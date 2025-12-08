StructureFlow MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Indicatore Avanzato di Analisi della Microstruttura di Mercato
Questo indicatore analizza l’azione del prezzo a livello microscopico per rilevare squilibri nascosti prima che avvengano grandi movimenti. A differenza degli indicatori tradizionali che osservano solo il prezzo, MSI Pro v2 esamina tre dimensioni fondamentali:
Analisi Principale
-
Microstruttura delle Candele
-
Rapporto ombra/corpo
-
Posizione del corpo all’interno del range
-
Rilevamento di espansione/contrazione
-
Anomalie di volatilità interna
-
Riconoscimento dei pattern engulfing
-
-
Tempo di Mercato
-
Misurazione della velocità del prezzo
-
Accelerazione dei micro-movimenti
-
Rilevamento del contrasto di tempo (segnali precursori)
-
-
Probabilità di Inversione
-
Algoritmo di clustering dei pattern
-
Confronto con somiglianze storiche
-
Probabilità di accelerazione/rifiuto
-
Sistema di Codifica dei Colori
|Zona
|Colore
|Significato
|+50 a +100
|Lime
|Forte squilibrio rialzista
|+20 a +50
|Verde mare medio
|Rialzista moderato
|+5 a +20
|Verde mare scuro
|Rialzista debole
|-5 a +5
|Grigio
|Neutro
|-20 a -5
|Rosso indiano
|Ribassista debole
|-50 a -20
|Rosso arancio
|Ribassista moderato
|-100 a -50
|Rosso
|Forte squilibrio ribassista
Zone di sfondo:
-
Verde scuro: territorio fortemente/estremamente rialzista
-
Rosso scuro: territorio fortemente/estremamente ribassista
Linea di segnale: Oro — direzione della tendenza smussata
Caratteristiche
-
Conferma multi–timeframe (allineamento HTF)
-
Rilevamento divergenze con frecce sul grafico
-
3 stili visivi: Classic / Gradient / Filled
-
Amplificatore personalizzabile per l’altezza delle barre
-
Filtro del volume per segnali di maggiore qualità
-
Sistema di avvisi (Popup / Audio / Push)
-
Pannello informativo professionale
-
Marcatori di attraversamento dello zero
Impostazioni consigliate
-
Scalping (M1–M5): Amplificatore 3.0, EMA 2
-
Intraday (M15–H1): Amplificatore 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1): Amplificatore 2.0, EMA 5
Interpretazione dei segnali
-
Incrocio sopra 0: momentum rialzista in aumento
-
Incrocio sotto 0: momentum ribassista in aumento
-
Zone estreme (>70 / <−70): possibile inversione o continuazione
-
Divergenza: segnale di inversione ad alta probabilità
-
Transizione di colore: avviso di cambiamento del momentum