸を分析し、低ボラティリティや異常な値幅のローソク足をフィルタリングすることで、トレーダーが より信頼性の高いエントリーシグナル を特定するのに役立つ高度なインジケーターです。エントリーシグナルは インジケーターのヒストグラム に表示されるため、価格チャート上での分析がより明確で邪魔になりません。 DominoSync DoubleSix がユニークな理由 多時間軸分析 最大 20の期間 （M1からW1まで）を評価します。 異なる時間軸の整合性に基づいて、強気または弱気の確率を計算します。 シグナル生成 選択された時間軸の 少なくとも50%が有効な場合 にのみ、インジケーターはシグナルを生成します。この割合は ユーザーが変更可能 です。 増やす と、シグナルの信頼性は向上しますが、機会の数は減少します。 減らす と、より多くのシグナルを受け取れますが、確認の度合いは低くなります。 パターン検出 各時間軸の各ローソク足の方向を分析します。 継続、
Fractals
Mikhail Nazarenko
インディケータ
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
インディケータ
これはコンストラクターです。つまり戦略の立案者です。それだけではありません。これは、MetaTrader 5 のほとんどの標準組み込みインジケーターのシグナル インジケーターです。インジケーターをシグナル矢印に結合します。たとえば、戦略があり、その収益性を調べ、必要な項目をメニューに含めて統計を取得する必要があります。戦略がない場合は、インターネットで戦略を取得するか、独自の戦略を作成してください。 Rigonstruktor がこれらすべてをお手伝いします。このキットには、外国為替、スキャルピング、バイナリー オプション用の既成の戦略が含まれています。テキストによる説明書が付属しています。ビデオトレーニングレッスンはすでに準備が整っています。サポートやヘルプのための電報チャットもあります。インジケーターを取り出して接続します。矢を入手してください。戦略を探ります。統計を見て結論を導き出します。デザイナーはそのためにすべてを備えています。時間フィルターなど、さまざまなバリエーションがあります。サポートやヘルプ チャットでいつでも質問したり調べたりすることができます。コンストラクターのバ
Renko System
Marco Montemari
インディケータ
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
The Crash Spike Sniper
Norman Thomas Celliers
インディケータ
Description: The Spike Sniper Crash Market Indicator is a sophisticated tool designed to identify and navigate volatile market conditions, often associated with sudden price spikes and market crashes. Leveraging advanced algorithms and technical analysis, this indicator serves as a vigilant guardian, alerting traders to potential market disruptions and providing actionable insights to mitigate risks and capitalize on opportunities. Key Features: Precision Spike Detection: The indicator employs c
Visual Volume Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Volume Flow Indicator Empower Your Trading with Advanced Volume Flow Analysis! The Visual Volume Flow Indicator is an innovative tool designed to provide a comprehensive analysis of volume trends and their impact on price movements. Priced at $65, this indicator is an essential addition to any trader’s arsenal, offering valuable insights to optimize your trading strategy. What Makes It Unique? The Visual Volume Flow Indicator leverages advanced algorithms to track the flow of volume and
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
インディケータ
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
インディケータ
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
インディケータ
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
PipFinite Impulse PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (16)
インディケータ
Are You Tired Of Getting Hunted By Spikes And Whipsaws? Don't become a victim of the market's erratic moves.. Do Something About It! Instantly make smarter decisions with Impulse Pro's precise balance of filters and accurate statistics. Timing Is Everything In Trading To learn more, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/718212 Anticipate the next big move before it unfolds in 3 Simple Steps! Advantages You Get Early impulse detection algorithm. Flexible combination to different trading s
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
作者のその他のプロダクト
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
AMD適応型移動平均線 (AAMA) AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。 主な特徴： カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去 AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown） ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整 リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示 複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別 Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化 使用方法： このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
インディケータ
SimpleCustomBox – MT5 セッションボックス & 高値/安値ライン インジケーター 概要： SimpleCustomBox は、MetaTrader 5 用の強力で使いやすいトレーディングインジケーターです。 チャート上で特定の取引セッションを視覚的に強調表示でき、カスタム時間範囲を設定し、そのセッションの高値・安値を即座に確認できます。 明確なビジュアル境界により、よりスマートな取引判断をサポートします。 デイトレーダー、スキャルパー、または日中の値動きに基づくトレーダーに最適です。 主な機能： カスタムセッション時間: 任意の時間範囲（例：02:00～06:00）を色付きの長方形でハイライト表示。 動的セッションボックス: 日ごとに自動更新され、複数の過去日を表示して履歴分析が可能。 高値/安値ライン: セッションの高値・安値ラインを描画し、指定した時刻まで延長可能（例：14:00 まで）。 カスタマイズ可能なビジュアル: ボックスの色、線の色、線の太さ、線のスタイル（実線・点線・破線など）を自由に調整。 自動更新: ボックスとラインはリアルタイムで更新され、最
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
ティックスプレッドの不均衡に基づくインジケーター。 TF： すべての時間足（M1〜D1）に対応。 ペア： Forex、指数、ゴールド、CFD に対応（JPYペア、ゴールド、CFD向けに自動調整）。 設定： TickWindow (200) – ティック観察ウィンドウ SpreadWeight (1.5) – スプレッドの重み付け NormalizationPeriod (20) – 正規化期間（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – アラート閾値 AlertCooldown (300s) – アラートのクールダウン時間 結論： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 は、OHLC の変動とスプレッドを分析して買い/売り圧力を検出し、市場の方向性と不均衡ゾーンを明確に示します。
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Mean Reversion Probability – 統計的リバーサルインジケーター 概要 本インジケーターは、過去の過剰拡張データをもとに、価格が200期間移動平均線（MA200）へ回帰する統計的確率を算出する機関投資家向けツールです。市場の疲労ゾーンを定量的に特定します。 主な特徴 高度な統計分析 – 500件以上の過去拡張データをもとに実際の確率を計算 確率スコア (0〜99%) – 平均への回帰確率を正確に定量化 疲労検出 – 拡張の期間と強度を測定 マルチアセット対応 – Forex、株価指数、金、仮想通貨、CFDに自動対応 スマートアラート – 稀だが信頼性の高いシグナル（確率 >80%、期間 >15バー） プロ仕様の表示 – シンプルで見やすいインスティテューショナルデザイン 分析方法 リアルタイムで以下を分析： 価格とMA200の正規化距離（ATR換算） 最後の平均回帰からの拡張期間 最大拡張に至るまでの時間 過去平均との比較 確率計算: 距離スコア（最大60%）：現在値 vs 過去比 期間スコア（最大40%）：拡張時間 vs 平均 疲労ボーナス（+15%）：
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Density V2.40 価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。 時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。 基本概念: 水平バー = 各価格の取引量 バーが長いほど出来高が多い 赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス 主な用途: 実際のサポート・レジスタンスの特定 POC（コントロールポイント） の確認 バリューエリア（総出来高の70%） の定義 低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用 カラーガイド: 青 = 低出来高（価格が素早く通過） 黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン） 赤 = 高出来高（機関ゾーン） トレード戦略: 赤ゾーンでの反発買い VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り 出来高を伴うPOCブレイクで参入 POCへの戻りでエントリー 青ゾーンを目標に設定 設定: 初心者: 1.0 / 100% / 1.0 スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5 スイング: 2.0 / 50% / 1.5 技術情報: バージョン: 2.40 プラットフォーム: MT5 対応資産
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
エキスパート
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Spike Signal v1.2 — MT5インジケーター、Boom/Crashの急激なスパイクを検出し、スキャルピングシグナルを生成。 TF： すべての時間足で動作（推奨：M1〜M15）。 ペア： DerivのBoom/Crash合成指数向けに設計、他のボラティリティ資産にも対応。 設定： SpikeSensitivity / MinSize – スパイク検出感度と最小サイズ EMA (8/21) – エントリークロス信号 RSI (14) – トレンドフィルター TP/SL Points – 利確・損切ポイント Trailing Exit / Alerts – 追尾ロジックとアラート 簡潔な結論： Spike Signal v1.2 は強い上昇・下降スパイクを自動検出し、Buy/Sell矢印を表示、TP/SLまたはトレーリングで出口を管理します。Boom/Crashスキャルピングに最適です。
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
インディケータ
短い説明： Iceblock — 高出来高だが価格変動が小さいクラスターを検出するMT4インジケーター（アイスバーグ様の挙動）。 TF： すべての時間足で動作（M1〜D1）。 通貨ペア： Forex、指数、ゴールド、CFDに対応。 設定項目： VolumeLookback – 平均出来高計算のためのバー数 VolumeThreshold – 異常な出来高を判定する倍率 ClusterSize – クラスター確認の近接バー数 RangeComparisonPeriod – 高値–安値の平均範囲算出期間 簡潔な結論： Iceblockは出来高は高いが価格変動が小さい箇所を強調表示します。アイスバーグ注文と似た効果を示唆しますが、MT4の出来高と価格データのみを使用します。矢印は異常活動のマーキングで、取引シグナルではありません。
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標 PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。 指標の目的 VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。 主な用途: 価格が VWAP より上 → 強気傾向 価格が VWAP より下 → 弱気傾向 標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる 価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用 日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。 主な特徴 MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算 日足で
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
機関投資家向け流動性圧縮インジケーター このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。 表示: プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。 主な特徴 早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。 多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。 リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。 明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。 互換性: MT4 および MT5 に対応。 使用方法 対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。 ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。 解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。 パラメーター BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。 Norm_
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
インディケータ
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
インディケータ
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
インディケータ
AutoPivot - 自動ピボットポイントインジケーター MT4用の高機能インジケーターで、日次・週次・月次の主要ピボットポイント（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3）を自動的に計算・表示し、前日の高値（PDH）および安値（PDL）も同時に描画します。トレーダーがサポート・レジスタンスゾーンを素早く把握できるよう設計されています。 主な機能： インテリジェントな時間枠認識 ：チャートのタイムフレーム（H4、D1、W1）を自動検出し、各時間軸に最適化されたピボット計算を実行。 前日高値・安値表示 ：PDH/PDLを自動で描画し、現在価格との位置関係を直感的に確認可能。 サポート／レジスタンスゾーン表示 ：PDH/PDLと隣接するピボットラインの間に半透明ゾーンを生成し、反転やブレイクアウトの可能性を視覚化。 8種類のカラーテーマ ：クラシック、ダーク、ライト、ブルー、プロフェッショナルなど8つのプリセットテーマを搭載。色、ラインスタイル、透明度も自由にカスタマイズ可能。 価格ラベルの表示オプション ：各ピボットラインに対応する価格とコンパクトなラベル
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Rectangle 概要 インタラクティブな 出来高プロファイル指標 で、選択したエリア内の各価格レベルにおける取引量の水平方向分布を表示します。自動的に移動可能な長方形を作成し、買い優勢と売り優勢の出来高分布を色付きバーで視覚化します。 機能概要： 水平出来高の表示 ：各価格レベルの出来高分布を水平バーとして表示 強気／弱気分析 ：強気（買い）優勢を緑、弱気（売り）優勢を赤で表示 インタラクティブな長方形 ：選択範囲の長方形を動かすと自動で再計算・更新 自動生成 ：起動時にデフォルトの長方形を自動作成し、すぐに使用可能 動作原理： エリア選択 ：長方形（自動または手動で作成）で分析範囲（時間＋価格）を指定 出来高分布 ：価格範囲を複数のレベルに分割（解像度設定可能）し、選択されたローソク足の出来高を分配 スマートカラーリング ：各価格レベルで買いと売りのどちらが優勢かを判定 動的表示 ：チャートの移動、ズーム、スクロール時にバーが自動的に再描画 オプションフィルター ：ローソク足の実体またはヒゲを基準にフィルタリング可能（垂直フィルター） 主な設定： 長
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信