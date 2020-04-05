Spike Catcher MT5

Spike Catcher Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Недельный диапазон: 7 to 11.

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Специальная цена раннего доступа: 50. На данный момент только 4 пользователей воспользовались этим предложением. После того как будет продано 5 единиц, цена увеличится до 70.





Войдите в будущее трейдинга с Spike Catcher. Это не просто типичный EA — это современный инструмент для торговли, созданный для того, чтобы предоставить вам конкурентное преимущество на динамичных рынках. Используя сложную архитектуру, этот экспертный советник сочетает новейшие торговые стратегии с продвинутыми механизмами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Свяжитесь с нами → Получите экспертные настройки и советы → Достигните надежных результатов бэктестирования "Успех в торговле зависит от эффективного управления рисками, пока ваши прибыли растут — Spike Catcher превосходно справляется с обеими задачами, акцентируя внимание на безопасности и стабильной производительности."

Основная торговая методология

Spike Catcher работает, используя ценовые каналы для определения оптимальных точек входа и выхода. Он тщательно изучает колебания цен в заданном диапазоне, инициируя покупки рядом с нижней границей и executing продажи рядом с верхней границей, или наоборот. Этот подход помогает вам воспользоваться предсказуемыми ценовыми колебаниями. Включение фильтров MACD добавляет дополнительный уровень защиты, игнорируя обманчивые прорывы, в то время как механизм трейлинг-стопа защищает ваши прибыли по мере того, как рынок движется в вашу пользу.

Более того, интеллектуальный механизм трейлинг-стопа постоянно обеспечивает ваши прибыли по мере развития тренда. Этот трейлинг-стоп реагирует на изменения рынка, эффективно минимизируя убытки и увеличивая потенциальную прибыль. По сути, Spike Catcher функционирует не только как следящий за трендом, но и как контроллер рисков, стремясь оптимизировать каждую торговую возможность.

Аспект Детали Символ CADJPY Временной интервал M30 Система следования за трендом Да, создана для выявления и следования за сильными рыночными трендами, пока они не ослабнут. Фильтры MACD Да, включены для повышения безопасности, позволяя только высоковероятные сделки. Продвинутый трейлинг-стоп Да, спроектирован для обеспечения прибыли при снижении просадок, адаптируется динамически к рыночным условиям. Настройки риска Полностью настраиваемые, чтобы вы могли адаптировать их под свой уровень риска и стиль торговли. Блог

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Канал https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots





Spike Catcher поддерживает широкий спектр торговых счетов, включая те, которые используются для челленджей проп-фирм, что делает его отличным компаньоном для трейдеров, стремящихся успешно пройти такие проверки с уверенностью.

Важно: Чтобы избежать наложения торговых операций, пожалуйста, запускайте Spike Catcher только на одном графике одновременно. Эта практика обеспечивает оптимальную производительность и предотвращает дублирование торговых действий.

Как начать Прикрепите Spike Catcher к вашему графику CADJPY M30. Установите параметры риска в соответствии с вашим предпочтительным стилем торговли. Расслабьтесь и дайте EA управлять торговыми операциями за вас.

Будь то стабильная прибыль или успешное завершение тестов на фондирование счета, Spike Catcher предлагает инструменты и подход, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.