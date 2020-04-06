BigMove Catcher PRO MQ5 Algorithm simple, poderoso, base and tendoncia, criado para capturar grandes movimentos and continuação

no XAUUSD . Demovimento que pode fazer a conta crescer por semanas ou até meses.

The most beautiful thing in the world:

Mensal → Semanal → Diário para direção,

the most beautiful time frame in the world 1H com uma Estrutura de Risco/Recompensa 1:8 .

Pequenas perdas fazem parte do processo.

Um grande movimento de continuação compensa tudo.

🔹 Como a Lógica Funciona

1️⃣ Alinhamento da Tendência Mensal

O EA começa identificando direção dominante longo prazo usando gráfico Mensal.

Isso define a base para cada decisão de trading.

2️⃣ Confirm the Semanal

Em Seguida, Verify the Estrutura Semanal Para Confirm the flux and Liquidez eo momentum.

3️⃣ Verificação da Direção Diária

O timeframe Diário refina a tendência de curto prazo and garante alinhamento com a estrutura maior.

4️⃣Entrada Sniper no 1H

Quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas:

✔ espera por um pullback limpo

✔ verifica estrutura de mercado

✔ utiliza o cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no 1H

✔ confirma que o preço segue a direção da tendência

Uma vez que todas as condições são atendidas, o EA abre uma operação precisa :

Sem martingale

Sem grid

Sem dobrar posições

Sem entradas secundárias



Isso

permite :

Pequenas perdas controladas

Grandes ganhos significativos

Estee o núcleo da consistência a longo prazo.

⚠️ Checagem de Realidade Importante

Este ea não épara traders que buscam :

❌ tax rate 100%

❌ lucros diários garantidos

❌ duplicar a conta rapidamente

It’s the perfect place to be, your sistema martingale or grid pode ser mais adequado—

embora esses geralmente terminology com a perda total da conta.

It’s a great experience , it’s a big move, it’s a proficient one , it’s a big move, it’s a big move Catcher PRO, it’s an exatament.

Este um sistema de tendência direcional .

Trades perdedores acontecerão

.

Mas quando o grande movimento chegar — e ele sempre chega —

ele compensa tudo e faz a conta avançar.

🔧 Configuração Recomendada

Símbolo: XAUUSD

Timeframe de Entrada: 1H

Filtros de Tendência: Mensal → Semanal → Diário

Saldo Mínimo: $500 (contas pessoais) $5.000 (prop firms)

Risco Padrão: 0,1%, podendo aumentar até 0,5% conforme tolerância ao risco

Risco: Auto-ajustável

Setup: Plug & Play — nenhum arquivo especial necessário

📘 Parâmetros e Configurações do EA (Versão MQ5)

🟦 1. Gestão de Risco

LOT_1__Risk_percentage_acc

Define a porcentagem de risco para a entrada única.

Segue automaticamente o bias da tendência principal.

🟦 2. Configurações de Stop Loss

SL_1: tamanho do stop-loss em pontos/pips para a entrada única

🟦 3. Configurações de Take Profit

TP_1: nível de take-profit em pontos/pips (ajustado para aproximadamente 1:8 R:R)

🟦 4. Ativação do Trailing Stop

pips_away_from_open_price: distância mínima de lucro antes de ativar o trailing stop

Ajuda a garantir ganhos antecipados e reduzir riscos

🟦 5. Filtros de Direção de Tendência

TREND_FILTER_1: filtro primário para detectar a direção geral do mercado

TREND_FILTER_2: filtro secundário que reduz sinais falsos confirmando o fluxo de preço

🟦 6. Filtros de Execução de Entrada

EXECUTE_1: lógica de entrada baseada no cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no gráfico 1H

Aciona apenas quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas

📌 Nota de Backtesting

Para resultados precisos e realistas, sempre faça backtesting usando dados de ticks do último ano.

A volatilidade do ouro muda frequentemente, então dados antigos não refletem o comportamento atual do mercado.