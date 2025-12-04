Metronex
- エキスパート
- Ghaith Khaddour
- バージョン: 1.37
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 15
Metronex
新しいトレーディングの時代へようこそ。Metronexは単なる別のEAではありません—進化し続ける市場での優位性を提供するために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。
早期アクセス価格：95。現在までに4ユーザーが購入しました。5部のコピーが販売されると、価格が130に変更されます。
私に直接連絡してデモ専用トライアルをリクエストしてください。
購入後は私に連絡してギフトEAを手に入れてください。
"トレーディングにおける成功は、リスクを管理しながら利益を伸ばすことにあり—Metronexは、それを実現し、安全性と一貫性に重点を置いています。"
戦略の核心
Metronexは、主要なサポートとレジスタンスレベルの周りでの取引に重点を置いています。価格が反発したり突破したりする可能性のあるゾーンを特定し、高確率のエントリーを提供します。これらの重要な地点で戦略的に取引を配置することで、EAは成功の可能性を最大化します。MACDベースのフィルターとトレイリングストップは、取引を保護するための強力なリスク管理システムを提供します。
|側面
|詳細
|シンボル
|XAUUSD
|時間枠
|M30
|リスク管理
|あなたの取引スタイルとリスク嗜好に合わせて調整可能。
|ブログ
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|チャンネル
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
|バックテストの手助け
|私に連絡→ガイダンス+設定ファイルを取得→適切なバックテスト結果
|テレグラム
|購入後に連絡して、私たちのテレグラムチャンネルへの無料アクセスを受け取り、独占の取引ヒント、ギフト、アップデートを受け取ってください。
Metronexは、プロップファームチャレンジを含むさまざまな取引口座に対応しており、これらのトライアルを自信を持って通過したいトレーダーにとって理想的な選択肢です。
警告： Metronexは、取引の重複を防ぐために1つのチャートでのみ使用する必要があります。これにより、EAが最高の潜在能力を発揮し、複数のチャートで取引が重複しないようにします。
始め方
- MetronexをあなたのXAUUSD M30チャートに添付します。
- 戦略に応じてリスクの優先順位を設定します。
- 出かけて楽しんで、EAに残りを任せます。
一貫性を目指すか、資金提供された口座チャレンジを通過しようとしている場合でも、Metronexはあなたの取引目標を達成するための技術と戦略を備えています。
Je trouve ce bot intéressant. Il ne donne pas, (pour moi) de résultats hors du commun, par contre il fait durablement son chemin. Du 3 à 7% par mois durablement c'est faisable, enBacktests. Le premier trade en live, vraiment négatif, j'espère que la suite va redresser la barre ... Eventuellement, je serais heureux d'avoir des setfiles avancées si elles existent ? - I find this bot interesting. It doesn't produce extraordinary results (in my opinion), but it's showing consistent performance. Achieving 3 to 7% per month is achievable, based on backtests. The first live trade was really negative; I hope the rest will turn things around... I'd be happy to have access to advanced setfiles if they exist.