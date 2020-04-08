StructureFlow MT5

Indicador Avançado de Análise de Microestrutura do Mercado

Este indicador analisa a ação do preço em nível microscópico para detectar desequilíbrios ocultos antes de grandes movimentos. Diferente dos indicadores tradicionais que observam apenas o preço, o StructureFlow examina três dimensões críticas:

Análise Central

  1. Microestrutura das Velas

    • Relação pavio/corpo

    • Posição do corpo dentro da faixa

    • Detecção de expansão/contração

    • Anomalias de volatilidade interna

    • Reconhecimento de padrões de engolfo

  2. Ritmo do Mercado

    • Medição da velocidade do preço

    • Aceleração dos micromovimentos

    • Detecção de contraste de ritmo (sinais precursores)

  3. Probabilidade de Reversão

    • Algoritmo de clusterização de padrões

    • Correspondência histórica de similaridade

    • Probabilidade de aceleração/rejeição

Sistema de Codificação de Cores

Zona Cor Significado
+50 a +100 Lima Forte desequilíbrio altista
+20 a +50 Verde mar médio Altista moderado
+5 a +20 Verde mar escuro Altista fraco
-5 a +5 Cinza Neutro
-20 a -5 Vermelho indiano Baixista fraco
-50 a -20 Vermelho alaranjado Baixista moderado
-100 a -50 Vermelho Forte desequilíbrio baixista

Zonas de fundo:

  • Verde escuro: território altista extremo/forte

  • Vermelho escuro: território baixista extremo/forte

Linha de sinal: Dourado — direção da tendência suavizada

Recursos

  • Confirmação multi-temporal (alinhamento HTF)

  • Detecção de divergências com setas no gráfico

  • 3 estilos visuais: Classic / Gradient / Filled

  • Amplificador personalizável da altura das barras

  • Filtro de volume para sinais de maior qualidade

  • Sistema de alertas (Popup / Som / Push)

  • Painel de informações profissional

  • Marcadores de cruzamento do nível zero

Configurações recomendadas

  • Scalping (M1–M5): Amplificador 3.0, Suavização EMA 2

  • Intraday (M15–H1): Amplificador 2.5, EMA 3

  • Swing (H4–D1): Amplificador 2.0, EMA 5

Interpretação dos sinais

  • Cruzamento acima de 0: momentum altista aumentando

  • Cruzamento abaixo de 0: momentum baixista aumentando

  • Zonas extremas (>70 / <−70): possível reversão ou continuação

  • Divergência: sinal de alta probabilidade de reversão

  • Transição de cor: aviso de mudança de momentum


Os compradores deste produto também adquirem
