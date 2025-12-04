Metronex
Metronex
Bem-vindo a uma nova era de negociação. Metronex não é apenas mais um EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído em uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gerenciamento de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.
Preço de acesso antecipado: 95. Apenas 4 usuários compraram até agora. Uma vez que 5 cópias sejam vendidas, o preço mudará para 130.
Solicite um teste exclusivo de demonstração entrando em contato comigo diretamente.
APÓS A COMPRA ENTRE EM CONTATO COMIGO PARA RECEBER O EA DE PRESENTE.
"O sucesso na negociação é sobre gerenciar riscos enquanto permite que os lucros cresçam—Metronex faz exatamente isso, com foco na segurança e consistência."
O Coração da Estratégia
Metronex foca em negociar em torno de níveis-chave de suporte e resistência. Ele identifica zonas onde o preço provavelmente vai reverter ou romper, oferecendo entradas de alta probabilidade. Ao colocar negociações estrategicamente nessas áreas cruciais, o EA maximiza suas chances de sucesso. Os filtros baseados no MACD e o stop loss móvel fornecem um forte sistema de gerenciamento de risco para proteger suas negociações.
|Aspecto
|Detalhes
|Símbolo
|XAUUSD
|Intervalo de Tempo
|M30
|Gerenciamento de Risco
|Ajustável para combinar com seu estilo de negociação e apetite de risco.
| Blog
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|Canal
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
|Apoio com Backtest
|Entre em contato comigo → Receba orientação + arquivo de configuração→ Resultados de backtest adequados
|Telegram
|entre em contato após a compra para receber seu acesso gratuito ao nosso canal do Telegram, onde você receberá dicas exclusivas de negociação, presentes e atualizações.
Metronex é compatível com uma variedade de contas de negociação, incluindo desafios de empresas prop, tornando-se uma escolha ideal para traders que buscam passar por esses testes com confiança.
Aviso: Metronex deve ser usado apenas em um gráfico para evitar sobreposição de negociações. Isso garante que o EA opere em seu máximo potencial e não duplique negociações em vários gráficos.
Como Começar
- Anexe Metronex ao seu gráfico de XAUUSD M30.
- Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia.
- Saia e divirta-se enquanto deixa o EA cuidar do resto.
Seja você buscando consistência ou tentando passar desafios de contas financiadas, Metronex tem a tecnologia e a estratégia para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negociação.
Je trouve ce bot intéressant. Il ne donne pas, (pour moi) de résultats hors du commun, par contre il fait durablement son chemin. Du 3 à 7% par mois durablement c'est faisable, enBacktests. Le premier trade en live, vraiment négatif, j'espère que la suite va redresser la barre ... Eventuellement, je serais heureux d'avoir des setfiles avancées si elles existent ? - I find this bot interesting. It doesn't produce extraordinary results (in my opinion), but it's showing consistent performance. Achieving 3 to 7% per month is achievable, based on backtests. The first live trade was really negative; I hope the rest will turn things around... I'd be happy to have access to advanced setfiles if they exist.