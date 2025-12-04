Metronex Bienvenido a una nueva era de comercio. Metronex no es solo otro EA—es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgos innovadores, permitiéndote operar con confianza y precisión.





Precios de acceso anticipado: 95. Solo 4 usuarios han comprado hasta ahora. Una vez que se vendan 5 copias, el precio cambiará a 130. Solicita una prueba exclusiva de demostración contactándome directamente.

DESPUÉS DE LA COMPRA CONTÁCTAME PARA OBTENER EL EA DE REGALO.



"El éxito en el comercio se trata de gestionar el riesgo mientras permites que las ganancias crezcan—Metronex hace precisamente eso, con un enfoque en seguridad y consistencia."



El Corazón de la Estrategia

Metronex se centra en operar alrededor de niveles clave de soporte y resistencia. Identifica zonas donde el precio es probable que rebote o rompa, dándote entradas de alta probabilidad. Al colocar operaciones estratégicamente en estas áreas cruciales, el EA maximiza tus posibilidades de éxito. Los filtros basados en MACD y el stop dinámico proporcionan un sólido sistema de gestión de riesgos para proteger tus operaciones.

Aspecto Detalles Símbolo XAUUSD Intervalo de tiempo M30 Gestión de Riesgos Ajustable para coincidir con tu estilo de comercio y apetito de riesgo. Blog

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Canal https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots Ayuda con el Backtest Contacta conmigo → Obtén orientación + archivo de configuración→ Resultados de backtest apropiados Telegram contacta después de la compra para recibir tu acceso gratuito a nuestro canal de Telegram, donde recibirás consejos de comercio exclusivos, regalos y actualizaciones.





Metronex es compatible con una gama de cuentas de comercio, incluyendo retos de empresas prop, lo que lo convierte en una elección ideal para los comerciantes que buscan pasar estas pruebas con confianza.

Advertencia: Metronex solo debe usarse en un gráfico para evitar la superposición de operaciones. Esto asegura que el EA funcione a su máximo potencial y no duplique operaciones en múltiples gráficos.



Cómo Empezar Adjunta Metronex a tu gráfico de XAUUSD M30. Configura tus preferencias de riesgo según tu estrategia. Sal y diviértete y deja que el EA se encargue del resto.





Tanto si buscas consistencia como si intentas pasar desafíos de cuentas financiadas, Metronex tiene la tecnología y la estrategia para ayudarte a alcanzar tus objetivos de comercio.









