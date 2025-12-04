Metronex Benvenuto in una nuova era di trading. Metronex non è solo un altro EA: è una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Costruito su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, permettendoti di fare trading con fiducia e precisione.





Prezzo di accesso anticipato: 75. Solo 1 utenti hanno acquistato finora. Una volta vendute 5 copie, il prezzo cambierà a 99.

"Il successo nel trading riguarda la gestione del rischio mentre si lasciano correre i profitti—Metronex fa proprio questo, con un focus su sicurezza e coerenza."



Il Cuore della Strategia

Metronex si concentra sul trading intorno ai livelli chiave di supporto e resistenza. Identifica zone in cui il prezzo è probabile che rimbalzi o superi, offrendoti ingressi ad alta probabilità. Posizionando strategicamente le operazioni in queste aree cruciali, l'EA massimizza le tue possibilità di successo. I filtri basati sul MACD e lo stop loss seguente forniscono un forte sistema di gestione del rischio per proteggere le tue operazioni.

Aspetto Dettagli Simbolo XAUUSD Finestra Temporale M30 Gestione del Rischio Regolabile per adattarsi al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio. Blog

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Blog

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Canale https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots





Metronex è compatibile con una gamma di conti di trading, comprese le sfide delle aziende prop, rendendolo una scelta ideale per i trader che cercano di superare queste prove con fiducia.

Avviso: Metronex dovrebbe essere utilizzato solo su un grafico per prevenire sovrapposizioni di trading. Questo assicura che l'EA operi al massimo del suo potenziale e non duplichi le operazioni su più grafici.



Come Iniziare Collega Metronex al tuo grafico XAUUSD M30. Configura le tue preferenze di rischio secondo la tua strategia. Esci e divertiti mentre l'EA si occupa del resto.





Che tu stia puntando alla coerenza o cercando di superare le sfide di conti finanziati, Metronex ha la tecnologia e la strategia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading.