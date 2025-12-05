BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5 è un algoritmo semplice ma potente, basato sulle tendenze, progettato per catturare i principali movimenti di continuazione su XAUUSD.
Invece di cercare di vincere ogni giorno, questo EA si concentra su il grande movimento che si allinea alla struttura dei timeframe superiori — il tipo di movimento che può far crescere un conto per settimane o addirittura mesi.

Il sistema utilizza un approccio top-down chiaro:
Mensile → Settimanale → Giornaliero per determinare la direzione,
poi attende un ingresso da cecchino (sniper) sul timeframe 1H con una struttura Rischio/Rendimento 1:8.

Le piccole perdite fanno parte del processo.
Un forte movimento di continuazione compensa tutto.

🔹 Come funziona la logica

1️⃣ Allineamento della tendenza mensile
L’EA inizia identificando la direzione dominante a lungo termine utilizzando il grafico mensile.
Questo costituisce la base per ogni decisione di trading.

2️⃣ Conferma settimanale
Successivamente, verifica la struttura settimanale per confermare il flusso di liquidità e il momentum.

3️⃣ Controllo della direzione giornaliera
Il timeframe giornaliero raffina la tendenza a breve termine e garantisce l’allineamento con la struttura più ampia.

4️⃣ Ingresso da cecchino su 1H
Quando tutte le tendenze dei timeframe superiori sono allineate:

✔ attende un pullback pulito
✔ verifica la struttura del mercato
✔ utilizza il crossover 5 SMA vs 10 SMA sul 1H
✔ conferma che il prezzo segue la direzione della tendenza

Quando tutte le condizioni sono soddisfatte, l’EA apre un solo trade preciso:

  • Niente martingale

  • Niente griglia

  • Nessun raddoppio della posizione

  • Nessun secondo ingresso

5️⃣ Rapporto Rischio/Rendimento 1:8
Ogni trade mira a un movimento di continuazione realistico con un profilo di rendimento 1:8.
Ciò consente:

  • Piccole perdite controllate

  • Grandi profitti significativi

Questo è il cuore della coerenza a lungo termine.

⚠️ Controllo della realtà

Questo EA non è destinato ai trader che cercano:

❌ 100% di tasso di vincita
❌ profitti giornalieri garantiti
❌ raddoppio rapido del conto

Se non puoi accettarlo, un sistema martingale o a griglia potrebbe essere più adatto —
ma solitamente questi finiscono con la perdita totale del conto.

Se invece preferisci un metodo più pulito, sicuro e professionale, basato sulla logica delle tendenze anziché sul gioco d’azzardo, allora BigMove Catcher PRO è progettato proprio per te.

Questo è un sistema di tendenza direzionale.
I trade perdenti accadranno.
Può verificarsi una settimana perdente.

Ma quando arriva il grande movimento — e arriva sempre —
compensa tutto e fa progredire il conto.

🔧 Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD

  • Timeframe di ingresso: 1H

  • Filtri di tendenza: Mensile → Settimanale → Giornaliero

  • Saldo minimo:

    • $500 (conti personali)

    • $5.000 (prop firms)

  • Rischio predefinito: 0,1%, regolabile fino allo 0,5% a seconda della tolleranza al rischio

  • Rischio: Auto-regolante

  • Setup: Plug & Play — nessun file speciale richiesto

📘 Parametri e impostazioni dell’EA (versione MQ5)

🟦 1. Gestione del rischio

  • LOT_1__Risk_percentage_acc
    Definisce la percentuale di rischio per l’ingresso singolo.
    Segue automaticamente il bias della tendenza principale.

🟦 2. Impostazioni Stop Loss

  • SL_1: dimensione dello stop-loss in punti/pips per l’ingresso singolo

🟦 3. Impostazioni Take Profit

  • TP_1: livello di take-profit in punti/pips (tarato per circa 1:8 R:R)

🟦 4. Attivazione trailing

  • pips_away_from_open_price: distanza minima di profitto prima dell’attivazione del trailing stop
    Aiuta a proteggere i guadagni anticipati e ridurre il rischio

🟦 5. Filtri di direzione della tendenza

  • TREND_FILTER_1: filtro principale per rilevare la direzione generale del mercato

  • TREND_FILTER_2: filtro secondario che riduce i falsi segnali confermando il flusso del prezzo

🟦 6. Filtri di esecuzione dell’ingresso

  • EXECUTE_1: logica di ingresso basata sul crossover 5 SMA / 10 SMA sul grafico 1H
    Si attiva solo quando tutte le tendenze dei timeframe superiori sono allineate

📌 Nota sul backtesting
Per risultati accurati e realistici, eseguire sempre il backtesting utilizzando i dati tick dell’ultimo anno.
La volatilità dell’oro cambia frequentemente, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente il comportamento attuale del mercato.


