Zen Flow 2
- Эксперты
- Hamza Ashraf
- Версия: 6.52
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 10
ПРОМО-АКЦИЯ ЗАПУСКА:
-
- 20 copies at $249 and price will be increased to $499. 19 copies left.
- Финальная цена: 1,700$
- Получите 1 экземпляр бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки
Добро пожаловать в ZenFlow!
ZenFlow - это продвинутое советник, созданный для точной и быстрой адаптации к изменяющимся рыночным трендам. Он оптимизирован для торговли символом XAUUSD( or GOLD) и должен работать только на одном графике. Этот советник использует сложную стратегию следования за трендом в сочетании с индикатором на основе импульса, который определяет оптимальные точки входа, отфильтровывая ложные сигналы. Функция трейлинг-стопа помогает фиксировать прибыль, эффективно управляя рисками.
Созданный с использованием передовых технологий, этот советник особенно эффективен на трендовых рынках, обеспечивая высокую точность исполнения сделок. Его встроенная система управления рисками включает динамическое определение размера лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стопы, все нацелено на максимизацию потенциала каждой сделки, защищая ваш капитал.
Особенности:
- Быстрая и простая настройка: Прикрепите советник к одному графику XAUUSD( or GOLD)
- Без сетки, без мартингейла, без высокорисковых стратегий
- Совместим со всеми брокерами и проп-трейдинговыми фирмами
- Автоматически адаптируется к рыночным условиям для оптимальной производительности
- Функции трейлинг-стопа и тейк-профита для обеспечения прибыли
Бэктестирование:
Запустите советник на XAUUSD( or GOLD) с настройками по умолчанию или настраивайте параметры управления рисками в соответствии с вашими предпочтениями по просадке. Бэктесты показывают устойчивый рост и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.
Настройка:
Просто прикрепите советник к XAUUSD( or GOLD) на таймфрейме M15. Установите предпочтительный размер сделки и лимиты риска, и советник будет управлять остальным автоматически, эффективно обрабатывая сделки.
ПРИМЕЧАНИЕ: ZenFlow следует прикреплять только к одному графику. Он точно торгует XAUUSD(GOLD), но, пожалуйста, избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.
Действуйте быстро – цена увеличится до 1,700$, как только будут распроданы первые копии!
已购买，如何获得免费EA