Metronex Bienvenue dans une nouvelle ère de trading. Metronex n'est pas juste un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage sur les marchés en constante évolution. Basé sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies de pointe avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision.





"Le succès en trading consiste à gérer les risques tout en laissant les profits augmenter—Metronex fait exactement cela, en se concentrant sur la sécurité et la constance."



Le cœur de la stratégie

Metronex se concentre sur le trading autour des niveaux clés de support et de résistance. Il identifie les zones où le prix est susceptible de rebondir ou de percer, vous offrant des entrées à forte probabilité. En plaçant stratégiquement des trades à ces endroits cruciaux, l'EA maximise vos chances de succès. Les filtres basés sur le MACD et le stop suiveur fournissent un système de gestion des risques solide pour protéger vos trades.

Aspect Détails Symbole XAUUSD Intervalle de temps M30 Gestion des Risques Ajustable pour correspondre à votre style de trading et à votre appétit pour le risque. Blog

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Metronex est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris les défis de société de prop, ce qui en fait un choix idéal pour les traders cherchant à réussir ces essais avec confiance.





Metronex est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris les défis de société de prop, ce qui en fait un choix idéal pour les traders cherchant à réussir ces essais avec confiance.

Avertissement : Metronex ne doit être utilisé que sur un seul graphique pour éviter le chevauchement des trades. Cela garantit que l'EA fonctionne à son potentiel maximal et ne duplique pas les trades sur plusieurs graphiques.



Comment commencer Attachez Metronex à votre graphique XAUUSD M30. Configurez vos préférences de risque selon votre stratégie. Sortez et amusez-vous et laissez l'EA s'occuper du reste.





Que vous visiez la constance ou que vous essayiez de passer des défis de compte financé, Metronex a la technologie et la stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading.