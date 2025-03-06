Zen Flow 2

ПРОМО-АКЦИЯ ЗАПУСКА:

Добро пожаловать в ZenFlow!

ZenFlow - это продвинутое советник, созданный для точной и быстрой адаптации к изменяющимся рыночным трендам. Он оптимизирован для торговли символом XAUUSD( or GOLD) и должен работать только на одном графике. Этот советник использует сложную стратегию следования за трендом в сочетании с индикатором на основе импульса, который определяет оптимальные точки входа, отфильтровывая ложные сигналы. Функция трейлинг-стопа помогает фиксировать прибыль, эффективно управляя рисками.

Созданный с использованием передовых технологий, этот советник особенно эффективен на трендовых рынках, обеспечивая высокую точность исполнения сделок. Его встроенная система управления рисками включает динамическое определение размера лота, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стопы, все нацелено на максимизацию потенциала каждой сделки, защищая ваш капитал.

Особенности:

Быстрая и простая настройка: Прикрепите советник к одному графику XAUUSD( or GOLD)

Без сетки, без мартингейла, без высокорисковых стратегий

Совместим со всеми брокерами и проп-трейдинговыми фирмами

Автоматически адаптируется к рыночным условиям для оптимальной производительности

Функции трейлинг-стопа и тейк-профита для обеспечения прибыли

Бэктестирование:

Запустите советник на XAUUSD( or GOLD) с настройками по умолчанию или настраивайте параметры управления рисками в соответствии с вашими предпочтениями по просадке. Бэктесты показывают устойчивый рост и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.

Настройка:

Просто прикрепите советник к XAUUSD( or GOLD) на таймфрейме M15. Установите предпочтительный размер сделки и лимиты риска, и советник будет управлять остальным автоматически, эффективно обрабатывая сделки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ZenFlow следует прикреплять только к одному графику. Он точно торгует XAUUSD(GOLD), но, пожалуйста, избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.

