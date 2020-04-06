BigMove Catcher Pro mq5
- Samson Adekunle Okunola
- 版本: 1.0
- 激活: 10
BigMove Catcher PRO MQ5 是一款简单但强大的趋势型算法，专门用于捕捉 XAUUSD（黄金）的大级别延续行情。
它不是每天都追求胜利的 EA。
它的核心目标是 捕捉与高周期结构同方向的那一次大行情 ——
这种行情往往能让账户增长数周甚至数月。
系统采用 自上而下（Top-Down）趋势分析：
月线 → 周线 → 日线，确认方向
然后在 1 小时级别等待狙击式入场，目标 1:8 风险回报结构。
小亏损是过程的一部分。
一次强势延续行情足够覆盖所有亏损。
🔹 逻辑工作原理
1️⃣ 月线趋势方向
EA 首先通过月线图识别长期主趋势，
这为所有交易决策打下基础。
2️⃣ 周线结构确认
然后检查周线结构，确认市场流动性方向和动能。
3️⃣ 日线方向检查
日线用于细化短期趋势，并确保与大结构一致。
4️⃣ 1H 精准狙击入场
当所有高周期趋势一致时，EA 将：
✔ 等待干净的回调
✔ 检查市场结构
✔ 使用 1H 上的 5 SMA 与 10 SMA 金叉/死叉
✔ 确认价格顺势流动
所有条件满足后，EA 才会开一笔精准交易：
❌ 无加仓
❌ 无网格
❌ 无翻倍
❌ 无二次进场
5️⃣ 1:8 风险回报比
每笔交易目标为现实的延续行情，以 1:8 的盈亏比 为结构。
这意味着：
小亏损是可控的
大盈利才是关键
这是长期稳定盈利的核心
⚠️ 重要现实提醒
此 EA 不适用于想要：
❌ 100% 胜率
❌ 保证每天盈利
❌ 账户快速翻倍
如果你无法接受这些，
那么你可能会偏好马丁或网格 ——
但那类系统通常最终会导致爆仓。
但如果你更喜欢 干净、安全、专业、基于趋势逻辑而非赌博 的方法，
BigMove Catcher PRO 正是为你设计的。
这是一个纯趋势系统。
会有亏损单。
也会有亏损周。
但当那一波“大行情”到来 ——
它会覆盖一切，并推动账户前进。
🔧 推荐设置
品种：XAUUSD（黄金）
入场周期：1 小时
趋势过滤：月线 → 周线 → 日线
最低资金
个人账户：$500
自营账户（Prop Firm）：$5,000
默认风险为 0.1%，
可根据风险承受能力提高至 0.5%。
风险处理：自动调整
安装方式：即插即用，无需额外文件
📘 EA 参数与设置（MQ5 版本）
🔹 1. 风险管理
LOT_1__Risk_percentage_acc
定义单笔交易的风险百分比，并自动顺应主趋势方向。
🔹 2. 止损设置
SL_1
单笔交易的止损点数。
🔹 3. 止盈设置
TP_1
止盈点数（调校为约 1:8 盈亏比）。
🔹 4. 移动止损
pips_away_from_open_price
移动止损启动前所需的最小盈利距离，
用于锁定利润、降低风险。
🔹 5. 趋势方向过滤
TREND_FILTER_1
主要市场方向检测。
TREND_FILTER_2
辅助趋势过滤，减少假信号。
🔹 6. 入场执行过滤
EXECUTE_1
基于 1H 级别的 5 SMA 与 10 SMA 交叉的入场逻辑，
仅在所有高周期趋势一致时触发。
📌 回测提示
为了获得准确真实的效果，
请使用最近 1 年的 tick 数据 进行回测。
黄金波动性变化频繁，
过久的数据无法反映当前市场。