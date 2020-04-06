BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5 是一款简单但强大的趋势型算法，专门用于捕捉 XAUUSD（黄金）的大级别延续行情

它不是每天都追求胜利的 EA。
它的核心目标是 捕捉与高周期结构同方向的那一次大行情 ——
这种行情往往能让账户增长数周甚至数月。

系统采用 自上而下（Top-Down）趋势分析
月线 → 周线 → 日线，确认方向
然后在 1 小时级别等待狙击式入场，目标 1:8 风险回报结构

小亏损是过程的一部分。
一次强势延续行情足够覆盖所有亏损。

🔹 逻辑工作原理

1️⃣ 月线趋势方向

EA 首先通过月线图识别长期主趋势，
这为所有交易决策打下基础。

2️⃣ 周线结构确认

然后检查周线结构，确认市场流动性方向和动能。

3️⃣ 日线方向检查

日线用于细化短期趋势，并确保与大结构一致。

4️⃣ 1H 精准狙击入场

当所有高周期趋势一致时，EA 将：

✔ 等待干净的回调
✔ 检查市场结构
✔ 使用 1H 上的 5 SMA 与 10 SMA 金叉/死叉
✔ 确认价格顺势流动

所有条件满足后，EA 才会开一笔精准交易：

  • ❌ 无加仓

  • ❌ 无网格

  • ❌ 无翻倍

  • ❌ 无二次进场

5️⃣ 1:8 风险回报比

每笔交易目标为现实的延续行情，以 1:8 的盈亏比 为结构。

这意味着：

  • 小亏损是可控的

  • 大盈利才是关键

  • 这是长期稳定盈利的核心

⚠️ 重要现实提醒

此 EA 不适用于想要：

❌ 100% 胜率
❌ 保证每天盈利
❌ 账户快速翻倍

如果你无法接受这些，
那么你可能会偏好马丁或网格 ——
但那类系统通常最终会导致爆仓。

但如果你更喜欢 干净、安全、专业、基于趋势逻辑而非赌博 的方法，
BigMove Catcher PRO 正是为你设计的。

这是一个纯趋势系统。
会有亏损单。
也会有亏损周。

但当那一波“大行情”到来 ——
它会覆盖一切，并推动账户前进。

🔧 推荐设置

  • 品种：XAUUSD（黄金）

  • 入场周期：1 小时

  • 趋势过滤：月线 → 周线 → 日线

最低资金

  • 个人账户：$500

  • 自营账户（Prop Firm）：$5,000

默认风险为 0.1%
可根据风险承受能力提高至 0.5%

  • 风险处理：自动调整

  • 安装方式：即插即用，无需额外文件

📘 EA 参数与设置（MQ5 版本）

🔹 1. 风险管理

LOT_1__Risk_percentage_acc
定义单笔交易的风险百分比，并自动顺应主趋势方向。

🔹 2. 止损设置

SL_1
单笔交易的止损点数。

🔹 3. 止盈设置

TP_1
止盈点数（调校为约 1:8 盈亏比）。

🔹 4. 移动止损

pips_away_from_open_price
移动止损启动前所需的最小盈利距离，
用于锁定利润、降低风险。

🔹 5. 趋势方向过滤

TREND_FILTER_1
主要市场方向检测。

TREND_FILTER_2
辅助趋势过滤，减少假信号。

🔹 6. 入场执行过滤

EXECUTE_1
基于 1H 级别的 5 SMA 与 10 SMA 交叉的入场逻辑，
仅在所有高周期趋势一致时触发。

📌 回测提示

为了获得准确真实的效果，
请使用最近 1 年的 tick 数据 进行回测。

黄金波动性变化频繁，
过久的数据无法反映当前市场。


推荐产品
DemsFx Super Charger EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
4 (1)
专家
1. The Expert Advisor built with a basic, simple and stable trading strategy that is highly effective and accurate with a sniper entry system with a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker and all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. Note: To enjoy the full working ability of this Expert Adv
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
专家
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Nova RSW Trader
Anita Monus
专家
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
专家
遇见 Made to Echo 这是一个限时定价阶段。在销售数量低于5时以 99 购买。一旦达到此上限，新价格将为 129。当前已售出：4 份。 MQl5 频道：  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy 说明：  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   请联系以获取正确的回测设置 — 我会把所需的一切发送给您。 为重视简单性、稳定性和严格控制的交易者设计， Made to Echo 是您的单图表交易助手，旨在处理专营公司规则和私人账户管理。 Send a message to receive a demo-account trial build. EA 的工作原理 智能波动过滤器监控平均真实范围扩展，以检测突破环境。EA 在方向扩展的瞬间进入，同时避免横向震荡，从而增加强劲跟进的可能性。 智能风险管理 根据账户规模和回撤限制自动计算手数 选择固定手数或每笔交易风险逻辑 从不让您的账户暴露于不安全的风险水平  为专营公司挑战而建 一致的低回撤行为，确保稳定的权益曲线 易于使用，
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
专家
Golden Scorpion EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. EA finds sensitive price points based on Time and Price theory and executes trades based on that. This system can work with three different strategies and each strategy with independent settings. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
专家
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
专家
Isheguve Scalper Pro 用户指南  Isheguve Scalper Pro 简介   Isheguve Scalper Pro 是一款精密的 MQL5 智能交易系统 (Expert Advisor)，旨在自动化您的交易决策。它将先进的技术分析与强大的资金和交易管理相结合，提供全面的自动化交易解决方案。 主要特点包括：  * 烛台形态识别：识别各种反转和持续烛台形态。  * 多指标确认：使用指数移动平均线 (EMA)、相对强弱指数 (RSI) 和多空力量指标 (Bulls/Bears Power) 过滤和确认形态。  * 动态风险管理：根据用户定义的风险百分比计算交易手数，并针对连续亏损进行调整。  * 自适应追踪止损：实施基于平均真实波动范围 (ATR) 的动态追踪止损系统，以适应市场波动性。  * 会话管理：在交易时段结束时自动平仓并取消挂单。  * 灵活的交易策略：允许您在同一交易品种上选择类似净值 (单向) 或类似对冲 (多向) 的交易方法。  安装指南   要使用 Isheguve Scalper Pro，您需要 MetaTrader 5 (MT5)
Garuda MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121820 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA – 具有动态风险管理的突破能力 Garuda EA 是一款功能强大的专家顾问，旨在捕捉特定时间价格区域（箱体）的突破机会。通过时间过滤策略和智能风险管理，Garuda EA 旨在实现持续利润，同时控制风险。 主要特点： 智能突破入场：当价格突破自定义时间箱体时触发交易。 动态 TP 和 SL：根据箱体范围自动计算获利和止损 — 适应市场波动。 自动箱体检测：EA 根据您定义的时间自动绘制和测量突破区域。 高级风险控制：根据您的账户规模和风险偏好在固定手数或自动手数之间进行选择。 内置时间过滤器：仅在选定的时间段内进行交易，以避免新闻波动。 低回撤策略：非常适合真实账户或自营公司挑战。 ️ 关键输入： 开始时间/结束时间：创建框的时间范围。 每笔交易风险：设置每笔交易的风险百分比。 自动手数/固定手数：灵活的资金管理系统。
Canberra mt5
Mikhail Mitin
专家
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
专家
介绍移动平均线EA 注意 - 购买The Moving Average EA后，发送私信给我，即可免费获得我的TradeWatch EA工具！ 移动平均线EA是一款灵活的交易工具，专门设计用于合成指数，同时也能有效地应用于外汇和其他资产类别。与许多依赖固定移动平均设置的EA不同，这款EA允许用户完全自定义其移动平均参数，无需任何编程技能。由于这种灵活性，用户可以在不同时间框架上进行详细的回测，以确定适合每个工具的最佳设置。 EA会智能地根据市场条件决定止损位置，同时允许用户指定风险回报比（RRR）作为获利水平。它还允许用户设置每笔交易的账户余额百分比，使风险管理更加精确。 此外，用户可以使用MT5中的周期分隔符功能控制指定时间段内的交易数量。周期分隔符由所选时间框架决定。在M1到H2的时间框架中，两个周期分隔符之间的柱子代表一天。H3到H12的时间框架代表一周。在D1时间框架中，柱子代表一个月，而在大于D1的任何时间框架中，它们代表一年。此功能允许交易者在特定时间框架内限制交易数量，确保对交易频率的更精确控制。更多说明将会在视频中添加。 移动平均线EA的优点 避免震荡市场 EA限制您
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
专家
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
专家
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
EU Savings Box EA
Abraham Balogun
专家
EU_Savings_Box (MT5 Expert Advisor) This is 100% Algo Forex Trading Robot and is programmed for Long Term Investment with Low Risk. It uses no martingale, no grid, no scalping. The strategy combines 3 reliable and properly filtered indicators and price action to determine safe market entry and exit levels. This strategy has over 70% winning rate within 18 year plus. It is recommended for those looking for EA that can be trusted for many years. Moreover, you can adapt this EA to your preferred t
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
专家
Breakout Expert Advisor for XAUUSD (Gold) — places ATR-filtered pending Buy/Sell orders based on recent high/low ranges (recommended H1). Short overview: Gold Highest BreakOut is an automated Expert Advisor designed for trading XAUUSD . It places pending Buy Stop / Sell Stop orders at breakout levels derived from recent High/Low ranges and uses ATR and range filters to reduce false entries. Key points: Strategy: breakout from recent High/Low over configurable period. Filters: ATR-based volatil
Ultimate Master Breakout
VALU VENTURES LTD
专家
Ultimate Master Breakout EA - The All-in-One Strategy Suite Stop switching EAs. Ultimate Master Breakout is a powerful, All-in-One system that adapts to any market. Choose from multiple built-in professional strategies or customize every detail to build your own. This isn't just one strategy—it's your complete trading arsenal in a single EA. Choose Your Strategy Instantly Activate any of these proven strategies with a single click: Classic Breakout: The core engine. Trade powerful moves from co
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
专家
SupeRobot is a fully automated trend robot working on the long run based mainly on the stochastic signal improved to work best with the EURUSD pair. After the backtest, it gave promising results from 2019 until today. It's recommended to have at least 300 $ on your trading account before using this robot to trade. In order to get the best results : Set "MaxPositions" up to 10. it's set by default to 1. (it sets the number of the maximum opened positions at the same time) Set leverage to 1:500. M
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
专家
WickSniper Reversal Pro EA - Automated Inside Bar Breakout Trading Transform Your Trading with Professional Automation WickSniper Reversal Pro EA is the automated version of our highly successful WickSniper Pro indicator (1000+ downloads). This powerful Expert Advisor automatically detects and trades inside bar breakout patterns, eliminating the need for manual monitoring while maintaining the same proven strategy. Key Features Advanced Pattern Recognition - Inside Bar Detection: Au
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
专家
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
专家
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
专家
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
专家
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
专家
Range BOS Pro – Professional Daily Range Breakout EA A powerful, institutional-grade Expert Advisor that combines: • Daily Range Detection (customizable session) • Break of Structure (BOS) confirmation • SuperTrend trend filter • Two strategies: Continuation & Reversal (Fade) • Smart 1% risk per trade (based on fixed pip distance) • One trade per day with strict session control • No martingale, no grid – pure price action Features: • Fully automatic – set and forget • Built-in dashboard with
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
专家
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
专家
Expert using Moving Average (Configurable), RSI entry points and Bollinger Bands (not configurable [yet]). You can decide if you want to use the Moving Average with or without Bollinger Bands and you can turn on/off the RSI also for entry/exit points. You can also turn on/off the Double Hand Feature where every entry/exit the trade will be in double, which means, selling and buying at the same time.
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
专家
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Turtle Breakout EA
Munkh Od Jargalsaikhan
专家
The Breakout Trading Strategy "Turtle" is a trading strategy that enters into a position when long period highs or lows are broken and exits the position when short period highs or lows are broken. This strategy aims to capitalize on significant price movements that break through established support or resistance levels. The long period highs and lows serve as a signal for a potential breakout, while the short period highs and lows serve as a signal to exit the position before the momentum fades
FFF Forts
Denis Chebatarev
专家
FFF Forts is a fully automated trading robot designed to trade on futures on the Russian derivatives market FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, the Ruble, etc.). The robot trades only with the trend. Trade entry occurs on roll-backs. The size of the roll-back is determined manually (in points) or automatically based on the volatility of the instrument. Settings Type of trade - trade direction Topping up on a trend - enable/disable adding a trend Use Times Filters - enable/disable time limit for trad
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
专家
Let´s do it   - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Can used this EA whit 100$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  Let´s do it   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the batches, the operator just has to place the robot on the g
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
专家
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
专家
PropFlow Gold EA 中文介绍 PropFlow Gold EA 是一款 简洁、规则化、结构清晰 的自动交易算法，专为 Prop Firm 资金账户管理 及长期个人账户设计。 它不使用马丁、网格、危险的加仓方式，也不依赖过度拟合的策略。 相反，它遵循一个 方向型、多周期结构逻辑 ： 识别日线级别的趋势方向（高周期偏向） 在 1 小时图的回调位置入场 自动在更深的回调位置挂入第二笔限价单 根据市场波动自动调整风险 适合追求 稳定、安全、简单 的交易者。 为什么这个系统有效 1. 无马丁、无网格、无噪音策略 只有基于价格结构的真实市场逻辑。 2. 在 XAUUSD（黄金）上已稳定超过十年 黄金价格行为具有重复性—— “日线方向 + 回调入场” 在多个市场周期中都保持长期稳定。 3. 自动风险调整 仓位大小与止损根据当前市场波动自动变化， 带来更平滑的权益曲线与更好的资金保护。 4. 简单、可重复的逻辑 系统不依赖复杂指标，而采用长期验证有效的 平均价格结构 + 稳定趋势行为 。 5. 为 Prop Firm 考核而优化 EA 注重 低回撤、稳健增长、持续的资金保护 。 P
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
专家
BigMove Catcher PRO MQ4 是一款简单却极其强大的趋势型算法，专为捕捉 XAUUSD 的主要趋势延续行情而设计。 它不是试图每天都盈利，而是专注于捕捉与高周期方向一致的 大行情 ——那种能让账户持续增长数周甚至数月的趋势波段。 它采用清晰的多周期分析结构： 月线 → 周线 → 日线 确定方向， 然后在 1 小时图中等待 狙击式入场 ，搭配 1:8 的风险回报比。 小亏损是策略的一部分， 一次强劲的趋势延续就能覆盖所有亏损并推动账户增长。 策略逻辑说明 1️⃣ 月线趋势对齐 (Monthly Trend Alignment) EA 首先通过月线图识别市场长周期的主趋势，这为所有交易决策奠定基础。 2️⃣ 周线确认 (Weekly Confirmation) 随后检查周线结构，确认市场的整体流动方向与动能。 3️⃣ 日线方向过滤 (Daily Direction Check) 日线用于进一步细化短期方向，确保趋势干净、清晰，并与更大的周期保持一致。 4️⃣ 1 小时狙击入场 (Sniper Entry on 1H) 当月线、周线、日线三者方向完全一致时： 等待
DailyGold Surge MT4
Samson Adekunle Okunola
专家
DailyGold Surge MT4 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的完全自动化智能交易系统（EA）。它检测当前的 月度趋势 ，并在高概率 每日时间窗口 01:00 至 02:00 （服务器时间）精准开出与趋势一致的仓位。 当黄金出现自然的短期反转时，EA 会智能地在相反方向添加第二笔入场——将暂时的回调转化为额外机会，同时严格遵守风险管理。 干净、专业策略： 无马丁格尔 无网格 无对冲 无危险加仓 纯粹的趋势跟踪逻辑，专为可持续的长期绩效而打造。 核心功能 月度趋势检测： 所有交易均与主导黄金趋势对齐，获得最大优势。 每日精准入场： 主仓位在 01:00–02:00 窗口内即时开仓。 自适应反向入场： 通过 opposite_pips_away 参数智能触发相反方向入场。 利润保护： 价格移动 pips_away 距离后激活移动止损锁定利润。 可控风险管理： 基于百分比的仓位计算（默认每笔入场 0.5%）确保稳定暴露。 ️ 重要现实提醒 本 EA 不适合 追求以下目标的交易者： 100% 胜率 保证每日盈利 快速翻倍账户 高风险马丁格尔或网格系
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
专家
DailyGold Surge EA – 专业的 XAUUSD 每日趋势 EA 以安全、智能的逻辑捕捉黄金每日涌动 DailyGold Surge EA 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的完全自动化智能交易系统（EA）。它检测当前的 月度趋势 ，并在高概率 每日时间窗口 01:00 至 02:00 （服务器时间）精准开出与趋势一致的仓位。 首发特惠   仅剩少量拷贝   $399 ！ 下一价格：   $499   最终价格：   $1999 当黄金出现自然的短期反转时，EA 会智能地在相反方向添加第二笔入场——将暂时的回调转化为额外机会，同时严格遵守风险管理。 干净、专业策略： 无马丁格尔 无网格 无对冲 无危险加仓 纯粹的趋势跟踪逻辑，专为可持续的长期绩效而打造。 核心功能 月度趋势检测： 所有交易均与主导黄金趋势对齐，获得最大优势。 每日精准入场： 主仓位在 01:00–02:00 窗口内即时开仓。 自适应反向入场： 通过 opposite_pips_away 参数智能触发相反方向入场。 利润保护： 价格移动 pips_away 距离后激活移动止损锁定利润。
筛选:
无评论
回复评论