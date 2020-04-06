BigMove Catcher PRO MQ5 是一款简单但强大的趋势型算法，专门用于捕捉 XAUUSD（黄金）的大级别延续行情。

它不是每天都追求胜利的 EA。

它的核心目标是 捕捉与高周期结构同方向的那一次大行情 ——

这种行情往往能让账户增长数周甚至数月。

系统采用 自上而下（Top-Down）趋势分析：

月线 → 周线 → 日线，确认方向

然后在 1 小时级别等待狙击式入场，目标 1:8 风险回报结构。

小亏损是过程的一部分。

一次强势延续行情足够覆盖所有亏损。

🔹 逻辑工作原理

1️⃣ 月线趋势方向

EA 首先通过月线图识别长期主趋势，

这为所有交易决策打下基础。

2️⃣ 周线结构确认

然后检查周线结构，确认市场流动性方向和动能。

3️⃣ 日线方向检查

日线用于细化短期趋势，并确保与大结构一致。

4️⃣ 1H 精准狙击入场

当所有高周期趋势一致时，EA 将：

✔ 等待干净的回调

✔ 检查市场结构

✔ 使用 1H 上的 5 SMA 与 10 SMA 金叉/死叉

✔ 确认价格顺势流动

所有条件满足后，EA 才会开一笔精准交易：

❌ 无加仓

❌ 无网格

❌ 无翻倍

❌ 无二次进场

5️⃣ 1:8 风险回报比

每笔交易目标为现实的延续行情，以 1:8 的盈亏比 为结构。

这意味着：

小亏损是可控的

大盈利才是关键

这是长期稳定盈利的核心

⚠️ 重要现实提醒

此 EA 不适用于想要：

❌ 100% 胜率

❌ 保证每天盈利

❌ 账户快速翻倍

如果你无法接受这些，

那么你可能会偏好马丁或网格 ——

但那类系统通常最终会导致爆仓。

但如果你更喜欢 干净、安全、专业、基于趋势逻辑而非赌博 的方法，

BigMove Catcher PRO 正是为你设计的。

这是一个纯趋势系统。

会有亏损单。

也会有亏损周。

但当那一波“大行情”到来 ——

它会覆盖一切，并推动账户前进。

🔧 推荐设置

品种：XAUUSD（黄金）

入场周期：1 小时

趋势过滤：月线 → 周线 → 日线

最低资金

个人账户： $500

自营账户（Prop Firm）：$5,000

默认风险为 0.1%，

可根据风险承受能力提高至 0.5%。

风险处理：自动调整

安装方式：即插即用，无需额外文件

📘 EA 参数与设置（MQ5 版本）

🔹 1. 风险管理

LOT_1__Risk_percentage_acc

定义单笔交易的风险百分比，并自动顺应主趋势方向。

🔹 2. 止损设置

SL_1

单笔交易的止损点数。

🔹 3. 止盈设置

TP_1

止盈点数（调校为约 1:8 盈亏比）。

🔹 4. 移动止损

pips_away_from_open_price

移动止损启动前所需的最小盈利距离，

用于锁定利润、降低风险。

🔹 5. 趋势方向过滤

TREND_FILTER_1

主要市场方向检测。

TREND_FILTER_2

辅助趋势过滤，减少假信号。

🔹 6. 入场执行过滤

EXECUTE_1

基于 1H 级别的 5 SMA 与 10 SMA 交叉的入场逻辑，

仅在所有高周期趋势一致时触发。

📌 回测提示

为了获得准确真实的效果，

请使用最近 1 年的 tick 数据 进行回测。

黄金波动性变化频繁，

过久的数据无法反映当前市场。