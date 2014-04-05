StructureFlow MT5

Currency Strength Lines Augusto Martins Lopes 지표

통화 강도 지표 설명 이 지표는 외환 시장의 주요 통화의 상대적인 강도를 분석하여 어떤 통화가 강세를 보이고 있는지, 어떤 통화가 약세를 보이고 있는지를 명확하게 보여줍니다. EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF 등의 주요 통화 쌍을 평가하며, RSI 또는 ROC와 같은 방법을 사용하여 강도를 계산합니다. 각 통화의 강도는 개별 라인으로 표시되므로, 추세와 잠재적인 거래 기회를 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한, 분석된 통화의 교차를 기반으로 매수, 매도 또는 중립 신호를 시각적으로 생성할 수도 있습니다. 주요 특징 주요 통화의 동시 분석 RSI, ROC, 이동 평균 등 다양한 계산 방법 사용 각 통화의 강도를 직관적으로 표시 자동으로 매수, 매도 및 중립 신호 생성 색상, 위치 및 레이아웃을 조정할 수 있는 맞춤형 패널 브로커의 접두사 및 접미사 지원 실시간 알림 및 알림 기능 옵션 적용 및 장점 이 지표는 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있으며, 차