Spike Catcher MT5
- Эксперты
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Ghaith KhaddourI've always had the passion for trading and how it all works since i first began in 2012, so i decided to create something that truly expresses my love for this beautiful art wiithout the hassle of constant monitoring. I'm very proud of what i have created and i know you'll be too...
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Spike Catcher
Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.
Недельный диапазон: 7 to 11.
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Специальная цена раннего доступа: 50. На данный момент только 4 пользователей воспользовались этим предложением. После того как будет продано 5 единиц, цена увеличится до 70.
Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.
Свяжитесь с нами → Получите экспертные настройки и советы → Достигните надежных результатов бэктестирования"Успех в торговле зависит от эффективного управления рисками, пока ваши прибыли растут — Spike Catcher превосходно справляется с обеими задачами, акцентируя внимание на безопасности и стабильной производительности."
Основная торговая методология
Spike Catcher работает, используя ценовые каналы для определения оптимальных точек входа и выхода. Он тщательно изучает колебания цен в заданном диапазоне, инициируя покупки рядом с нижней границей и executing продажи рядом с верхней границей, или наоборот. Этот подход помогает вам воспользоваться предсказуемыми ценовыми колебаниями. Включение фильтров MACD добавляет дополнительный уровень защиты, игнорируя обманчивые прорывы, в то время как механизм трейлинг-стопа защищает ваши прибыли по мере того, как рынок движется в вашу пользу.
Более того, интеллектуальный механизм трейлинг-стопа постоянно обеспечивает ваши прибыли по мере развития тренда. Этот трейлинг-стоп реагирует на изменения рынка, эффективно минимизируя убытки и увеличивая потенциальную прибыль. По сути, Spike Catcher функционирует не только как следящий за трендом, но и как контроллер рисков, стремясь оптимизировать каждую торговую возможность.
|Аспект
|Детали
|Символ
|CADJPY
|Временной интервал
|M30
|Система следования за трендом
|Да, создана для выявления и следования за сильными рыночными трендами, пока они не ослабнут.
|Фильтры MACD
|Да, включены для повышения безопасности, позволяя только высоковероятные сделки.
|Продвинутый трейлинг-стоп
|Да, спроектирован для обеспечения прибыли при снижении просадок, адаптируется динамически к рыночным условиям.
|Настройки риска
|Полностью настраиваемые, чтобы вы могли адаптировать их под свой уровень риска и стиль торговли.
| Блог
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|Канал
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
Spike Catcher поддерживает широкий спектр торговых счетов, включая те, которые используются для челленджей проп-фирм, что делает его отличным компаньоном для трейдеров, стремящихся успешно пройти такие проверки с уверенностью.
Важно: Чтобы избежать наложения торговых операций, пожалуйста, запускайте Spike Catcher только на одном графике одновременно. Эта практика обеспечивает оптимальную производительность и предотвращает дублирование торговых действий.
Как начать
- Прикрепите Spike Catcher к вашему графику CADJPY M30.
- Установите параметры риска в соответствии с вашим предпочтительным стилем торговли.
- Расслабьтесь и дайте EA управлять торговыми операциями за вас.
Будь то стабильная прибыль или успешное завершение тестов на фондирование счета, Spike Catcher предлагает инструменты и подход, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.
Примечание: После покупки, убедитесь, что связались с нами, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу в Telegram, где вы будете получать эксклюзивные советы по торговле, подарки и последние обновления.