Zen Flow 2

2.9

ПРОМО-АКЦИЯ ЗАПУСКА:

  • 20 copies at $249 and price will be increased to $499. 19 copies left
  • Финальная цена: 1,700$
  • Получите 1 экземпляр бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки

Добро пожаловать в ZenFlow!

ZenFlow - это продвинутое советник, созданный для точной и быстрой адаптации к изменяющимся рыночным трендам. Он оптимизирован для торговли символом XAUUSD( or GOLD) и должен работать только на одном графике. Этот советник использует сложную стратегию следования за трендом в сочетании с индикатором на основе импульса, который определяет оптимальные точки входа, отфильтровывая ложные сигналы. Функция трейлинг-стопа помогает фиксировать прибыль, эффективно управляя рисками.

Созданный с использованием передовых технологий, этот советник особенно эффективен на трендовых рынках, обеспечивая высокую точность исполнения сделок. Его встроенная система управления рисками включает динамическое определение размера лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стопы, все нацелено на максимизацию потенциала каждой сделки, защищая ваш капитал.

Особенности:

  • Быстрая и простая настройка: Прикрепите советник к одному графику XAUUSD( or GOLD)
  • Без сетки, без мартингейла, без высокорисковых стратегий
  • Совместим со всеми брокерами и проп-трейдинговыми фирмами
  • Автоматически адаптируется к рыночным условиям для оптимальной производительности
  • Функции трейлинг-стопа и тейк-профита для обеспечения прибыли

Бэктестирование:

Запустите советник на XAUUSD( or GOLD) с настройками по умолчанию или настраивайте параметры управления рисками в соответствии с вашими предпочтениями по просадке. Бэктесты показывают устойчивый рост и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.

Настройка:

Просто прикрепите советник к XAUUSD( or GOLD) на таймфрейме M15. Установите предпочтительный размер сделки и лимиты риска, и советник будет управлять остальным автоматически, эффективно обрабатывая сделки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ZenFlow следует прикреплять только к одному графику. Он точно торгует XAUUSD(GOLD), но, пожалуйста, избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.

Действуйте быстро – цена увеличится до 1,700$, как только будут распроданы первые копии!

Отзывы 31
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

[Удален] 2025.06.20 17:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello in the new version it should be much better.
Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:25 
 

The creator is very communicative but it absolutely does not help with the quality of EA. It worked only for the first two months and backtest has no relation to real results.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Have you checked the new version? Its much more stable .
Ivaylo Petrov
182
Ivaylo Petrov 2025.05.27 14:44 
 

When I bought the first version /1.24/ of this robot I was happy with the purchase. After several updates it became an absolute loser. Currently I am trading with the first version /out of 10 trades only one is a loser/. I recommend Mr. Hamza Ashraf to return the first version /ZenFlow2 1.24/ for sale - it works best. Regards- Ivaylo Petrov

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello I hear you but i promise i didn't mess up the strategy i just fixed multiple issues,im already working on an upgrade which i think will make it more stable.
Luis Corso
465
Luis Corso 2025.05.23 05:46 
 

Since I bought it in March, I've had very little satisfaction. The truth is that it hasn't given me what I expected; in fact, it's taken away more than I expected. The creator is certainly a kind person who responds very kindly, but his kindness doesn't increase the account capital. I really feel like I've thrown my money away, both the money I paid for and the money I had in my account. I have faith that in the future, they will have a much more competitive product than the one they offer now!

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello im sorry for your bad experience,im working a lot on it to make it much better a new version is on the way and latest update is better too.
GuyNaay Story
34
GuyNaay Story 2025.05.22 05:36 
 

Why EA is not working?

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello have you checked the latest version?
Alexey Khruzin
50
Alexey Khruzin 2025.05.15 18:22 
 

Ever since he dropped out of grad school, he's, uh, he's given me a lot of grief))))

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
The latest update is much better have you checked it
Uladzislau Savastseyenka
141
Uladzislau Savastseyenka 2025.05.01 10:25 
 

Этот советник меня разочаровал. Мало ли что он делает сделки 1 раз в неделю так ещё и в последние время убыточные. Он работает только в истории. Даже после выхода советника он стал намного хуже чем на тестировании в истории. Если это исправиться то буду продлевать аренду и поменяю свое мнение.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello have you checked the latest version of the EA? Its much better
Pompeo Damiani
23
Pompeo Damiani 2025.04.30 21:53 
 

Noleggiato per un mese, il software è assolutamente discordante dalla prova in backtest, tra l'altro lo sto provando sullo stesso broker dove mi dava performance altissime. Assistenza per ora non all'altezza, e neanche il software 5 giorni 0 trade, se non vedrò miglioramenti nei prossimi giorni non cambio la recensione e segnalo anche la situazione truffaldina.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello i have been updating the ea and the latest version is much better please test that too.
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.04.24 14:00 
 

The author promises to fix a serious bug that makes the advisor very inefficient. But there is no confirmation of this yet. If it is profitable, I will change the review to positive.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Brave Trader
218
Brave Trader 2025.04.22 18:49 
 

My Honest Review After 15 Days Live with Zen Flow2 EA I started my journey with Zen Flow2 EA feeling a bit skeptical, as many traders naturally are when trying a new Expert Advisor. I had seen some promising results in the strategy tester, but I needed to confirm if it could really deliver in real-time market conditions. After purchasing the EA, I began by forward-testing it on a demo account with IC Trading. The results were consistent and encouraging. Then, on April 7th, I moved the EA to a live account with the same broker—and to my surprise, the trades were identical on both the demo and the live account. I also ran a backtest for the exact same period, and once again, the trades matched perfectly. This confirmed for me that the EA behaves reliably and consistently across backtest, demo, and live trading environments. During this period, I tested different settings, particularly experimenting with the Trailing Stop Loss (TSL). After trying various setups, I found that the default settings were actually the most profitable—another sign that this EA has been well-tuned right out of the box. Beyond the EA’s performance, I was also very impressed with the developer, Hamza. The communication has been excellent—he’s helpful, open-minded, and genuinely listens to user feedback. He maintains an active Telegram group where he shares updates, answers questions, and supports his community, which is something I truly appreciate. That said, I understand that 15 days is still a relatively short period to evaluate the overall long-term performance of any EA. I’ll continue monitoring Zen Flow2 and plan to update my review and share more of my experience after a longer period of usage. For now, I can confidently say that Zen Flow2 has strong potential. It’s rare to find an EA that performs so consistently across all environments, and it’s even rarer to find a developer who stands behind their product with such integrity and support. I believe good work must be recognized and rewarded—and Hamza is one of those developers in the MQL community who truly deserves it.

__________________________________________________________________

After 15 days of live testing, I initially shared a positive review of the Zen Flow2 EA, based on consistent results across backtests, demo, and live accounts with IC Markets (IC Trading). I genuinely believed the EA had solid potential, and I appreciated the developer's communication and support during that phase.

However, I feel it's important to update my review after continued observation.

Since April 24th, the EA has not placed any trades at all, despite normal market conditions and no changes on my end. Additionally, another MQL user reached out to me privately after reading my original review, sharing that they experienced significant losses and that the developer had acknowledged issues with the strategy logic—but has not yet resolved them.

This is concerning, and I believe it's my responsibility to clarify that while I initially had a good experience, the EA does not appear stable or ready for reliable long-term use at this stage.

I do not want my earlier feedback to mislead anyone. My intent was to support good development, but transparency must come first. As of now, I do not recommend purchasing or using Zen Flow2 until the developer addresses these issues and provides a confirmed update.

If things improve and the EA is fixed, I’ll be happy to update my review again. But for now, please exercise caution.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
thank you so much it truly means a lot to me and the new update is much more stable too.
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.04.17 07:42 
 

bad

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Marvin Alain Bernard Barthelemy
278
Marvin Alain Bernard Barthelemy 2025.04.16 10:47 
 

The author has not responded for two weeks and the bot is no longer functional. I am waiting for a response from him to change my opinion. Very responsive when it came to purchasing his expert and then nothing. The bot does not work

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
csernilaci
462
csernilaci 2025.04.10 10:08 
 

Üdvözlök minden kedves kereskedőt .Április 10 .naptól - Április 15. napig a robot 6 kereskedése profittal zárult. Ez után Április 15. naptól 16 napig rövid időn belül 3 veszteséges kereskedést zárt. Eladás pozíciókat nyitott egy erösen emelkedő arany trend piacon . Ez alap hiba szerintem. Jeleztem a fejlesztőnek ,hogy javítsa ki a hibát. A robotot a fejlestő tanácsára alap beállításon használtam. A fejlesztő nem segített kellő módon a probléma megoldásában. Ha pozitív válltozás történik változtatok az értékelésemen.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
joasvdk
47
joasvdk 2025.04.08 09:38 
 

Testing this for about a month and its definitely profitable so I do recommend. Its not as good as the back test to be honest but I am still happy with the results and for this price you should definitely give it a try. The author is very helpful as well

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try too
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
UDO SIGMUND FETH
269
UDO SIGMUND FETH 2025.04.05 06:58 
 

Doesn't work at all. Just loses money. I have serious doubts about the backtest results.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
Markus Bischoff
959
Markus Bischoff 2025.04.04 07:40 
 

the bot works only on backtest, not in real! go for example to 2020 and test it there, and also there the bot doesn't work! i'm really willing to change my opinion, if the Dev. fix the bot!

Add: 14.04.2025

i am correcting my rating. with the original, i.e. the default settings, i did not have a good result. however, i let the zenflow through the optimizer and now use my own set. since then, 6 trades have been executed and all closed in profit. i will continue to test and optimize. until then, 4 stars from me.

you can see my last 6 trades in comment section...

update 26.04.2025

Some seems to be strange with this bot... this week only one trade and that was a loss! strange...

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it means a lot .
Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it truly means a lot to me.
inokko
182
inokko 2025.03.27 15:30 
 

Very good communication. Vary good EA. Always with SL. No martingale.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much.
