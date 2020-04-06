BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5 Algorithm simple, poderoso, base and tendoncia, criado para capturar grandes movimentos and continuação
no XAUUSD . Demovimento que pode fazer a conta crescer por semanas ou até meses.

The most beautiful thing in the world:
Mensal → Semanal → Diário para direção,
the most beautiful time frame in the world 1H com uma Estrutura de Risco/Recompensa 1:8 .

Pequenas perdas fazem parte do processo.
Um grande movimento de continuação compensa tudo.

🔹 Como a Lógica Funciona

1️⃣ Alinhamento da Tendência Mensal
O EA começa identificando direção dominante longo prazo usando gráfico Mensal.
Isso define a base para cada decisão de trading.

2️⃣ Confirm the Semanal
Em Seguida, Verify the Estrutura Semanal Para Confirm the flux and Liquidez eo momentum.

3️⃣ Verificação da Direção Diária
O timeframe Diário refina a tendência de curto prazo and garante alinhamento com a estrutura maior.

4️⃣Entrada Sniper no 1H
Quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas:

✔ espera por um pullback limpo
✔ verifica estrutura de mercado
✔ utiliza o cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no 1H
✔ confirma que o preço segue a direção da tendência

Uma vez que todas as condições são atendidas, o EA abre uma operação precisa :

  • Sem martingale

  • Sem grid

  • Sem dobrar posições

  • Sem entradas secundárias


Isso
permite :

  • Pequenas perdas controladas

  • Grandes ganhos significativos

Estee o núcleo da consistência a longo prazo.

⚠️ Checagem de Realidade Importante

Este ea não épara traders que buscam :

❌ tax rate 100%
❌ lucros diários garantidos
❌ duplicar a conta rapidamente

It’s the perfect place to be, your sistema martingale or grid pode ser mais adequado—
embora esses geralmente terminology com a perda total da conta.

It’s a great experience , it’s a big move, it’s a proficient one , it’s a big move, it’s a big move Catcher PRO, it’s an exatament.

Este um sistema de tendência direcional .
Trades perdedores acontecerão
.

Mas quando o grande movimento chegar — e ele sempre chega —
ele compensa tudo e faz a conta avançar.

🔧 Configuração Recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe de Entrada: 1H

  • Filtros de Tendência: Mensal → Semanal → Diário

  • Saldo Mínimo:

    • $500 (contas pessoais)

    • $5.000 (prop firms)

  • Risco Padrão: 0,1%, podendo aumentar até 0,5% conforme tolerância ao risco

  • Risco: Auto-ajustável

  • Setup: Plug & Play — nenhum arquivo especial necessário

📘 Parâmetros e Configurações do EA (Versão MQ5)

🟦 1. Gestão de Risco

  • LOT_1__Risk_percentage_acc
    Define a porcentagem de risco para a entrada única.
    Segue automaticamente o bias da tendência principal.

🟦 2. Configurações de Stop Loss

  • SL_1: tamanho do stop-loss em pontos/pips para a entrada única

🟦 3. Configurações de Take Profit

  • TP_1: nível de take-profit em pontos/pips (ajustado para aproximadamente 1:8 R:R)

🟦 4. Ativação do Trailing Stop

  • pips_away_from_open_price: distância mínima de lucro antes de ativar o trailing stop
    Ajuda a garantir ganhos antecipados e reduzir riscos

🟦 5. Filtros de Direção de Tendência

  • TREND_FILTER_1: filtro primário para detectar a direção geral do mercado

  • TREND_FILTER_2: filtro secundário que reduz sinais falsos confirmando o fluxo de preço

🟦 6. Filtros de Execução de Entrada

  • EXECUTE_1: lógica de entrada baseada no cruzamento da 5 SMA com a 10 SMA no gráfico 1H
    Aciona apenas quando todas as tendências de timeframes superiores estão alinhadas

📌 Nota de Backtesting
Para resultados precisos e realistas, sempre faça backtesting usando dados de ticks do último ano.
A volatilidade do ouro muda frequentemente, então dados antigos não refletem o comportamento atual do mercado.


Produtos recomendados
DemsFx Super Charger EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
4 (1)
Experts
1. The Expert Advisor built with a basic, simple and stable trading strategy that is highly effective and accurate with a sniper entry system with a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker and all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. Note: To enjoy the full working ability of this Expert Adv
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
3.63 (8)
Experts
Conheça Made to Echo Esta é uma fase de preços limitados. Adquira por 99 enquanto houver menos de 5 vendas. Uma vez que esse limite seja alcançado, o novo preço será 129. Atualmente vendidos: 4 cópias. Canal MQl5:  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instruções:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Entre em contato para as configurações corretas do backtest — Eu enviarei tudo o que você precisa. Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigo
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experts
Golden Scorpion EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. EA finds sensitive price points based on Time and Price theory and executes trades based on that. This system can work with three different strategies and each strategy with independent settings. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experts
Isheguve Scalper pro user guide 1. Introduction to Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro is a sophisticated MQL5 Expert Advisor designed to automate your trading decisions. It integrates advanced technical analysis with robust money and trade management to provide a comprehensive automated trading solution. Key features include: Candlestick Pattern Recognition: Identifies various reversal and continuation candlestick formations. Multi-Indicator Confirmation: Filters and confirms patterns usi
Garuda MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121820 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA – Breakout Power com gestão dinâmica de risco O Garuda EA é um poderoso Expert Advisor concebido para captar oportunidades de fuga de zonas de preços específicas baseadas no tempo (caixa). Com uma estratégia filtrada pelo tempo e uma gestão de risco inteligente, a Garuda EA pretende gerar lucros consistentes, mantendo o risco sob controlo. Principais características: E
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experts
Introdução ao EA de Média Móvel NOTA - Após comprar o The Moving Average EA, envie-me uma mensagem privada para receber minha ferramenta TradeWatch EA gratuitamente. O EA de Média Móvel é uma ferramenta de negociação flexível projetada especificamente para índices sintéticos, mas que também funciona eficazmente com forex e outras classes de ativos. Ao contrário de muitos EAs que dependem de configurações fixas de média móvel, este EA permite que os usuários personalizem completamente seus parâme
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experts
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experts
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
EU Savings Box EA
Abraham Balogun
Experts
EU_Savings_Box (MT5 Expert Advisor) This is 100% Algo Forex Trading Robot and is programmed for Long Term Investment with Low Risk. It uses no martingale, no grid, no scalping. The strategy combines 3 reliable and properly filtered indicators and price action to determine safe market entry and exit levels. This strategy has over 70% winning rate within 18 year plus. It is recommended for those looking for EA that can be trusted for many years. Moreover, you can adapt this EA to your preferred t
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experts
Breakout Expert Advisor for XAUUSD (Gold) — places ATR-filtered pending Buy/Sell orders based on recent high/low ranges (recommended H1). Short overview: Gold Highest BreakOut is an automated Expert Advisor designed for trading XAUUSD . It places pending Buy Stop / Sell Stop orders at breakout levels derived from recent High/Low ranges and uses ATR and range filters to reduce false entries. Key points: Strategy: breakout from recent High/Low over configurable period. Filters: ATR-based volatil
Ultimate Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experts
Ultimate Master Breakout EA - The All-in-One Strategy Suite Stop switching EAs. Ultimate Master Breakout is a powerful, All-in-One system that adapts to any market. Choose from multiple built-in professional strategies or customize every detail to build your own. This isn't just one strategy—it's your complete trading arsenal in a single EA. Choose Your Strategy Instantly Activate any of these proven strategies with a single click: Classic Breakout: The core engine. Trade powerful moves from co
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Experts
SupeRobot is a fully automated trend robot working on the long run based mainly on the stochastic signal improved to work best with the EURUSD pair. After the backtest, it gave promising results from 2019 until today. It's recommended to have at least 300 $ on your trading account before using this robot to trade. In order to get the best results : Set "MaxPositions" up to 10. it's set by default to 1. (it sets the number of the maximum opened positions at the same time) Set leverage to 1:500. M
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experts
WickSniper Reversal Pro EA - Automated Inside Bar Breakout Trading Transform Your Trading with Professional Automation WickSniper Reversal Pro EA is the automated version of our highly successful WickSniper Pro indicator (1000+ downloads). This powerful Expert Advisor automatically detects and trades inside bar breakout patterns, eliminating the need for manual monitoring while maintaining the same proven strategy. Key Features Advanced Pattern Recognition - Inside Bar Detection: Au
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experts
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA trade progress channel:  https://www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Key Features: 6 Built-in Signal Strategies (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligent Basket Management System Advanced Trailing Stop Protection Customizable Risk Management Multi-timeframe Compatibility Professional Debug System NEW in v2.4 - Advanced Protection System: Cross-Basket Hedging: Automatic hed
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Experts
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Experts
Range BOS Pro – Professional Daily Range Breakout EA A powerful, institutional-grade Expert Advisor that combines: • Daily Range Detection (customizable session) • Break of Structure (BOS) confirmation • SuperTrend trend filter • Two strategies: Continuation & Reversal (Fade) • Smart 1% risk per trade (based on fixed pip distance) • One trade per day with strict session control • No martingale, no grid – pure price action Features: • Fully automatic – set and forget • Built-in dashboard with
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experts
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Experts
Expert using Moving Average (Configurable), RSI entry points and Bollinger Bands (not configurable [yet]). You can decide if you want to use the Moving Average with or without Bollinger Bands and you can turn on/off the RSI also for entry/exit points. You can also turn on/off the Double Hand Feature where every entry/exit the trade will be in double, which means, selling and buying at the same time.
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Turtle Breakout EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
The Breakout Trading Strategy "Turtle" is a trading strategy that enters into a position when long period highs or lows are broken and exits the position when short period highs or lows are broken. This strategy aims to capitalize on significant price movements that break through established support or resistance levels. The long period highs and lows serve as a signal for a potential breakout, while the short period highs and lows serve as a signal to exit the position before the momentum fades
FFF Forts
Denis Chebatarev
Experts
FFF Forts is a fully automated trading robot designed to trade on futures on the Russian derivatives market FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, the Ruble, etc.). The robot trades only with the trend. Trade entry occurs on roll-backs. The size of the roll-back is determined manually (in points) or automatically based on the volatility of the instrument. Settings Type of trade - trade direction Topping up on a trend - enable/disable adding a trend Use Times Filters - enable/disable time limit for trad
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
Experts
Let´s do it   - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Can used this EA whit 100$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  Let´s do it   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the batches, the operator just has to place the robot on the g
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experts
PropFlow Gold EA em Português PropFlow Gold EA é um algoritmo de trading limpo, baseado em regras , projetado especificamente para gestão de contas de empresas de fondeo (prop firms) e contas pessoais de longo prazo. Ele não usa martingale, grid, médias perigosas ou estratégias sobreajustadas . Em vez disso, segue uma estrutura direcional de múltiplos timeframes: Identifica o viés diário (direção do timeframe maior) Entra nas operações durante o pullback no gráfico de 1H Abre uma segunda ordem l
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experts
BigMove Catcher PRO MQ4 é um algoritmo de tendência simples, porém extremamente poderoso, projetado para capturar os grandes movimentos de continuação no XAUUSD. Em vez de tentar ganhar todos os dias, este EA foca em capturar aquele grande movimento alinhado com os timeframes superiores — o tipo de movimento capaz de fazer uma conta crescer por semanas ou até meses. Ele utiliza uma abordagem clara de análise de múltiplos timeframes: Mensal → Semanal → Diário para definir a direção, e então esper
DailyGold Surge MT4
Samson Adekunle Okunola
Experts
DailyGold Surge MT4 é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro) . Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00 (hora do servidor). Quando o ouro realiza uma reversão natural de curto prazo, o EA adiciona de forma inteligente uma segunda entrada na direção oposta — transformando os recuos temporários em oportunidades adicionais, tudo com uma rigorosa ges
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experts
DailyGold Surge EA – EA Profissional de Tendência Diária para XAUUSD Capture as grandes subidas diárias do ouro com lógica segura e inteligente PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO   Restam poucas cópias a   $399 ! Próximo preço:   $499   Preço final:   $1999 DailyGold Surge EA é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro) . Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário