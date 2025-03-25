Silver Flow

3

ПРОМО АКЦИЯ:

  Ограниченное количество копий доступно по текущей цене!
  Финальная цена: 1,800$
  • Получите 1 EA бесплатно (действительно для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки

Добро пожаловать в Silver Flow!

Silver Flow – это современный EA, предназначенный для определения и извлечения выгоды из торговых установок с высокой вероятностью, используя комбинацию стратегий возврата к среднему и прорыва волатильности. Он сосредотачивается исключительно на символе XAGUSD(Silver) и предназначен для использования только на одном графике. Этот EA интегрирует динамический фильтр волатильности и осциллятор импульса для подтверждения входов, гарантируя, что сделки заключаются в оптимальных рыночных условиях, минимизируя ложные сигналы.

Созданный с использованием передовых технологий, Silver Flow отлично работает в периоды консолидации рынка и фаз прорыва. Он адаптируется к изменяющимся уровням волатильности, оптимизируя размер и позиционирование сделок. EA также включает встроенные инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс, тейк-профит и основанные на волатильности трейлинг-стопы, чтобы защищать капитал и эффективно фиксировать прибыль.

Особенности:

  • Быстрая настройка: прикрепите EA к одному графику XAGUSD(Silver)
  • Не использует стратегии сеток или мартингейла, обеспечивая управление рисками с низким уровнем
  • Полностью совместим со всеми брокерами и проп-фирмами
  • Автоматически адаптируется к изменяющейся волатильности для максимальной производительности
  • Включает механизмы основанного на волатильности трейлинг-стопа и динамического тейк-профита

Пробное тестирование:

Запустите Silver Flow на XAGUSD(Silver) с помощью стандартных настроек или настройте параметры риска в соответствии с вашими предпочтениями по максимальной просадке. Результаты пробного тестирования показывают стабильную доходность с учетом риска и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.

Настройка:

Просто прикрепите EA к XAGUSD(Silver) на таймфрейме M15. Настройте предпочтительный размер сделок и параметры риска. EA автоматически будет управлять сделками, динамически адаптируясь к рыночным условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Silver Flow должен быть прикреплен только к одному графику. Он будет точно торговать XAGUSD(Silver), но избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.

Действуйте быстро - цена увеличится до 1,800$, как только первые копии будут распроданы!

Фильтр:
Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:24 
 

The product had more lose than win since the beginning.

Hamza Ashraf
9548
Ответ разработчика Hamza Ashraf 2025.09.02 20:19
I hope its better in the new version
Ответ на отзыв