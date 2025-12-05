BigMove Catcher PRO MQ5 est un algorithme simple mais puissant, basé sur la tendance, conçu pour capturer les principaux mouvements de continuation sur XAUUSD.

Plutôt que d’essayer de gagner chaque jour, cet EA se concentre sur le grand mouvement qui s’aligne sur la structure des timeframes supérieurs — le type de mouvement qui peut faire croître un compte sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Le système utilise une approche de tendance top-down :

Mensuel → Hebdomadaire → Journalier pour la direction,

puis attend une entrée sniper sur le timeframe 1H avec une structure Risque/Rendement 1:8.

Les petites pertes font partie du processus.

Un mouvement de continuation puissant compense tout.

🔹 Comment fonctionne la logique

1️⃣ Alignement de la tendance mensuelle

L’EA commence par identifier la direction dominante à long terme en utilisant le graphique mensuel.

Ceci constitue la base de chaque décision de trading.

2️⃣ Confirmation hebdomadaire

Ensuite, il vérifie la structure hebdomadaire pour confirmer le flux de liquidité et le momentum.

3️⃣ Vérification de la direction quotidienne

Le timeframe journalier affine la tendance à court terme et assure l’alignement avec la structure plus large.

4️⃣ Entrée sniper sur 1H

Lorsque toutes les tendances des timeframes supérieurs sont alignées :

✔ attend un retracement propre

✔ vérifie la structure du marché

✔ utilise le croisement 5 SMA / 10 SMA sur le 1H

✔ confirme que le prix suit la direction de la tendance

Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’EA ouvre une seule transaction précise :

Pas de martingale

Pas de grille

Pas de doublement

Pas de deuxième entrée

5️⃣ Ratio risque/rendement 1:8

Chaque trade cible un mouvement de continuation réaliste avec un profil de récompense 1:8.

Cela permet :

De petites pertes contrôlées

De gros gains significatifs

C’est le cœur de la cohérence à long terme.

⚠️ Vérification de la réalité

Cet EA n’est pas destiné aux traders qui cherchent :

❌ un taux de réussite de 100 %

❌ des profits quotidiens garantis

❌ un doublement rapide du compte

Si vous ne pouvez pas accepter cela, un système martingale ou grille pourrait mieux vous convenir —

mais ceux-ci se terminent généralement par une perte totale du compte.

Si vous préférez une méthode plus propre, sûre et professionnelle, basée sur la logique de tendance plutôt que sur le hasard, alors BigMove Catcher PRO est fait pour vous.

C’est un système de tendance directionnelle.

Des trades perdants arriveront.

Une semaine perdante peut se produire.

Mais quand le grand mouvement arrive — et il arrive toujours —

il compense tout et fait progresser le compte.

🔧 Configuration recommandée

Symbole : XAUUSD

Timeframe d’entrée : 1H

Filtres de tendance : Mensuel → Hebdomadaire → Journalier

Solde minimum : 500 $ (comptes personnels) 5 000 $ (prop firms)

Risque par défaut : 0,1 %, pouvant être augmenté jusqu’à 0,5 % selon votre tolérance au risque

Risque : Ajustement automatique

Configuration : Plug & Play — aucun fichier spécial requis

📘 Paramètres et réglages de l’EA (version MQ5)

🟦 1. Gestion du risque

LOT_1__Risk_percentage_acc

Définit le pourcentage de risque pour l’entrée unique.

Suit automatiquement la tendance principale.

🟦 2. Paramètres Stop-Loss

SL_1 : taille du stop-loss en points/pips pour l’entrée unique

🟦 3. Paramètres Take-Profit

TP_1 : niveau de take-profit en points/pips (ajusté pour environ 1:8 R:R)

🟦 4. Activation du Trailing Stop

pips_away_from_open_price : distance de profit minimale avant activation du trailing stop

Permet de sécuriser les gains précoces et de réduire le risque

🟦 5. Filtres de direction de tendance

TREND_FILTER_1 : filtre principal pour détecter la direction générale du marché

TREND_FILTER_2 : filtre secondaire réduisant les faux signaux en confirmant le flux du prix

🟦 6. Filtres d’exécution d’entrée

EXECUTE_1 : logique d’entrée basée sur le croisement 5 SMA / 10 SMA sur le graphique 1H

Ne déclenche que lorsque toutes les tendances des timeframes supérieurs sont alignées

📌 Note de backtesting

Pour des résultats précis et réalistes, testez toujours avec les données ticks de la dernière année.

La volatilité de l’or change fréquemment, donc les anciennes données ne reflètent pas fidèlement le comportement actuel du marché.