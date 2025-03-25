ПРОМО АКЦИЯ: Ограниченное количество копий доступно по текущей цене!

Добро пожаловать в Silver Flow!

Silver Flow – это современный EA, предназначенный для определения и извлечения выгоды из торговых установок с высокой вероятностью, используя комбинацию стратегий возврата к среднему и прорыва волатильности. Он сосредотачивается исключительно на символе XAGUSD(Silver) и предназначен для использования только на одном графике. Этот EA интегрирует динамический фильтр волатильности и осциллятор импульса для подтверждения входов, гарантируя, что сделки заключаются в оптимальных рыночных условиях, минимизируя ложные сигналы.

Созданный с использованием передовых технологий, Silver Flow отлично работает в периоды консолидации рынка и фаз прорыва. Он адаптируется к изменяющимся уровням волатильности, оптимизируя размер и позиционирование сделок. EA также включает встроенные инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс, тейк-профит и основанные на волатильности трейлинг-стопы, чтобы защищать капитал и эффективно фиксировать прибыль.

Особенности:

Быстрая настройка: прикрепите EA к одному графику XAGUSD(Silver)

Не использует стратегии сеток или мартингейла, обеспечивая управление рисками с низким уровнем

Полностью совместим со всеми брокерами и проп-фирмами

Автоматически адаптируется к изменяющейся волатильности для максимальной производительности

Включает механизмы основанного на волатильности трейлинг-стопа и динамического тейк-профита

Пробное тестирование:

Запустите Silver Flow на XAGUSD(Silver) с помощью стандартных настроек или настройте параметры риска в соответствии с вашими предпочтениями по максимальной просадке. Результаты пробного тестирования показывают стабильную доходность с учетом риска и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.

Настройка:

Просто прикрепите EA к XAGUSD(Silver) на таймфрейме M15. Настройте предпочтительный размер сделок и параметры риска. EA автоматически будет управлять сделками, динамически адаптируясь к рыночным условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Silver Flow должен быть прикреплен только к одному графику. Он будет точно торговать XAGUSD(Silver), но избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.

