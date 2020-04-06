BigMove Catcher Pro mq5
BigMove Catcher PRO MQ5 Algorithm simple, poderoso, base and tendoncia, criado para capturar grandes movimentos and continuação
no XAUUSD . Demovimento que pode fazer a conta crescer por semanas ou até meses.
The most beautiful thing in the world:
Mensal → Semanal → Diário para direção,
the most beautiful time frame in the world 1H com uma Estrutura de Risco/Recompensa 1:8 .
Pequenas perdas fazem parte do processo.
Um grande movimento de continuação compensa tudo.
🔹 Como a Lógica Funciona
1️⃣ Alinhamento da Tendência Mensal
O EA começa identificando direção dominante longo prazo usando gráfico Mensal.
Isso define a base para cada decisão de trading.
2️⃣ Confirm the Semanal
Em Seguida, Verify the Estrutura Semanal Para Confirm the flux and Liquidez eo momentum.
3️⃣ Verificação da Direção Diária
O timeframe Diário refina a tendência de curto prazo and garante alinhamento com a estrutura maior.
4️⃣Entrada Sniper no 1H
Quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas:
✔ espera por um pullback limpo
✔ verifica estrutura de mercado
✔ utiliza o cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no 1H
✔ confirma que o preço segue a direção da tendência
Uma vez que todas as condições são atendidas, o EA abre uma operação precisa :
-
Sem martingale
-
Sem grid
-
Sem dobrar posições
-
Sem entradas secundárias
Isso
permite :
-
Pequenas perdas controladas
-
Grandes ganhos significativos
Estee o núcleo da consistência a longo prazo.
⚠️ Checagem de Realidade Importante
Este ea não épara traders que buscam :
❌ tax rate 100%
❌ lucros diários garantidos
❌ duplicar a conta rapidamente
It’s the perfect place to be, your sistema martingale or grid pode ser mais adequado—
embora esses geralmente terminology com a perda total da conta.
It’s a great experience , it’s a big move, it’s a proficient one , it’s a big move, it’s a big move Catcher PRO, it’s an exatament.
Este um sistema de tendência direcional .
Trades perdedores acontecerão.
.
Mas quando o grande movimento chegar — e ele sempre chega —
ele compensa tudo e faz a conta avançar.
🔧 Configuração Recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe de Entrada: 1H
-
Filtros de Tendência: Mensal → Semanal → Diário
-
Saldo Mínimo:
-
$500 (contas pessoais)
-
$5.000 (prop firms)
-
-
Risco Padrão: 0,1%, podendo aumentar até 0,5% conforme tolerância ao risco
-
Risco: Auto-ajustável
-
Setup: Plug & Play — nenhum arquivo especial necessário
📘 Parâmetros e Configurações do EA (Versão MQ5)
🟦 1. Gestão de Risco
-
LOT_1__Risk_percentage_acc
Define a porcentagem de risco para a entrada única.
Segue automaticamente o bias da tendência principal.
🟦 2. Configurações de Stop Loss
-
SL_1: tamanho do stop-loss em pontos/pips para a entrada única
🟦 3. Configurações de Take Profit
-
TP_1: nível de take-profit em pontos/pips (ajustado para aproximadamente 1:8 R:R)
🟦 4. Ativação do Trailing Stop
-
pips_away_from_open_price: distância mínima de lucro antes de ativar o trailing stop
Ajuda a garantir ganhos antecipados e reduzir riscos
🟦 5. Filtros de Direção de Tendência
-
TREND_FILTER_1: filtro primário para detectar a direção geral do mercado
-
TREND_FILTER_2: filtro secundário que reduz sinais falsos confirmando o fluxo de preço
🟦 6. Filtros de Execução de Entrada
-
EXECUTE_1: lógica de entrada baseada no cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no gráfico 1H
Aciona apenas quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas
📌 Nota de Backtesting
Para resultados precisos e realistas, sempre faça backtesting usando dados de ticks do último ano.
A volatilidade do ouro muda frequentemente, então dados antigos não refletem o comportamento atual do mercado.