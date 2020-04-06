PropFlow Gold EA
- Samson Adekunle Okunola
- Версия: 1.0
- Активации: 10
PropFlow Gold EA — это чистый, структурированный торговый алгоритм, специально разработанный для управления проп-фирм аккаунтами и долгосрочной торговли на личных счетах.
Он не использует мартингейл, сетки, опасное усреднение или подгонку под историю.
Вместо этого он работает по направленной, многофреймовой структуре:
-
Определяет дневное направление (старший таймфрейм)
-
Открывает сделки на откате на таймфрейме H1
-
Устанавливает второй лимитный ордер для максимального использования отката
-
Автоматически регулирует риск в зависимости от волатильности
Этот советник создан для трейдеров, которым важны стабильность, безопасность и простота.⭐ Почему эта система работает
1. Без мартингейла. Без сетки. Без шума.
Только чистая логика на основе цены и реальной структуры рынка.
2. Стабильная работа на XAUUSD более десяти лет
Поведение золота повторяется — дневное направление + входы на откатах работают в разных рыночных циклах.
3. Автоматическая настройка риска
Размер позиции и стоп-лосс автоматически адаптируются к волатильности, создавая более плавную кривую роста и лучшую защиту капитала.
4. Простая, повторяемая логика
Система избегает сложных индикаторов и использует проверенные ценовые структуры, которые много лет показывают стабильность на золоте.
5. Создан для прохождения проп-фирм
Советник ориентирован на низкую просадку, плавный стабильный рост и максимальную защиту капитала.🔒 Функции безопасности для проп-фирм
✔ Защитник просадки (Drawdown Protector)
Советник открывает две сделки:
-
Сделка 1: риск ~2% (по умолчанию)
-
Сделка 2: риск ~1% (лимитный ордер, по умолчанию)
Даже если оба стоп-лосса сработают в один день, просадка около 3%, что безопасно для большинства проп-фирм.
Оба значения можно настроить вручную.
✔ Нет чрезмерного количества сделок
Советник ждёт только качественные откатные точки входа.
✔ Отсутствие ночного взрывного риска
Сделки открываются только по структуре рынка, а не на случайной волатильности.⚠️ Важное предупреждение
Если вам нужен советник, который:
❌ выигрывает каждый день
❌ никогда не теряет
❌ быстро удваивает депозит
— то этот EA не для вас.
Это долгосрочная, реалистичная система.
Возможны:
-
убыточные недели
-
убыточный месяц (редко, но возможно)
Это нормально.
Если вы не готовы к реальности рынка, системы с мартингейлом или сеткой могут выглядеть привлекательно —
но почти всегда заканчиваются полным сливом счёта.
Если вам нужна надёжная, стабильная и долговечная торговая система, этот советник создан именно для вас.🛠 Рекомендуемые настройки
-
Инструмент: XAUUSD
-
Таймфрейм: работает на любом
-
Минимальный депозит: $500 (личный), $5 000 (проп-фирма)
-
Уровень риска: авто-регулировка
-
Типы счетов: проп-фирмы и личные аккаунты
-
Установка: Plug & Play — без готовых set-файлов
Все настройки предназначены для защиты капитала и безопасной работы под правила проп-фирм.
🟦 1. Параметры управления риском
LOT_1__Risk_percentage_acc
Процент риска от баланса на первый вход по рынку.
Основная сделка по направлению тренда.
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Процент риска от баланса на второй (лимитный) вход.
Используется для работы на откате после первой сделки.
🟦 2. Настройки стоп-лоссов
SL_1
Размер стоп-лосса для первой сделки.
SL_2
Размер стоп-лосса для второй лимитной сделки.
🟦 3. Настройки тейк-профитов
TP_1
Тейк-профит для первого входа.
TP_2
Тейк-профит для второго входа.
🟦 4. Настройки лимитного входа на откате
PINDING_ORDER
Дистанция от первой сделки для размещения второго лимитного ордера.
pips_away_from_open_price
Минимальное движение цены от цены открытия перед активацией трейлинг-стопа.
Используется для фиксации ранней прибыли.
🟦 5. Фильтры направления тренда (1D)
TREND_FILTER_1
Основной фильтр направления на дневном таймфрейме.
TREND_FILTER_2
Дополнительная фильтрация тренда на дневном графике для снижения ложных сигналов.
🟦 6. Фильтры входа (1H)
EXECUTE_1
Сигнал для первого входа на основе пересечения SMA 5 и SMA 50 на H1.
EXECUTE_2
Второй фильтр подтверждения для лимитного ордера с использованием того же пересечения SMA.📌 Важное примечание по тестированию
Для получения точных и реалистичных результатов тестирование необходимо проводить на последних данных за 1 год.
Советник адаптируется под текущую структуру рынка и актуальное направление тренда, особенно на XAUUSD.
Волатильность золота часто меняется, поэтому старая история не отражает текущее поведение инструмента.
Использование последних 12 месяцев данных обеспечивает:
-
корректную работу тренд-фильтров
-
точное регулирование риска
-
реалистичные откатные точки входа
-
правильную симуляцию SMA-структуры
-
достоверные результаты под условия проп-фирм