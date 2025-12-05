BigMove Catcher Pro mq5
- Experts
- Samson Adekunle Okunola
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
BigMove Catcher PRO MQ5 è un algoritmo semplice ma potente, basato sulle tendenze, progettato per catturare i principali movimenti di continuazione su XAUUSD.
Invece di cercare di vincere ogni giorno, questo EA si concentra su il grande movimento che si allinea alla struttura dei timeframe superiori — il tipo di movimento che può far crescere un conto per settimane o addirittura mesi.
Il sistema utilizza un approccio top-down chiaro:
Mensile → Settimanale → Giornaliero per determinare la direzione,
poi attende un ingresso da cecchino (sniper) sul timeframe 1H con una struttura Rischio/Rendimento 1:8.
Le piccole perdite fanno parte del processo.
Un forte movimento di continuazione compensa tutto.
🔹 Come funziona la logica
1️⃣ Allineamento della tendenza mensile
L’EA inizia identificando la direzione dominante a lungo termine utilizzando il grafico mensile.
Questo costituisce la base per ogni decisione di trading.
2️⃣ Conferma settimanale
Successivamente, verifica la struttura settimanale per confermare il flusso di liquidità e il momentum.
3️⃣ Controllo della direzione giornaliera
Il timeframe giornaliero raffina la tendenza a breve termine e garantisce l’allineamento con la struttura più ampia.
4️⃣ Ingresso da cecchino su 1H
Quando tutte le tendenze dei timeframe superiori sono allineate:
✔ attende un pullback pulito
✔ verifica la struttura del mercato
✔ utilizza il crossover 5 SMA vs 10 SMA sul 1H
✔ conferma che il prezzo segue la direzione della tendenza
Quando tutte le condizioni sono soddisfatte, l’EA apre un solo trade preciso:
-
Niente martingale
-
Niente griglia
-
Nessun raddoppio della posizione
-
Nessun secondo ingresso
5️⃣ Rapporto Rischio/Rendimento 1:8
Ogni trade mira a un movimento di continuazione realistico con un profilo di rendimento 1:8.
Ciò consente:
-
Piccole perdite controllate
-
Grandi profitti significativi
Questo è il cuore della coerenza a lungo termine.
⚠️ Controllo della realtà
Questo EA non è destinato ai trader che cercano:
❌ 100% di tasso di vincita
❌ profitti giornalieri garantiti
❌ raddoppio rapido del conto
Se non puoi accettarlo, un sistema martingale o a griglia potrebbe essere più adatto —
ma solitamente questi finiscono con la perdita totale del conto.
Se invece preferisci un metodo più pulito, sicuro e professionale, basato sulla logica delle tendenze anziché sul gioco d’azzardo, allora BigMove Catcher PRO è progettato proprio per te.
Questo è un sistema di tendenza direzionale.
I trade perdenti accadranno.
Può verificarsi una settimana perdente.
Ma quando arriva il grande movimento — e arriva sempre —
compensa tutto e fa progredire il conto.
🔧 Configurazione consigliata
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe di ingresso: 1H
-
Filtri di tendenza: Mensile → Settimanale → Giornaliero
-
Saldo minimo:
-
$500 (conti personali)
-
$5.000 (prop firms)
-
-
Rischio predefinito: 0,1%, regolabile fino allo 0,5% a seconda della tolleranza al rischio
-
Rischio: Auto-regolante
-
Setup: Plug & Play — nessun file speciale richiesto
📘 Parametri e impostazioni dell’EA (versione MQ5)
🟦 1. Gestione del rischio
-
LOT_1__Risk_percentage_acc
Definisce la percentuale di rischio per l’ingresso singolo.
Segue automaticamente il bias della tendenza principale.
🟦 2. Impostazioni Stop Loss
-
SL_1: dimensione dello stop-loss in punti/pips per l’ingresso singolo
🟦 3. Impostazioni Take Profit
-
TP_1: livello di take-profit in punti/pips (tarato per circa 1:8 R:R)
🟦 4. Attivazione trailing
-
pips_away_from_open_price: distanza minima di profitto prima dell’attivazione del trailing stop
Aiuta a proteggere i guadagni anticipati e ridurre il rischio
🟦 5. Filtri di direzione della tendenza
-
TREND_FILTER_1: filtro principale per rilevare la direzione generale del mercato
-
TREND_FILTER_2: filtro secondario che riduce i falsi segnali confermando il flusso del prezzo
🟦 6. Filtri di esecuzione dell’ingresso
-
EXECUTE_1: logica di ingresso basata sul crossover 5 SMA / 10 SMA sul grafico 1H
Si attiva solo quando tutte le tendenze dei timeframe superiori sono allineate
📌 Nota sul backtesting
Per risultati accurati e realistici, eseguire sempre il backtesting utilizzando i dati tick dell’ultimo anno.
La volatilità dell’oro cambia frequentemente, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente il comportamento attuale del mercato.