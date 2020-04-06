BigMove Catcher PRO MQ5 — это простой, но мощный трендовый алгоритм, созданный для захвата крупных продолжений движения на XAUUSD.

Вместо того чтобы пытаться выигрывать каждый день, этот советник нацелен на один большой импульс, совпадающий с направлением старших таймфреймов — именно такие движения способны приносить рост счёта в течение недель и даже месяцев.

Система использует чистый подход сверху-вниз:

Месяц → Неделя → День для определения направления,

а затем ждёт точного входа на 1H, используя соотношение риск/прибыль 1:8.

Небольшие убытки — часть процесса.

Одно сильное продолжение тренда покрывает все расходы.

🔹 Как работает логика системы

1️⃣ Определение месячного тренда

Советник начинает с анализа долгосрочного направления на Monthly.

Это основной фундамент для всех последующих решений.

2️⃣ Подтверждение на Weekly

Затем он проверяет недельную структуру, чтобы подтвердить поток ликвидности и общее направление импульса.

3️⃣ Проверка дневного направления

Таймфрейм Daily уточняет краткосрочный тренд и подтверждает его согласованность со старшими периодами.

4️⃣ Снайперский вход на 1H

Когда направления Monthly, Weekly и Daily полностью совпадают:

✔ ждёт чистый откат

✔ проверяет структуру рынка

✔ использует пересечение 5 SMA и 10 SMA на 1H

✔ подтверждает, что цена движется по тренду

После выполнения всех условий советник открывает одну точную сделку:

никаких мартингейлов

никаких сеток

никаких удвоений

никаких повторных входов

5️⃣ Соотношение риск/прибыль 1:8

Каждая сделка нацелена на реалистичное продолжение движения с профитом в 8 раз больше риска.

Это обеспечивает:

маленькие контролируемые убытки

крупные результативные выигрыши

Именно это делает систему устойчивой в долгосроке.

⚠️ Важное предупреждение

Этот советник не подходит трейдерам, которые хотят:

❌ 100% винрейт

❌ гарантированную ежедневную прибыль

❌ быстрое удвоение депозита

Если вы не готовы к этому, вам, возможно, подойдут мартингейл или сеточные системы —

хотя обычно они заканчиваются полной потерей депозита.

Но если вы предпочитаете чистый, безопасный и профессиональный подход, основанный на логике тренда, а не на азартной игре —

BigMove Catcher PRO создан специально для вас.

Это системная трендовая стратегия.

Проигрышные сделки будут.

Проигрышная неделя тоже возможна.

Но когда приходит большой трендовый импульс — а он приходит всегда —

он перекрывает всё и толкает счёт вверх.

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм входа: 1H

Фильтры тренда: Месяц → Неделя → День

Минимальный депозит

$500 (личные счета)

$5,000 (проп-фирмы)

Риск по умолчанию — 0.1%, можно повысить до 0.5%.

Риск: автонастройка

Запуск: Plug & Play — никаких дополнительных файлов не требуется

🟦 1. Управление риском

LOT_1__Risk_percentage_acc

Процент риска для единственного входа.

Автоматически следует трендовому направлению.

🟦 2. Настройки стоп-лосса

SL_1

Размер стоп-лосса в пунктах/пипсах.

🟦 3. Настройки тейк-профита

TP_1

Уровень тейк-профита, рассчитанный под R:R около 1:8.

🟦 4. Активация трейлинга

pips_away_from_open_price

Минимальная дистанция в прибыли, после которой активируется трейлинг-стоп.

Помогает защитить раннюю прибыль и уменьшить риск.

🟦 5. Фильтры направления тренда

TREND_FILTER_1

Основной фильтр для определения общего направления рынка.

TREND_FILTER_2

Вторичный фильтр для уменьшения ложных сигналов и подтверждения движения цены.

🟦 6. Фильтры выполнения входа

EXECUTE_1

Сигнал на вход, основанный на пересечении 5 SMA и 10 SMA на 1H.

Срабатывает только при полном совпадении тренда на крупных таймфреймах.

Для точных и реалистичных результатов тестируйте систему на последних 12 месяцах тиковых данных.

Волатильность золота часто меняется, поэтому старые данные могут не отражать текущие рыночные условия.