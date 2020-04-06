🇷🇺

PropFlow Gold EA — это чистый, структурированный торговый алгоритм, специально разработанный для управления проп-фирм аккаунтами и долгосрочной торговли на личных счетах.

Он не использует мартингейл, сетки, опасное усреднение или подгонку под историю.

Вместо этого он работает по направленной, многофреймовой структуре:

Определяет дневное направление (старший таймфрейм)

Открывает сделки на откате на таймфрейме H1

Устанавливает второй лимитный ордер для максимального использования отката

Автоматически регулирует риск в зависимости от волатильности

Этот советник создан для трейдеров, которым важны стабильность, безопасность и простота.

1. Без мартингейла. Без сетки. Без шума.

⭐ Почему эта система работает

Только чистая логика на основе цены и реальной структуры рынка.

2. Стабильная работа на XAUUSD более десяти лет

Поведение золота повторяется — дневное направление + входы на откатах работают в разных рыночных циклах.

3. Автоматическая настройка риска

Размер позиции и стоп-лосс автоматически адаптируются к волатильности, создавая более плавную кривую роста и лучшую защиту капитала.

4. Простая, повторяемая логика

Система избегает сложных индикаторов и использует проверенные ценовые структуры, которые много лет показывают стабильность на золоте.

5. Создан для прохождения проп-фирм

Советник ориентирован на низкую просадку, плавный стабильный рост и максимальную защиту капитала.

✔ Защитник просадки (Drawdown Protector)

🔒 Функции безопасности для проп-фирм

Советник открывает две сделки:

Сделка 1: риск ~2% (по умолчанию)

Сделка 2: риск ~1% (лимитный ордер, по умолчанию)

Даже если оба стоп-лосса сработают в один день, просадка около 3%, что безопасно для большинства проп-фирм.

Оба значения можно настроить вручную.

✔ Нет чрезмерного количества сделок

Советник ждёт только качественные откатные точки входа.

✔ Отсутствие ночного взрывного риска

Сделки открываются только по структуре рынка, а не на случайной волатильности.

⚠️ Важное предупреждение

Если вам нужен советник, который:

❌ выигрывает каждый день

❌ никогда не теряет

❌ быстро удваивает депозит

— то этот EA не для вас.

Это долгосрочная, реалистичная система.

Возможны:

убыточные недели

убыточный месяц (редко, но возможно)

Это нормально.

Если вы не готовы к реальности рынка, системы с мартингейлом или сеткой могут выглядеть привлекательно —

но почти всегда заканчиваются полным сливом счёта.

Если вам нужна надёжная, стабильная и долговечная торговая система, этот советник создан именно для вас.

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: работает на любом

Минимальный депозит: $500 (личный), $5 000 (проп-фирма)

Уровень риска: авто-регулировка

Типы счетов: проп-фирмы и личные аккаунты

Установка: Plug & Play — без готовых set-файлов

🛠 Рекомендуемые настройки🔧 Параметры советника

Все настройки предназначены для защиты капитала и безопасной работы под правила проп-фирм.

🟦 1. Параметры управления риском

LOT_1__Risk_percentage_acc

Процент риска от баланса на первый вход по рынку.

Основная сделка по направлению тренда.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Процент риска от баланса на второй (лимитный) вход.

Используется для работы на откате после первой сделки.

🟦 2. Настройки стоп-лоссов

SL_1

Размер стоп-лосса для первой сделки.

SL_2

Размер стоп-лосса для второй лимитной сделки.

🟦 3. Настройки тейк-профитов

TP_1

Тейк-профит для первого входа.

TP_2

Тейк-профит для второго входа.

🟦 4. Настройки лимитного входа на откате

PINDING_ORDER

Дистанция от первой сделки для размещения второго лимитного ордера.

pips_away_from_open_price

Минимальное движение цены от цены открытия перед активацией трейлинг-стопа.

Используется для фиксации ранней прибыли.

🟦 5. Фильтры направления тренда (1D)

TREND_FILTER_1

Основной фильтр направления на дневном таймфрейме.

TREND_FILTER_2

Дополнительная фильтрация тренда на дневном графике для снижения ложных сигналов.

🟦 6. Фильтры входа (1H)

EXECUTE_1

Сигнал для первого входа на основе пересечения SMA 5 и SMA 50 на H1.

EXECUTE_2

Второй фильтр подтверждения для лимитного ордера с использованием того же пересечения SMA.

📌 Важное примечание по тестированию

Для получения точных и реалистичных результатов тестирование необходимо проводить на последних данных за 1 год.

Советник адаптируется под текущую структуру рынка и актуальное направление тренда, особенно на XAUUSD.

Волатильность золота часто меняется, поэтому старая история не отражает текущее поведение инструмента.

Использование последних 12 месяцев данных обеспечивает: