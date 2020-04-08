StructureFlow MT5

Indicador Avanzado de Análisis de Microestructura del Mercado

Este indicador analiza la acción del precio a nivel microscópico para detectar desequilibrios ocultos antes de que ocurran movimientos importantes. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo observan el precio, StructureFlow examina tres dimensiones críticas:

Análisis Central

  1. Microestructura de Velas

    • Relación mecha/cuerpo

    • Posición del cuerpo dentro del rango

    • Detección de expansión/contracción

    • Anomalías de volatilidad interna

    • Reconocimiento de patrones envolventes

  2. Tempo del Mercado

    • Medición de la velocidad del precio

    • Aceleración de micromovimientos

    • Detección de contraste de tempo (señales precursoras)

  3. Probabilidad de Reversión

    • Algoritmo de agrupación de patrones

    • Coincidencia histórica de similitud

    • Probabilidad de aceleración/rechazo

Sistema de Codificación de Colores

Zona Color Significado
+50 a +100 Lima Fuerte desequilibrio alcista
+20 a +50 Verde mar medio Alcista moderado
+5 a +20 Verde mar oscuro Alcista débil
-5 a +5 Gris Neutral
-20 a -5 Rojo indio Bajista débil
-50 a -20 Rojo anaranjado Bajista moderado
-100 a -50 Rojo Fuerte desequilibrio bajista

Zonas de fondo:

  • Verde oscuro: territorio alcista extremo/fuerte

  • Rojo oscuro: territorio bajista extremo/fuerte

Línea de señal: Dorado — dirección de tendencia suavizada

Características

  • Confirmación de múltiples marcos temporales (alineación HTF)

  • Detección de divergencias con flechas en el gráfico

  • 3 estilos visuales: Classic / Gradient / Filled

  • Amplificador personalizable para la altura de barras

  • Filtro de volumen para señales de mayor calidad

  • Sistema de alertas (Popup / Sonido / Push)

  • Panel de información profesional

  • Marcadores de cruce del nivel cero

Configuraciones recomendadas

  • Scalping (M1–M5): Amplificador 3.0, Suavizado EMA 2

  • Intradiario (M15–H1): Amplificador 2.5, EMA 3

  • Swing (H4–D1): Amplificador 2.0, EMA 5

Interpretación de señales

  • Cruce por encima de 0: aumento del impulso alcista

  • Cruce por debajo de 0: aumento del impulso bajista

  • Zonas extremas (>70 / <−70): posible reversión o continuación

  • Divergencia: señal de reversión de alta probabilidad

  • Cambio de color: advertencia de cambio de momentum


Productos recomendados
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicadores
4xZeovo MT5 Indicador Avanzado (MetaTrader 5) Descripción del producto 4xZeovo es un potente sistema de indicadores de trading que monitoriza los mercados financieros 24/7. Metatrader5 herramienta diseñada para encontrar las mejores oportunidades de compra / venta y notifica al usuario . Hacer la vida más fácil para los comerciantes en ayudar con las dos decisiones más difíciles con el uso de indicadores avanzados de comercio innovadora con el objetivo de animar a los usuarios a mantener las pos
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indicadores
Información básica. Para realizar su trabajo, el indicador toma datos sobre volúmenes de un marco temporal inferior, construye Perfiles de Mercado para un marco temporal superior y un histograma para el marco temporal actual. El indicador comienza en varias etapas. En este caso, aparecen mensajes como: "Build Source & Target TF. Step: ..." . El proceso puede acelerarse cambiando el parámetro de entrada Milisegundos entre pasos - la velocidad de inicialización. El valor final de este parámetro es
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Indicador de Fortaleza de Divisas para MetaTrader 5 Este indicador analiza la fortaleza relativa de las principales divisas en el mercado Forex, ofreciendo una representación visual clara para identificar cuáles están ganando o perdiendo fuerza en comparación con las demás. Evalúa los principales pares de divisas (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) y calcula su fortaleza utilizando métodos como RSI o ROC, según la configuración seleccionada. Los resultados se presentan en líneas separadas p
Jacket MT5
Andriy Sydoruk
Indicadores
Jacket es un indicador de flecha para divisas, futuros y opciones binarias sin redibujado. Sigue la tendencia del mercado, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido alrededor del precio medio. Funciona sólo a precios abiertos. Por lo tanto, es fiable y sin redibujado. Este indicador utiliza sus algoritmos para analizar periodos anteriores y predecir el comportamiento futuro del mercado. Se basa en el cálculo de niveles con un período determinado, lo que le permite evaluar la sit
Pivot Point Pioneer
Ivan Simonika
Indicadores
El indicador Pivot Point Pioneer se basa en indicadores únicos capaces de detectar puntos extremos. Es ideal para identificar retrocesos o movimientos bruscos de los precios en una dirección. Gracias a este indicador, estará informado de los próximos acontecimientos: aparecerá un punto azul para una señal de compra, y un punto rojo para una señal de venta. Este indicador técnico le permite evaluar el estado actual del mercado y tomar una decisión sobre la entrada en un movimiento tendencial co
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Breaking Pro MT5
Tais Miranda Hoffmann
5 (2)
Indicadores
Un indicador para mostrar la saturación en la compra o venta Con cálculos matemáticos rápidos y complejos Encuentre fácilmente los puntos de saturación para comprar o vender Se puede utilizar en todos los símbolos y marcos temporales con muchas señales Se puede combinar con diferentes indicadores y diferentes marcos temporales Con ajustes sencillos y métodos de trabajo simples Características: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Puede utiliza
Smart M Concept MT5
Andrei Novichkov
Indicadores
Nuestro nuevo indicador es una parte importante del sistema Smart Money Concepts (SMC ) Utiliza una visión moderna del mercado y métodos de cálculo rápidos. Como resultado, el operador tiene una imagen completa de la operación en cada momento, lo que hace que el proceso de obtención de resultados sea más fácil y rápido. Nuestro nuevo indicador muestra los siguientes patrones importantes: Bloqueos de órdenes. Desequilibrio - Fair Value Gap (FVG). Ruptura de Estructuras (BoS). Cambio de carácter
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
Trends Shift
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Trend Shift es un indicador de tendencia muy interesante. El indicador Trend Shift le ayuda a identificar una tendencia nueva o existente. Una de las ventajas del indicador es que se ajusta y reacciona rápidamente a los distintos cambios del gráfico. Por supuesto, esto depende de la configuración. Cuanto mayor sea, más suave será la onda de la línea de tendencia. Cuanto más corto sea el periodo, más ruido del mercado se tendrá en cuenta a la hora de crear el indicador. El objetivo que se persig
Dynamic sinusoidal cycle projection
Massimiliano Zin
Indicadores
Dynamic Sinusoidal Cycles Pro jection by TradingCrossoverDynamic Sinusoidal Cycles Projection es un indicador para MetaTrader 5 que muestra los ciclos del mercado en una ventana separada, desarrollado por TradingCrossover. Basado en cinco periodos cíclicos (10, 32, 64, 128 y 256 barras), ofrece un análisis mecánico de los movimientos del mercado con proyecciones sinusoidales. Principales características : Cinco periodos cíclicos : Analiza el mercado con ciclos de distinta duración, que pueden a
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
Indicadores
En el dinámico mundo de los mercados financieros, adelantarse a los acontecimientos es primordial. Los operadores e inversores necesitan herramientas sofisticadas para analizar las tendencias del mercado, tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus estrategias. Presentamos el Indicador de Media Móvil de Acumulación/Distribución (MAAD), una potente herramienta diseñada para proporcionar señales perspicaces para navegar por las complejidades del panorama financiero. Características
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
Indicadores
El indicador muestra el estado de ánimo del lado débil y puede utilizarse tanto para operaciones intradía como para scalping. Todo dependerá del contexto del gráfico. Este indicador construye un gráfico de precios en forma de bloques (rectángulos verticales que ocupan tres niveles de precios cada uno), que recuerdan en cierto modo a las barras de Renko. El principio de construcción se basa en un cierto cambio de los niveles BID y ASK (explicaciones en la captura de pantalla). Al instalar el indi
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
Indicadores
Indicador RSI con Bandas de Bollinger: Maximice su tasa de ganancias con precisión y estrategias de trading avanzadas Lleve sus operaciones al siguiente nivel con el Indicador RSI combinado con las Bandas de Bollinger. Personalice el periodo del RSI, la media móvil de la banda y la desviación para adaptar el indicador a sus estrategias únicas. Si lo desea, también ofrecemos la posibilidad de personalizar o crear indicadores a medida para satisfacer mejor sus necesidades de negociación.
Hush mt5
Iurii Plokhov
4.33 (3)
Indicadores
Hush mt5 es un indicador avanzado que da una señal sobre el mercado de sobrecompra o sobreventa en un determinado período de tiempo Hush mt5 la ventaja de este indicador es que no desaparece después de la señal en el gráfico Adecuado para cualquier comercio: divisas, acciones, criptomoneda, metales Hush mt5 se puede utilizar en cualquier período de tiempo. La señal va al comienzo de la siguiente vela después de la flecha Hush mt5 funciona mejor en el período H1,H4,daily Se puede utilizar,
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix es un indicador avanzado que ayuda a traders a identificar señales de entrada más confiables analizando varias temporalidades y filtrando velas de bajo volumen o rangos atípicos. las señales de las entradas se muestran en el histograma del indicador , lo que permite un análisis más claro y menos intrusivo en el gráfico de precios. Qué hace único a DominoSync DoubleSix Análisis Multitemporal Evalúa hasta 20 temporalidades (desde M1 hasta W1). Calcula la probabilidad alcista
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador Fractales muestra en el gráfico sólo los fractales con los parámetros especificados en la configuración del indicador. Esto le permite registrar con mayor precisión una inversión de tendencia, excluyendo las falsas inversiones. Según la definición clásica de un fractal, es una vela - un extremum en el gráfico, que no fue cruzado por el precio de 2 velas antes y 2 velas después de la aparición de una vela fractal. Este indicador proporciona la capacidad de ajustar el número de velas
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indicadores
Este es un constructor. Es decir, el creador de estrategias. Y no sólo. Este es un indicador de señal para la mayoría de los indicadores estándar integrados en MetaTrader 5. Combine sus indicadores en una flecha de señal. Por ejemplo, tienes una estrategia y necesitas conocer su rentabilidad, incluir los elementos necesarios en el menú y obtener estadísticas. Y si no tiene una estrategia, búsquela en Internet o cree la suya propia. Rigonstruktor te ayudará con todo esto. El kit incluye estrategi
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
The Crash Spike Sniper
Norman Thomas Celliers
Indicadores
Descripción: El Spike Sniper Crash Market Indicator es una sofisticada herramienta diseñada para identificar y navegar por las condiciones volátiles del mercado, a menudo asociadas con picos repentinos de precios y caídas del mercado. Aprovechando los algoritmos avanzados y el análisis técnico, este indicador actúa como un guardián vigilante, alertando a los operadores de las posibles perturbaciones del mercado y proporcionando información procesable para mitigar los riesgos y aprovechar las opo
Visual Volume Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual de Flujo de Volumen ¡Potencie sus operaciones con un análisis avanzado del flujo de volumen! El Indicador Visual de Flujo de Volumen es una herramienta innovadora diseñada para proporcionar un análisis exhaustivo de las tendencias de volumen y su impacto en los movimientos de precios. Con un precio de $65, este indicador es una adición esencial al arsenal de cualquier operador, ya que ofrece información valiosa para optimizar su estrategia de operaciones. ¿Qué lo hace único? El
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
Indicadores
Elimine el estrés de las operaciones con el indicador Buy Sell Chill, su compañero definitivo para identificar tendencias sin esfuerzo. Esta herramienta fácil de usar le ofrece una clara flecha visual que muestra la dirección que está a punto de tomar el mercado, haciendo que las decisiones de inversión sean lo más sencillas y "relajadas" posible. ¿Por qué elegir el indicador Buy Sell Chill? Relajado e intuitivo : Diseñado para hacer el trading menos estresante y más agradable, dándole señales d
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
Otros productos de este autor
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA) AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado. Características principales: Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada) Adaptación a la volatil
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Cajas de Sesión y Líneas de Máximo/Mínimo para MT5 Descripción general: SimpleCustomBox es un potente y fácil de usar indicador para MetaTrader 5 que te permite resaltar visualmente sesiones de trading específicas en tu gráfico. Define rangos de tiempo personalizados, visualiza al instante el máximo y mínimo de cada sesión y toma decisiones más inteligentes con límites visuales claros. Perfecto para traders intradía, scalpers y cualquier persona que opere con patr
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversión Estadística Descripción corta Indicador de nivel institucional que calcula la probabilidad estadística de una reversión hacia la media móvil de 200 periodos, basado en el análisis de sobreextensiones históricas. Identifica zonas de fatiga del mercado con precisión cuantitativa. Características principales Análisis estadístico avanzado – Construye una base de datos con más de 500 extensiones históricas para calcular probabilidades reales Puntu
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – muestra de forma sencilla los máximos y mínimos de los días anteriores directamente en su gráfico, ofreciendo una referencia rápida y visual de los niveles clave pasados. El indicador es ligero y fácilmente configurable , permitiéndole ajustar el número de días mostrados, los colores, así como el estilo y grosor de las líneas según sus preferencias. Está diseñado para ser práctico y sencillo, aunque puede que no funcione en todos los instrumentos o plataformas . Español : Probado únicamen
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash y genera señales de scalping en tiempo real. TF: Funciona en todos los marcos temporales (recomendado M1–M15). Par: Diseñado para índices sintéticos Boom y Crash (Deriv), adaptable a activos volátiles. Ajustes: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidad y tamaño mínimo del pico EMA (8/21) – señales de entrada RSI (14) – filtro de tendencia TP/SL Points – niveles de take profit y stop loss Trailing Exit / Alerts – gestión
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase corta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg). TF: Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs. Ajustes: VolumeLookback – velas para calcular volumen medio VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low) Con
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos. Proposito del indicador El VWAP r
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio. Visualización: Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”). Características Clave Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significati
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de flujo institucional Una herramienta inteligente basada en el volumen que detecta las zonas de actividad institucional a través de patrones directos de flujo de órdenes. Revela dónde operan las grandes instituciones. Un indicador de volumen avanzado que filtra el ruido para identificar probables patrones institucionales. Características principales Detección inteligente de grupos Identificación automática Clasificación de señales: Violeta / Amarillo - Zona institucional - Actividad i
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Range Box para Sesiones de Trading Este indicador permite a los traders visualizar y analizar rangos de tiempo específicos directamente en su gráfico, dibujando cuadros rectangulares para cada sesión de trading. Funciones clave: Intervalo de sesión personalizable: establezca sus propias horas de inicio y fin de sesión. Número de días mostrados: elija cuántas sesiones pasadas serán visibles. Color por defecto y color especial para lunes: destaque fácilmente los patrones semanales. Ancho
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA ESTRUCTURALES - Indicador MT4/MT5 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de o
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs es un indicador de media móvil diseñado para ajustarse de forma natural a los movimientos del mercado. A diferencia de las medias tradicionales, adapta dinámicamente sus periodos en función de la volatilidad reciente y la tendencia actual. La EMA sigue de cerca las rápidas oscilaciones de los precios para captar cada impulso, mientras que la SMA se mantiene más suave, proporcionando una referencia estable y fiable. Con una pantalla limpia que muestra los periodos adaptativos a
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador que numera las barras (velas) de una sesión de negociación personalizada. El indicador permite: Definir la hora de inicio de la sesión (StartHour y StartMinute). Mostrar números sólo en barras impares (si AfficherUniquementImpairs es true) Visualizar los números de los últimos N días (NbJours) Personalizar el color y el tamaño del texto El indicador recorrerá las barras de los últimos N días y, para cada día, empezará a contar desde la hora de inicio de la sesión. Mostrará el número
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Este indicador le permite numerar las barras dentro de una sesión de trading para CFDs. Funciona en GER40, UK100, US30, US100 y US500 y es completamente personalizable para adaptarse a su estilo de trading y preferencias de gráfico, siendo muy útil para el análisis diario y la mejora de estrategias. Funciones y parámetros clave: Intervalo de sesión personalizable: defina su hora de inicio y fin de sesión Opción de ocultar números pares: para un gráfico más limpio Ajustar la distancia de los núm
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
El visualizador de la actividad de las velas convierte su gráfico en un mapa térmico dinámico que le ofrece una visión clara de la presión compradora y vendedora. Conocimiento profundo del mercado: Detección de zonas activas: El algoritmo destaca las áreas en las que se acumula un alto volumen dentro de un estrecho rango de precios, revelando zonas clave de presión. Intensidad en tiempo real: Los colores se ajustan en tiempo real, cambiando suavemente de tonos fríos a tonos más cálidos a medida
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot - Indicador Automático de Puntos Pivote Indicador MT4 que muestra los puntos pivote (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) y los niveles del día anterior (PDH/PDL). Características principales: Adaptación automática al marco temporal del gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL y el nivel de soporte/resistencia más cercano 8 temas de color preconfigurados Personalización completa de colores, estilos de línea y opacidad de zonas Etiquetas compactas con visualización opcional del precio Actualizaciones
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle Resumen Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista. Qué hace: Muestra el volumen horizontal : Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales Análisis alcista/bajista : Colorea las barras
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Indicadores
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Nexus Signal System es un indicador para MT4 que combina 12 criterios técnicos para generar señales de trading. El sistema analiza la confluencia de múltiples factores (tendencia, momentum, volumen, zonas de soporte/resistencia) antes de validar una señal, lo que reduce el número de señales falsas en comparación con los indicadores que usan un solo criterio. CRITERIOS DE ANÁLISIS (Puntuación 0–15): Detección de patrones (pin bars, engulfing) Análisis Multi-Timeframe (confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario