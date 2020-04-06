BigMove Catcher

BigMove Catcher PRO MQ4 — это простой, но мощный трендовый алгоритм, разработанный для захвата крупных продолжительных движений на XAUUSD.
Вместо того чтобы пытаться выигрывать каждый день, этот советник сосредоточен на поиске одного большого движения, совпадающего со старшим таймфреймом — того самого импульса, который способен приносить рост счёта в течение недель или даже месяцев.

Советник использует чистый подход «сверху вниз»:
Monthly → Weekly → Daily для определения направления,
а затем ждёт точного входа на 1H с соотношением риск/прибыль 1:8.

Небольшие убытки — часть процесса.
Одно сильное продолжение тренда покрывает всё.

🔹 Как работает логика

1️⃣ Определение тренда на Monthly

Советник начинает с анализа преобладающего долгосрочного направления на месячном графике. Это формирует основу для всех последующих решений.

2️⃣ Подтверждение на Weekly

Далее проверяется структура Weekly, чтобы подтвердить поток ликвидности и общий импульс.

3️⃣ Проверка направления на Daily

Daily используется для уточнения краткосрочного направления и подтверждения, что рынок движется чисто и согласованно со старшими таймфреймами.

4️⃣ Снайперский вход на 1H

Когда направление совпадает на Monthly, Weekly и Daily:

✔ ожидает чистого отката
✔ анализирует рыночную структуру
✔ использует простое пересечение 5 SMA и 10 SMA на 1H
✔ подтверждает согласованность цены с трендом

После выполнения всех условий советник открывает одну точную сделку.
Никакого мартингейла.
Никаких сеток.
Никаких дополнительных ордеров.

5️⃣ Соотношение риск/прибыль 1:8

Каждая сделка нацелена на реалистичное продолжение тренда с R:R 1:8, что позволяет получать большие значимые прибыли при минимальных контролируемых потерях.
Именно это обеспечивает долгосрочный рост и стабильность.

⚠️ Важная реальность

Этот советник НЕ для трейдеров, которые ожидают:

❌ 100% винрейт
❌ гарантированную прибыль каждый день
❌ быстрое удвоение депозита

Это трендовая, направленная система.
Убыточные сделки будут.
Убыточная неделя возможна.

Но когда начинается большое движение — а оно всегда наступает —
именно оно покрывает всё и продвигает счёт вперёд.

🔧 Рекомендованные настройки

  • Инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм входов: 1H

  • Тренд-фильтры: Monthly → Weekly → Daily

  • Минимальный депозит:

    • $500 (личные счета)

    • $5,000 (проп-фирмы)

  • Риск: автонастройка

  • Установка: Plug & Play — без дополнительных файлов

📘 Параметры и настройки советника

🟦 1. Управление риском

LOT_1__Risk_percentage_acc
Процент риска для единственного входа.
Автоматически следует основному направлению тренда.

🟦 2. Настройки стоп-лосса

SL_1
Размер стоп-лосса в пунктах для основной сделки.

🟦 3. Настройки тейк-профита

TP_1
Уровень тейк-профита (пункты), рассчитанный для достижения приблизительного R:R = 1:8.

🟦 4. Активация трейлинга

pips_away_from_open_price
Минимальная дистанция в прибыли, после которой активируется трейлинг.
Помогает защищать ранние профиты и снижать риск.

🟦 5. Трендовые фильтры

Фильтры помогают подтверждать дневное направление.

TREND_FILTER_1
Основной фильтр тренда для определения движения рынка.

TREND_FILTER_2
Дополнительный фильтр, уменьшающий количество ложных сигналов.

🟦 6. Фильтры входа

EXECUTE_1
Сигнал входа на основе пересечения 5 SMA и 10 SMA на 1H.
Срабатывает только при полном согласовании направления со старшими таймфреймами.

📌 Примечание по тестированию

Для точных и реалистичных результатов используйте последний год тиковых данных.
Волатильность золота часто меняется, поэтому старая история не отражает текущие условия рынка.


