StructureFlow MT5
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
高度市場マイクロストラクチャー分析インジケーター
本インジケーターは、価格アクションを極めて細かいレベルで分析し、大きな値動きが起こる前に隠れた不均衡を検出します。従来の「価格だけ」を見るインジケーターとは異なり、StructureFlow は以下の3つの重要な次元を分析します。
コア分析
-
ローソク足マイクロストラクチャー
-
ヒゲ／実体の比率分析
-
実体のレンジ内での位置
-
拡張／収縮の検出
-
内部ボラティリティ異常
-
包み足パターン認識
-
-
マーケットテンポ
-
価格速度の測定
-
マイクロムーブの加速度
-
テンポ対比の検出（先行シグナル）
-
-
反転確率
-
パターンクラスタリングアルゴリズム
-
過去データとの類似度マッチング
-
加速／拒否の確率
-
カラーコードシステム
|ゾーン
|色
|意味
|+50 ～ +100
|ライム
|強い強気の不均衡
|+20 ～ +50
|ミディアムシーグリーン
|中程度の強気
|+5 ～ +20
|ダークシーグリーン
|弱い強気
|-5 ～ +5
|グレー
|中立
|-20 ～ -5
|インディアンレッド
|弱い弱気
|-50 ～ -20
|オレンジレッド
|中程度の弱気
|-100 ～ -50
|レッド
|強い弱気の不均衡
背景ゾーン：
-
ダークグリーン：極端／強い強気ゾーン
-
ダークレッド：極端／強い弱気ゾーン
シグナルライン： ゴールド（平滑化されたトレンド方向）
機能
-
マルチタイムフレーム確認（HTF整合性）
-
ダイバージェンス検出（チャート矢印付き）
-
3種類の表示スタイル：Classic / Gradient / Filled
-
バー高さのカスタム増幅
-
ボリュームフィルターでシグナル品質向上
-
アラートシステム（ポップアップ / 音 / プッシュ）
-
プロ仕様の情報パネル
-
ゼロクロスのマーカー
推奨設定
-
スキャルピング（M1～M5）： アンプ 3.0、EMAスムージング 2
-
デイトレード（M15～H1）： アンプ 2.5、EMA 3
-
スイング（H4～D1）： アンプ 2.0、EMA 5
シグナル解釈
-
0ライン上抜け：強気モメンタムの増加
-
0ライン下抜け：弱気モメンタムの増加
-
極端ゾーン（>70 / <−70）：反転または継続の可能性
-
ダイバージェンス：高確率の反転シグナル
-
カラー変化：モメンタム転換の警告