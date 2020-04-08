StructureFlow MT5

该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估