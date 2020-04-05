Spike Catcher MT5

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  • Ghaith Khaddour
    Ghaith Khaddour

    Ghaith Khaddour

    3.6 (13)
    I've always had the passion for trading and how it all works since i first began in 2012, so i decided to create something that truly expresses my love for this beautiful art wiithout the hassle of constant monitoring. I'm very proud of what i have created and i know you'll be too...
    7 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

Spike Catcher

Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Недельный диапазон: 7 to 11.

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Специальная цена раннего доступа: 50. На данный момент только 4 пользователей воспользовались этим предложением. После того как будет продано 5 единиц, цена увеличится до 70.


Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Свяжитесь с нами → Получите экспертные настройки и советы → Достигните надежных результатов бэктестирования

"Успех в торговле зависит от эффективного управления рисками, пока ваши прибыли растут — Spike Catcher превосходно справляется с обеими задачами, акцентируя внимание на безопасности и стабильной производительности."

Основная торговая методология

Spike Catcher работает, используя ценовые каналы для определения оптимальных точек входа и выхода. Он тщательно изучает колебания цен в заданном диапазоне, инициируя покупки рядом с нижней границей и executing продажи рядом с верхней границей, или наоборот. Этот подход помогает вам воспользоваться предсказуемыми ценовыми колебаниями. Включение фильтров MACD добавляет дополнительный уровень защиты, игнорируя обманчивые прорывы, в то время как механизм трейлинг-стопа защищает ваши прибыли по мере того, как рынок движется в вашу пользу.

Более того, интеллектуальный механизм трейлинг-стопа постоянно обеспечивает ваши прибыли по мере развития тренда. Этот трейлинг-стоп реагирует на изменения рынка, эффективно минимизируя убытки и увеличивая потенциальную прибыль. По сути, Spike Catcher функционирует не только как следящий за трендом, но и как контроллер рисков, стремясь оптимизировать каждую торговую возможность.

Аспект Детали
Символ CADJPY
Временной интервал M30
Система следования за трендом Да, создана для выявления и следования за сильными рыночными трендами, пока они не ослабнут.
Фильтры MACD Да, включены для повышения безопасности, позволяя только высоковероятные сделки.
Продвинутый трейлинг-стоп Да, спроектирован для обеспечения прибыли при снижении просадок, адаптируется динамически к рыночным условиям.
Настройки риска Полностью настраиваемые, чтобы вы могли адаптировать их под свой уровень риска и стиль торговли.
Блог
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Канал https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Spike Catcher поддерживает широкий спектр торговых счетов, включая те, которые используются для челленджей проп-фирм, что делает его отличным компаньоном для трейдеров, стремящихся успешно пройти такие проверки с уверенностью.

Важно: Чтобы избежать наложения торговых операций, пожалуйста, запускайте Spike Catcher только на одном графике одновременно. Эта практика обеспечивает оптимальную производительность и предотвращает дублирование торговых действий.

Как начать

  1. Прикрепите Spike Catcher к вашему графику CADJPY M30.
  2. Установите параметры риска в соответствии с вашим предпочтительным стилем торговли.
  3. Расслабьтесь и дайте EA управлять торговыми операциями за вас.

Будь то стабильная прибыль или успешное завершение тестов на фондирование счета, Spike Catcher предлагает инструменты и подход, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.

Примечание: После покупки, убедитесь, что связались с нами, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу в Telegram, где вы будете получать эксклюзивные советы по торговле, подарки и последние обновления.

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Valeria Zen V4.4 — Smart Grids. Statistical Edge. Built-in Protection. Valeria Zen is a professional multi-pair mean reversion grid EA for MetaTrader 5. It exploits the proven statistical tendency of currency prices to revert to their mean, using intelligent grid averaging with velocity-aware position management and a layered protection system. Important: Contact me after buying to get the PDF manual. Fresh Live Signal: Click here Special entry pricing of 99€ — price will increase to 299€ after
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
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The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
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ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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