StructureFlow MT5

고급 시장 마이크로구조 분석 지표

이 지표는 가격 움직임을 미세한 수준에서 분석하여 큰 변동이 발생하기 전에 숨겨진 불균형을 탐지합니다. 단순히 가격만을 보는 기존 지표와 달리, StructureFlow는 다음의 세 가지 핵심 요소를 분석합니다.

핵심 분석

  1. 캔들 마이크로구조

    • 위/아래 꼬리와 몸통 비율 분석

    • 몸통의 범위 내 위치

    • 확장/수축 감지

    • 내부 변동성 이상치

    • 장악형 패턴 인식

  2. 시장 템포

    • 가격 속도 측정

    • 마이크로 움직임 가속도

    • 템포 대비 감지(선행 신호)

  3. 반전 확률

    • 패턴 클러스터링 알고리즘

    • 역사적 유사도 매칭

    • 가속/거부 확률

색상 코드 시스템

구간 색상 의미
+50 ~ +100 라임 강한 상승 불균형
+20 ~ +50 미디엄 시그린 중간 상승
+5 ~ +20 다크 시그린 약한 상승
-5 ~ +5 회색 중립
-20 ~ -5 인디안 레드 약한 하락
-50 ~ -20 오렌지 레드 중간 하락
-100 ~ -50 빨강 강한 하락 불균형

배경 영역:

  • 진한 초록: 극강 상승 구간

  • 진한 빨강: 극강 하락 구간

신호선: 금색 — 평활화된 추세 방향

기능

  • 멀티타임프레임 확인(HTF 정합성)

  • 다이버전스 감지(차트 화살표 포함)

  • 3가지 시각 스타일: Classic / Gradient / Filled

  • 바 높이 증폭 조절

  • 고품질 신호를 위한 거래량 필터

  • 알림 시스템(팝업 / 사운드 / 푸시)

  • 전문 정보 패널

  • 제로선 교차 마커

추천 설정

  • 스캘핑 (M1–M5): 증폭 3.0, EMA 스무딩 2

  • 단타/데이트레이딩 (M15–H1): 증폭 2.5, EMA 3

  • 스윙 (H4–D1): 증폭 2.0, EMA 5

신호 해석

  • 0 위로 돌파: 상승 모멘텀 증가

  • 0 아래로 돌파: 하락 모멘텀 증가

  • 극단 구간 (>70 / <−70): 반전 또는 지속 가능성

  • 다이버전스: 고확률 반전 신호

  • 색상 변화: 모멘텀 전환 경고


