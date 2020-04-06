BigMove Catcher Pro mq5
- Эксперты
- Samson Adekunle Okunola
- Версия: 1.0
- Активации: 10
BigMove Catcher PRO MQ5 — это простой, но мощный трендовый алгоритм, созданный для захвата крупных продолжений движения на XAUUSD.
Вместо того чтобы пытаться выигрывать каждый день, этот советник нацелен на один большой импульс, совпадающий с направлением старших таймфреймов — именно такие движения способны приносить рост счёта в течение недель и даже месяцев.
Система использует чистый подход сверху-вниз:
Месяц → Неделя → День для определения направления,
а затем ждёт точного входа на 1H, используя соотношение риск/прибыль 1:8.
Небольшие убытки — часть процесса.
Одно сильное продолжение тренда покрывает все расходы.
🔹 Как работает логика системы
1️⃣ Определение месячного тренда
Советник начинает с анализа долгосрочного направления на Monthly.
Это основной фундамент для всех последующих решений.
2️⃣ Подтверждение на Weekly
Затем он проверяет недельную структуру, чтобы подтвердить поток ликвидности и общее направление импульса.
3️⃣ Проверка дневного направления
Таймфрейм Daily уточняет краткосрочный тренд и подтверждает его согласованность со старшими периодами.
4️⃣ Снайперский вход на 1H
Когда направления Monthly, Weekly и Daily полностью совпадают:
✔ ждёт чистый откат
✔ проверяет структуру рынка
✔ использует пересечение 5 SMA и 10 SMA на 1H
✔ подтверждает, что цена движется по тренду
После выполнения всех условий советник открывает одну точную сделку:
-
никаких мартингейлов
-
никаких сеток
-
никаких удвоений
-
никаких повторных входов
5️⃣ Соотношение риск/прибыль 1:8
Каждая сделка нацелена на реалистичное продолжение движения с профитом в 8 раз больше риска.
Это обеспечивает:
-
маленькие контролируемые убытки
-
крупные результативные выигрыши
Именно это делает систему устойчивой в долгосроке.
⚠️ Важное предупреждение
Этот советник не подходит трейдерам, которые хотят:
❌ 100% винрейт
❌ гарантированную ежедневную прибыль
❌ быстрое удвоение депозита
Если вы не готовы к этому, вам, возможно, подойдут мартингейл или сеточные системы —
хотя обычно они заканчиваются полной потерей депозита.
Но если вы предпочитаете чистый, безопасный и профессиональный подход, основанный на логике тренда, а не на азартной игре —
BigMove Catcher PRO создан специально для вас.
Это системная трендовая стратегия.
Проигрышные сделки будут.
Проигрышная неделя тоже возможна.
Но когда приходит большой трендовый импульс — а он приходит всегда —
он перекрывает всё и толкает счёт вверх.
-
Инструмент: XAUUSD
-
Таймфрейм входа: 1H
-
Фильтры тренда: Месяц → Неделя → День
Минимальный депозит
-
$500 (личные счета)
-
$5,000 (проп-фирмы)
Риск по умолчанию — 0.1%, можно повысить до 0.5%.
Риск: автонастройка
Запуск: Plug & Play — никаких дополнительных файлов не требуется
🟦 1. Управление риском
LOT_1__Risk_percentage_acc
Процент риска для единственного входа.
Автоматически следует трендовому направлению.
🟦 2. Настройки стоп-лосса
SL_1
Размер стоп-лосса в пунктах/пипсах.
🟦 3. Настройки тейк-профита
TP_1
Уровень тейк-профита, рассчитанный под R:R около 1:8.
🟦 4. Активация трейлинга
pips_away_from_open_price
Минимальная дистанция в прибыли, после которой активируется трейлинг-стоп.
Помогает защитить раннюю прибыль и уменьшить риск.
🟦 5. Фильтры направления тренда
TREND_FILTER_1
Основной фильтр для определения общего направления рынка.
TREND_FILTER_2
Вторичный фильтр для уменьшения ложных сигналов и подтверждения движения цены.
🟦 6. Фильтры выполнения входа
EXECUTE_1
Сигнал на вход, основанный на пересечении 5 SMA и 10 SMA на 1H.
Срабатывает только при полном совпадении тренда на крупных таймфреймах.
Для точных и реалистичных результатов тестируйте систему на последних 12 месяцах тиковых данных.
Волатильность золота часто меняется, поэтому старые данные могут не отражать текущие рыночные условия.